পরপর 2 দিন দরপতন ! 1320 টাকা সস্তা হল সোনা, 7100 টাকা কমেছে রুপোর দর
আজও সোনা ও রুপোর দাম কমছে। আজ নিয়ে টানা দ্বিতীয় দিন কমেছে সোনা ও রুপোর দাম। রুপো প্রতি কেজিতে 2 শতাংশেরও বেশি সস্তা হয়েছে ৷
By PTI
Published : February 17, 2026 at 4:06 PM IST
নয়াদিল্লি, 17 ফেব্রুয়ারি: দেশে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো সোনা ও রুপোর দাম কমছে। ফিউচার মার্কেটেও সোনা ও রুপোর দাম কমেছে। গত দুই দিনে দেশের রাজধানী দিল্লিতে 24 ক্যারেটের সোনার দাম প্রতি 10 গ্রামে 1,320 টাকা কমেছে, যেখানে 22 ক্যারেটের সোনার দাম 1,210 টাকা কমেছে। আজ, উভয় বিভাগেই প্রতি 10 গ্রামে আরও 10 টাকা সস্তা হয়েছে।
মঙ্গলবার রুপোর দামও কমছে। একদিন স্থিতিশীল থাকার পর, টানা দ্বিতীয় দিনে এই ধাতুর দাম কমেছে। দুই দিনের মধ্যে, রুপোর দাম প্রতি কেজি 7,100 টাকা কমেছে। 17 ফেব্রুয়ারি, প্রথম লেনদেনে সোনার দাম 2,561 টাকা কমে 1,52,199 টাকায় দাঁড়িয়েছে। রুপোর দাম আরও কমেছে। মঙ্গলবার, রুপোর দাম 6,241 টাকা বা প্রায় 2.5 শতাংশ কমে 2,33,650 টাকায় দাঁড়িয়েছে।
সোনা ও রুপোর দামে উল্লেখযোগ্য অস্থিরতা
রেকর্ড উচ্চতার পর, গত কয়েকদিন ধরে সোনা ও রুপোর দামে উল্লেখযোগ্য অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। কিছু বাজার বিশেষজ্ঞদের অনেকে এই পরিস্থিতিতেও সোনা ও রুপো বিক্রি না করার পরামর্শও দিচ্ছেন। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, সোনা ও রুপোর দাম সাম্প্রতিক পতনের মূল কারণ হল বিশ্বের সমস্ত প্রধান সোনার বাজারে লেনদেনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়া।
এদিকে, ইন্ডিয়া বুলিয়ন অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (IBJA)-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং অ্যাসপেক্ট গ্লোবাল ভেঞ্চার্সের এক্সিকিউটিভ চেয়ারপারসন অক্ষয় কাম্বোজের মতে, সোনা ও রুপোর দামের বর্তমান পতন কোনও বড় উদ্বেগের বিষয় নয়। সাম্প্রতিক উত্থানের পর এটি একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়ার অংশ মাত্র।
সোনা ও রুপোর ফিউচার দাম
সোনা ও রুপোর দাম ফিউচার বাজারেও কমেছে। এই প্রতিবেদন লেখার সময়, 5 মার্চ, 2026 তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ রুপোর চুক্তির দাম প্রতি কেজিতে 2,36,535 টাকায় লেনদেন হচ্ছে। অর্থাৎ, রুপোর দর প্রায় 4,000 টাকা হ্রাস পেয়েছে। এদিকে, 2 এপ্রিল, 2026 তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ সোনার চুক্তির দাম প্রতি 10 গ্রামে 1,059 টাকা কমেছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে বর্তমানে প্রতি 10 গ্রামে সোনা 153,701 টাকায় লেনদেন হচ্ছে।
দীর্ঘমেয়াদে সোনা-রুপোর দাম
সোনা-রুপোর দামে এই পতন বিনিয়োগকারীদের দ্বারা অস্থায়ী মুনাফা বুকিংয়ের ফলাফল। রুপোর দাম সাধারণত বেশি অস্থির থাকে এবং শিল্প চাহিদার পরিবর্তনের ফলে সহজেই প্রভাবিত হয়। তবে, দীর্ঘমেয়াদে রুপোর দাম বাড়বে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।