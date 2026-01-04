ETV Bharat / business

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন পদক্ষেপের জের, সোনা-রুপোর দামে বড়সড় অস্থিরতার আশঙ্কা

ভেনিজুয়েলায় মার্কিন সামরিক পদক্ষেপের জেরে বিশ্বজুড়ে অপরিশোধিত তেল, সোনা-রুপোর দরে চরম অস্থিরতার ইঙ্গিত মিলেছে৷ এর প্রভাব ভারতেও দৃশ্যমান৷

Gold And Silver Price
সোনা-রুপোর দামে বড়সড় অস্থিরতার আশঙ্কা (ছবি: এপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 4, 2026 at 9:29 PM IST

3 Min Read
নয়াদিল্লি, 4 জানুয়ারি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভেনেজুয়েলার মধ্যে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও তীব্র হয়েছে। মার্কিন বাহিনী ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরোকে আটক করার পর ব্যবসায়ীরা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য বিবেচনা করে এবং ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহে সোনা ও রুপোর দামে তীব্র পরিবর্তন আসতে পারে।

তারা আরও যোগ করেছেন যে বিনিয়োগকারীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পয়েন্টগুলির উপর মনোনিবেশ করবেন, যার মধ্যে রয়েছে ISM ম্যানুফ্যাকচারিং, ডিসেম্বরের ADP কর্মসংস্থানের সংখ্যা এবং বেকারত্বের হার, সেই সাথে ফেডারেল রিজার্ভের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার মন্তব্য যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতির দৃষ্টিভঙ্গি এবং সোনার দামের জন্য নিকট-মেয়াদী দিকনির্দেশনা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিতে পারে।

পণ্য বাজারে ভেনেজুয়েলায় মার্কিন পদক্ষেপের প্রভাব কী হবে?

ভেনিজুয়েলায় মার্কিন সামরিক পদক্ষেপের পর বাজার বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, সোনা, রুপো, অপরিশোধিত তেল এবং অন্যান্য পণ্যের দামে ঘাটতি দেখা দিতে পারে৷ এর অর্থ হল প্রাথমিকভাবে সোনা, রুপো, অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি। ইয়া ওয়েলথের ডিরেক্টর অনুজ গুপ্তের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভেনিজুয়েলা দ্বন্দ্ব এই অঞ্চলে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি করবে, যা সরাসরি নিরাপদ সম্পদের দামের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

এই প্রসঙ্গে অ্যাঞ্জেল ওয়ানের গবেষণা, অ-কৃষি পণ্য এবং মুদ্রা বিভাগের ডিভিপি প্রথমেশ মালিয়া বলেছেন, "আগামী সপ্তাহে সোনার দাম অস্থির থাকার সম্ভাবনা রয়েছে৷ কারণ, চাহিদা বৃদ্ধি এবং মন্দার কারণগুলিও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে৷"

COMEX-এ সোনার দাম প্রতি আউন্সে 4,345.50 ডলারে বন্ধ হয়েছে এবং এটি প্রতি আউন্স 4,380 ডলারে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। COMEX-এ রুপো প্রতি আউন্স 75 থেকে 78 ডলারে পৌঁছাতে পারে। ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেল 62 থেকে 65 ডলারে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইয়া ওয়েলথের ডিরেক্টর অনুজ গুপ্তের মতে, মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনার দাম প্রতি 10 গ্রামে 1,40,000 টাকায় পৌঁছাতে পারে৷ পাশাপাশি, রুপোর দাম প্রতি কেজিতে 2,45,000 টাকায় পৌঁছাতে পারে। এদিকে, মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেল 5,200 থেকে 5,300 টাকার মধ্যে থাকতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভেনিজুয়েলা সংকট পেরু এবং চাদের মতো প্রধান রুপো রফতানিকারকদের ব্যবহৃত সমুদ্রপথের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এর ফলে সরবরাহের উদ্বেগ বাড়তে পারে এবং রুপোর দাম বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলস্বরূপ, সোনার দামও শক্তিশালী হওয়ার আশা করা হচ্ছে।

অ্যাঞ্জেল ওয়ানের গবেষণা, অ-কৃষি পণ্য এবং মুদ্রা বিভাগের ডিভিপি প্রথমেশ মালিয়া বলেছেন, "ডিসেম্বরের শেষের দিকে রেকর্ড সর্বোচ্চে পৌঁছানোর পর, 2026 সালের 2 জানুয়ারি শেষ হওয়া গত সপ্তাহে সোনার দাম কমেছে। সোনার দামের সাম্প্রতিক সংশোধনের কারণ ছিল উচ্চ স্তরে 'প্রফিট বুকিং', বছরের শেষ এবং বড়দিনের ছুটির কারণে কম চাহিদা৷"

তিনি আরও জানান, গত সপ্তাহে অস্থির ট্রেডিং পরিস্থিতি এবং ভারী বিক্রির চাপের মধ্যে মূল্যবান ধাতুর দাম প্রতি 10 গ্রামে 1,34,000 টাকা থেকে 1,40,000 টাকার মধ্যে লেনদেন হয়েছে। রুপোর দামও মূল্যবান ধাতুর অস্থিরতার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) চলতি সপ্তাহে রুপোর মূল্য 3,471 টাকা বা 1.45 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। প্রতি কেজিতে 2,54,174 টাকার রেকর্ড দর ছোঁয়ার পর, শুক্রবার রুপোর দাম 17,858 টাকা বা 7.02 শতাংশ কমে 2,36,316 টাকায় দাঁড়িয়েছে।

স্মার্ট ওয়েলথ এআই-এর স্মলকেস ম্যানেজার এবং প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান গবেষক পঙ্কজ সিং বলেন, "4,300 মার্কিন ডলার প্রতি আউন্সের কাছাকাছি সোনার দর মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির ক্রমশ হ্রাস এবং নিরাপদ সম্পদের চাহিদার মধ্যে বিনিয়োগকারীদের সতর্কতা বৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটায়। তবে, এই পরিস্থিতিতে সোনা-রুপোর দরে উল্লেখযোগ্য সংশোধনের সম্ভাবনাও রয়েছে৷"

