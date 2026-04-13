ETV Bharat / business

হাজার টাকারও বেশি সস্তা হল সোনা, প্রায় 5500 টাকা কমেছে রুপোর দাম

মার্কিন-ইরান আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় এবং হরমুজ প্রণালীতে অবরোধের আশঙ্কা বাড়ায় মাল্টি-কমোডিটি এক্সচেঞ্জে সোনা ও রুপোর দাম কমেছে ৷

author img

By PTI

Published : April 13, 2026 at 4:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 13 এপ্রিল: যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা ব্যর্থ হওয়া এবং ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির উদ্বেগের কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার জেরে সোমবার, 13 এপ্রিল, মাল্টি-কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনা ও রুপোর দাম কমেছে।

সোমবার বুলিয়ন বাজারে বড় ধাক্কা লেগিয়েছে। বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার মধ্যে বিনিয়োগকারীদের কাছে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত সোনা তার জৌলুস হারাতে শুরু করে। সপ্তাহের প্রথম লেনদেনের দিনে, সোনা ও রুপো উভয় মূল্যবান ধাতুর উপরেই তীব্র বিক্রয়চাপ দেখা গিয়েছে। মাল্টি-কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক স্পট মার্কেট পর্যন্ত সর্বত্রই সোনা ও রুপোর দরপতন ঘটেছে।

আজ ভারতীয় ফিউচার্স মার্কেটে (MCX) লেনদেন মন্থর গতিতে শুরু হলেও, তা দ্রুতই বড় ধরনের পতনে রূপ নেয়। সোনার দাম প্রায় 1084 টাকা কমে প্রতি 10 গ্রামে 1,51,568 টাকায় পৌঁছেছে। তবে, রুপো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রুপোর দামে 5309 টাকার বড় ধরনের পতন দেখা গিয়েছে এবং প্রতি কিলোগ্রামে তা 2,39,699 টাকায় লেনদেন হয়েছে।

সোনা ও রুপোর দাম কেন কমছে?

বাজারের এই অস্থিরতার উৎস সমুদ্রের ওপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম এশিয়ায় চলা অস্থিরতা। প্রকৃতপক্ষে, শান্তি আলোচনার ব্যর্থতা ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা কমানোর পরিবর্তে তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান এবং সম্ভাব্য সামুদ্রিক অবরোধের ইঙ্গিত ডলার সূচককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে।

যখনই ডলার শক্তিশালী হয় এবং মার্কিন ট্রেজারি ইল্ড বৃদ্ধি পায়, সোনার মতো সুদবিহীন সম্পদের আকর্ষণ কমে যায়। বিনিয়োগকারীরা সোনা থেকে ডলার-ভিত্তিক বা নির্দিষ্ট-আয়যুক্ত সম্পদে তহবিল স্থানান্তর করেন৷ কারণ, তারা সেগুলিকে বেশি লাভজনক মনে করেন। আন্তর্জাতিক স্পট মার্কেটেও এর প্রতিফলন দেখা গিয়েছে ৷ বিশ্বব্যাপী সোনার দাম এক সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। স্পট গোল্ডের দাম প্রতি আউন্সে প্রায় 4,694 ডলারে নেমে এসেছে, অন্যদিকে রুপোর দাম প্রায় 2 শতাংশ কমে প্রতি আউন্সে প্রায় 74 ডলারে দাঁড়িয়েছে।

কোন শহরে সোনার দাম কত ?

দেশের প্রধান শহরগুলিতে সোনার দাম মূলত স্থিতিশীল ছিল। হায়দরাবাদে, প্রতি 10 গ্রামে 24 ক্যারেট সোনার দাম 1,53,830 টাকা এবং 22 ক্যারেট সোনার দাম 1,41,010 টাকা। চেন্নাইতে, 24 ক্যারেট সোনার দাম 1,54,920 টাকা, যেখানে 22 ক্যারেট সোনার দাম 1,42,010 টাকা। মুম্বইতে, 24 ক্যারেট সোনার দাম 1,53,830 টাকা এবং 22 ক্যারেট সোনার দাম 1,41,010 টাকা।

দিল্লিতে 24 ক্যারেট সোনার দাম 1,53,980 টাকা এবং 22 ক্যারেট সোনার দাম 1,41,148 টাকা। কলকাতা ও বেঙ্গালুরুতেও প্রায় একই রকম দাম দেখা গিয়েছে, যেখানে 24 ক্যারেট সোনার দাম 1,53,830 টাকা এবং 22 ক্যারেট সোনার দাম 1,41,010 টাকা। সামগ্রিকভাবে, ফেব্রুয়ারির শেষভাগ থেকে সোনার দাম প্রায় 11 শতাংশ কমেছে, যা চলা ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ও অর্থনৈতিক উদ্বেগের কারণে সৃষ্ট বাজারের অস্থিরতাকে প্রতিফলিত করে।

TAGGED:

GOLD PRICE DROP
SILVER PRICE DROP
মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ
GOLD SILVER PRICE DROP

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.