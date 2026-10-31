সোনা-রুপোর দাম 12 মাসের সর্বনিম্ন, দীপাবলির আগে কোন শহরে কত দাম ?
Gold Rate Drop Alert: সর্বশেষ লেনদেনে আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম প্রায় 3.5 শতাংশ কমেছে এবং রুপোর দাম প্রায় 6.5 শতাংশ কমেছে।
Published : October 31, 2026 at 3:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 31 অক্টোবর: আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা-রুপোর দাম তীব্রভাবে কমে গিয়েছে। সোনার দাম কমে প্রতি আউন্স 3,880 ডলারে এবং রুপোর দাম প্রতি আউন্স প্রায় 49 ডলারে নেমে এসেছে। উভয় ধাতুর উপর বিক্রির চাপ অব্যাহত রয়েছে। ভারতীয় বাজারে, সোনা প্রতি 10 গ্রাম প্রায় 1,38,400 টাকায় এবং রুপো প্রতি কিলোগ্রাম প্রায় 1,78,900 টাকায় লেনদেন হচ্ছে।
9 মাসে সোনার দর 30 শতাংশ কমেছে
শুক্রবার, 30 অক্টোবর, আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম প্রায় 3.5 শতাংশ কমেছে। স্পট গোল্ডের দাম প্রতি আউন্স 3,880.97 ডলারে নেমে এসেছে। 2025-এর অক্টোবর পর এটিই সর্বনিম্ন স্তর। 2026-এর জানুয়ারিতে সোনার দাম প্রতি আউন্স 5,595 ডলারের রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছিল। এর তুলনায় এখন দাম প্রায় 30 শতাংশ কমে গিয়েছে।
রুপোর দামেও তীব্র পতন দেখা গিয়েছে। শুক্রবার আন্তর্জাতিক বাজারে রুপোর দাম প্রায় 6.5 শতাংশ কমে প্রতি আউন্স 49 ডলারের নিচে নেমে আসে। প্রায় 11 মাসের মধ্যে এই প্রথম রুপোর দাম 50 ডলারের নিচে নামল। ভারতীয় বাজারে রুপোর দাম প্রতি কিলোগ্রাম প্রায় 1,78,900 টাকায় নেমেছে বলে জানা গিয়েছে। সোনা ও রুপো উভয়ের দাম কমতে থাকায় বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীরা এখন বাজারের পরবর্তী গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখছেন।
সোনা ও রুপোর দাম কেন কমছে ?
মূল্যবান ধাতুর দরপতনের জন্য একাধিক কারণ উল্লেখ করা হচ্ছে। মার্কিন প্রযুক্তি খাতের শেয়ারে ব্যাপক বিক্রির ফলে বিনিয়োগকারীরা অন্যান্য বাজারেও তাদের অবস্থান সংকুচিত করেছেন। এতে সোনা ও রুপোর ওপর চাপ বেড়েছে। এছাড়াও, অপরিশোধিত তেলের উচ্চমূল্য মুদ্রাস্ফীতি বাড়াবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর ফলে মার্কিন সুদের হার দীর্ঘ সময় ধরে বেশি থাকার সম্ভাবনা জোরদার হয়েছে। উচ্চ সুদের হার সোনার মতো সুদবিহীন সম্পদের চাহিদাকে প্রভাবিত করতে পারে বলে মনে করছেন বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞরা।
কোন শহরে সোনার দাম কত ?
- দিল্লিতে আজ 22 ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে 12,830 টাকা হয়েছে।
- আজ মুম্বইতে 22 ক্যারেট সোনার দাম ছিল প্রতি গ্রামে 12,780 টাকা হয়েছে।
- আজ কলকাতায় 22 ক্যারেট সোনার দাম ছিল প্রতি গ্রাম 12,880 টাকা হয়েছে।
- চেন্নাইতে আজ 22 ক্যারেট সোনার দাম ছিল প্রতি গ্রামে 12,730 টাকা হয়েছে।
- আজ বেঙ্গালুরুতে 22 ক্যারেট সোনার দাম ছিল প্রতি গ্রামে 12,840 টাকা হয়েছে।
- আজ হায়দরাবাদে 22 ক্যারেট সোনার দাম ছিল প্রতি গ্রামে 12,730 টাকা হয়েছে।
এখন সোনা ও রুপো কেনা কি ঠিক হবে ?
দাম কমার ফলে ক্রেতারা সোনা ও রুপো আরও কম দামে পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে ৷ কিন্তু, বিনিয়োগকারীদের বাজারে তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। বাজারের অস্থিরতা অব্যাহত থাকতে পারে। কেনার আগে আপনার প্রয়োজন, বিনিয়োগের সময়সীমা এবং ঝুঁকি সহনশীলতা বিবেচনা করা জরুরি।