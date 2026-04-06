সর্বোচ্চ দর থেকে 1.85 লাখ টাকা কমেছে রুপোর দাম, 45000 টাকা সস্তা হয়েছে সোনা

সর্বোচ্চ দর থেকে 1.85 লাখ টাকা কমেছে রুপোর দাম, 45000 টাকা সস্তা হয়েছে সোনা
জানুয়ারি মাসে সোনা ও রুপো উভয় ধাতুই তাদের সর্বকালের সর্বোচ্চ দামে পৌঁছে গিয়েছিল। বর্তমানে সেই রেকর্ড সর্বোচ্চ দর থেকে অনেকটাই সস্তা হয়েছে সোনা-রুপো ৷
By PTI
Published : April 6, 2026 at 4:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 এপ্রিল: দিনের শুরুতে সোনা ও রুপোর দাম উল্লেখযোগ্য পতনের সম্মুখীন হয়! সোমবার, 6 এপ্রিলের প্রাথমিক লেনদেনে সোনা-রুপোর দাম বেশ কিছুটা কমে যায়৷ আজ সোনার দামও প্রতি 10 গ্রামে 300 টাকারও বেশি কমেছে। দিনের শুরুতে রুপোর দর 109 টাকা কমলেও বেলা বাড়তেই বেশ কিছুটা বেড়েছে রুপোর দাম৷ সকাল 10 টা 30 মিনিট পর্যন্ত, রুপোর সর্বনিম্ন দাম ছিল প্রতি কেজিতে 2,29,651 টাকা৷
জানুয়ারি মাসে সোনা ও রুপো উভয় ধাতুই তাদের সর্বকালের সর্বোচ্চ দামে পৌঁছে গিয়েছিল। জানুয়ারিতে সোনার দাম প্রতি কিলোগ্রাম প্রায় 1,93,000 টাকায় পৌঁছেছিল। আজ, সোনার দাম প্রতি 10 গ্রামে সর্বনিম্ন 1,48,298 টাকায় নেমে এসেছে। 1,93,000 টাকার তুলনায় সোনার দাম এখন পর্যন্ত 44,702 টাকা কমেছে (সোনার দামের পতন)। 29 জানুয়ারি, প্রথমবারের মতো রুপোর দাম কেজিতে 4 লক্ষ টাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়। সেই সময়, রুপো প্রতি কেজিতে তার সর্বকালের সর্বোচ্চ দরে 4,20,048 টাকায় লেনদেন করে। কিন্তু, তারপর থেকে রুপোর দাম ক্রমাগত কমছে। বর্তমানে এক কেজি রুপোর দাম 2 লক্ষ 34 হাজার 768 টাকা৷ এখনও পর্যন্ত রুপোর দামও তার রেকর্ড সর্বোচ্চ দর থেকে প্রায় 1 লক্ষ 85 হাজার টাকা সস্তা হয়েছে৷
সোমবার ফিউচার্স বা ভবিষ্যতের জন্য লেনদেনের বাজারে রুপোর দাম প্রতি কেজিতে 2,273 টাকা বেড়ে 2.34 লাখ টাকায় পৌঁছেছে; পশ্চিম এশিয়ায় ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে বিশ্ববাজারে রুপোর দরের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে অনুসরণ করেই এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) মে মাসের সরবরাহের জন্য রুপোর দাম 2,273 টাকা বা 1 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি কেজিতে 2,34,768 টাকায় দাঁড়িয়েছে।
বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালী (Strait of Hormuz) নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন সতর্কবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম এশিয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন বিনিয়োগকারীরা৷ তারই প্রভাবে রুপোর দামে এই ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। যদিও, আন্তর্জাতিক বাজারে, কমেক্সে মে মাসের চুক্তির রুপোর ফিউচার 0.2 শতাংশ বেড়ে প্রতি আউন্সে 73.06 মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।
এদিকে, বিশ্বব্যাপী মূল্যের ওঠানামা সত্ত্বেও, অভ্যন্তরীণ চাহিদা, বিয়ের মরসুম এবং অক্ষয় তৃতীয়ার মতো উৎসব দেশে সোনা-রুপোর আমদানি বেড়েছে। সোনা ও রুপোর দাম বৃদ্ধি সত্ত্বেও, 2026 অর্থবর্ষের প্রথম 11 মাসে ভারতে সোনা ও রুপোর আমদানিতে একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। এই 11 মাসে সোনার আমদানি প্রায় 29 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রুপোর আমদানি 143 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
ভারতের সোনার আমদানির বৃহত্তম অংশ আসে সুইজারল্যান্ড থেকে, যা প্রায় 40 শতাংশ। এর পরেই রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (16 শতাংশের বেশি) এবং দক্ষিণ আফ্রিকা (প্রায় 10 শতাংশ)। চিনের পর ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সোনার ক্রেতা বা আমদানিকারক দেশ। এই আমদানির প্রধান উদ্দেশ্য হল গয়না শিল্পের চাহিদা মেটানো।
এই 11 মাসের সময়কালে রুপোর আমদানি 142.87 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 11.43 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। রুপোর শিল্পক্ষেত্রেও ব্যবহার রয়েছে, যা ইলেকট্রনিক্স, অটোমোবাইল এবং ওষুধশিল্পের মতো খাতে ব্যবহৃত হয়। যদিও, এই আমদানিকে নিরুৎসাহিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার গত সপ্তাহে সোনা, রুপো এবং প্ল্যাটিনাম দিয়ে তৈরি সকল পণ্যের আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।