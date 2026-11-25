সোনার দাম 1,699 টাকা কমেছে, আড়াই হাজার টাকারও বেশি সস্তা হল রুপো
Gold-Silver Price Decline: সোনার দাম দিনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। এদিকে, সোনার চেয়ে রুপোর দর বেশি কমেছে ৷
Published : November 25, 2026 at 2:49 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 নভেম্বর: বুধবার দেশীয় ফিউচার্স বাজারে সোনা ও রুপোর ওপর চাপ সৃষ্টি হয়, যেখানে স্পট চাহিদা দুর্বল হওয়ায় উভয় মূল্যবান ধাতুর দাম হ্রাস পায়। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) দিনের শুরুতে ডিসেম্বর মাসের গোল্ড ফিউচার্সের দাম 627 টাকা বা 0.51 শতাংশ কমে প্রতি 10 গ্রামে 1,21,702 টাকায় পৌঁছায়৷ অন্যদিকে, বিশ্ব বাজারেও সোনার দাম দুর্বল ছিল। নিউইয়র্কে গোল্ড ফিউচার্সের দাম 0.31 শতাংশ কমে প্রতি আউন্সে 3,545.92 ডলারে লেনদেন হয়।
দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় বাজারে বিক্রি তীব্রতর হয়, যার ফলে সোনার দাম দিনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। বিনিয়োগকারীরা উচ্চ মূল্যে মুনাফা তুলে নেন৷ অন্যদিকে স্পট মার্কেটে চাহিদা দুর্বল ছিল। এই প্রভাব রুপোর উপরেও স্পষ্ট ছিল, যার দাম সোনার চেয়েও তীব্রভাবে হ্রাস পায়।
MCX-এ সোনার হাল
বুধবার মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) গোল্ড ফিউচারস (মেয়াদ 04 ডিসেম্বর 2026)-এ চাপ দেখা গিয়েছে, যেখানে 10-গ্রাম চুক্তির দর 1,699 টাকা বা 1.39% কমে 1,20,630 টাকায় দিন শেষ করেছে। দিনের শুরুতে সোনার দাম 1,21,900 টাকায় শুরু হয় এবং সর্বনিম্ন 1,20,556 টাকা থেকে সর্বোচ্চ 1,22,120 টাকার মধ্যে লেনদেন হয়। মোট ভলিউম ছিল 3,254 লট এবং ওপেন ইন্টারেস্ট ছিল 8,807 লট, যার মোট মূল্যমান ছিল 3,94,808.02 লক্ষ টাকা।
সোনার চেয়ে রুপোর দর বেশি কমেছে
বুধবার মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) রুপোর ফিউচার (মেয়াদ 04 ডিসেম্বর 2026) এর দামে তীব্র পতন দেখা গিয়েছে, যেখানে 1 কেজি চুক্তির দাম 2,593 টাকা বা 1.78% কমে 1,42,845 টাকায় স্থির হয়েছে। দিনের শুরুতে এটি 1,45,003 টাকায় খোলে এবং সর্বনিম্ন 1,41,856 টাকা থেকে সর্বোচ্চ 1,45,386 টাকার মধ্যে লেনদেন হয়। মোট ভলিউম ছিল 7,087 লট এবং ওপেন ইন্টারেস্ট ছিল 11,551 লট, যার মোট মূল্য দাঁড়িয়েছে 3,05,606.76 লক্ষ টাকা। শতাংশের হিসাবে রুপোর এই দরপতন সোনার চেয়ে বেশি ছিল।
স্পট মার্কেটে দামগুলি কী ছিল?
25 নভেম্বর, 2026, দুপুর 12টা 37 মিনিটের দর অনুযায়ী, 24 ক্যারেট সোনার দাম ছিল 1,21,310 টাকা, 22 ক্যারেট সোনার দাম ছিল 1,11,120 টাকা, 18 ক্যারেট সোনার দাম ছিল 90,983 টাকা এবং 14 ক্যারেট সোনার দাম ছিল 70,966 টাকা৷ অন্যদিকে, 999 রুপোর দাম ছিল 1,43,522 টাকা।
বিশেষজ্ঞের মতামত
দেশীয় বাজারে, MCX সোনার জন্য তাৎক্ষণিক সাপোর্ট প্রতি 10 গ্রামে প্রায় 1,24,100 টাকা এবং রেজিস্ট্যান্স প্রায় 1,27,500 টাকা। ইকুইট্রাস্ট সলিউশনস-এর প্রতিষ্ঠাতা রুবিনা সিংগলার মতে, যদি সোনার দাম এই রেজিস্ট্যান্সের উপরে থাকে, তবে দাম বেড়ে 1,29,000 টাকা পর্যন্ত হতে পারে। সাপোর্টের নিচে নেমে গেলে বিক্রির চাপ আরও বাড়তে পারে।
এই সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে (27 নভেম্বর পর্যন্ত) সোনার দাম অস্থির থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং এর গতিপ্রকৃতি সতর্কতামূলক থেকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। এর সবচেয়ে বড় নিয়ন্ত্রক হবে আজ, 25 নভেম্বর প্রকাশিতব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের PCE মুদ্রাস্ফীতির তথ্য। যদি মুদ্রাস্ফীতি কম থাকে, তবে সোনার দাম পুনরুদ্ধার হতে পারে৷ অন্যদিকে, শক্তিশালী তথ্য ডলারকে শক্তিশালী করে সোনার উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। যদি বিক্রি তীব্র হয়, তবে এই সপ্তাহে সোনার দাম প্রতি আউন্স 3,400-3,500 ডলারের সীমার মধ্যে নেমেও যেতে পারে।