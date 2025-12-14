দেশের সোনার রিজার্ভ 880 টন ছাড়িয়ে গিয়েছে, বাড়ল বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও

দেশের সোনার রিজার্ভ 880 টন ছাড়িয়ে গিয়েছে, বাড়ল বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও
গত কয়েক সপ্তাহে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অনেকটাই কমেছে৷ তবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে সাম্প্রতিক বৃদ্ধি মূলত সোনার রিজার্ভ বৃদ্ধির ফলে হয়েছে।
নয়াদিল্লি, 14 ডিসেম্বর: ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্বশেষ সাপ্তাহিক পরিসংখ্যানগত পরিপূরক অনুযায়ী , 5 ডিসেম্বর শেষ হওয়া সপ্তাহে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 1.033 বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে , দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন 687.260 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি মূলত সোনার রিজার্ভ বাড়ার ফলে সম্ভব হয়েছে।
গত কয়েক সপ্তাহে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে৷ কিন্তু তা সত্ত্বেও, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 2024 সালের সেপ্টেম্বরে পৌঁছানো সর্বকালের সর্বোচ্চ 704.89 বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি (687.260 বিলিয়ন ডলার) রয়ে গিয়েছে।
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক তথ্য অনুযায়ী , 5 ডিসেম্বর, 2025 তারিখে শেষ হওয়া সপ্তাহে এর বৈদেশিক মুদ্রার সম্পদে (FCA) 151 মিলিয়ন ডলার হ্রাস পেয়েছে। এর এক সপ্তাহ আগে, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 3.569 বিলিয়ন ডলার হ্রাস পেয়েছিল। এখন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে 556.880 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এই বৈদেশিক মুদ্রার সম্পদ বা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (FCA) দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
এছাড়াও, এর মধ্যে বিদেশী সরকারি বন্ড, ট্রেজারি বিল এবং বিদেশী ব্যাঙ্কে জমা অর্থও অন্তর্ভুক্ত। এই তহবিলগুলি সাধারণত অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য অর্থ প্রদান, দেশের মুদ্রা স্থিতিশীলকরণ এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় সুরক্ষা হিসাবে কাজ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। জানা গিয়েছে, 2025 সালে এখন পর্যন্ত দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় 47-48 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে।
তথ্য অনুযায়ী , বর্তমানে সোনার রিজার্ভ 106.984 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা গত সপ্তাহের তুলনায় 1.033 বিলিয়ন ডলার বেশি। উল্লেখযোগ্য এই যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সোনার রিজার্ভ এখন 880 টন ছাড়িয়ে গিয়েছে। এটি দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের 14.7 শতাংশেরও বেশি। বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা এবং শক্তিশালী বিনিয়োগের চাহিদার কারণে, নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত সোনার দাম গত কয়েক মাসে তীব্রভাবে বেড়েছে।
সাম্প্রতিক মুদ্রানীতি কমিটির বৈঠকে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে যে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 11 মাসেরও বেশি পণ্য আমদানির জন্য যথেষ্ট। সামগ্রিকভাবে, ভারতের বহিরাগত ক্ষেত্র শক্তিশালী রয়েছে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আত্মবিশ্বাসী যে, এটি সহজেই তার বহিরাগত অর্থিক জোগানের চাহিদা পূরণ করতে পারবে।