2026 সালে বিশ্বে বেকার মানুষের সংখ্যা 18 কোটি ছাড়াবে, সামান্য বাড়বে কর্মসংস্থান

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংস্থা ILO-এর তথ্য অনুযায়ী, 2026 সালে বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার 1 শতাংশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা গত 10 বছরের গড়ের তুলনায় কম।

Global Unemployment 2026
2026 সালে বিশ্বে বেকার মানুষের সংখ্যা 18 কোটি ছাড়াবে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 18, 2026 at 7:48 PM IST

নিউইয়র্ক, 18 জানুয়ারি: বিশ্বব্যাপী বেকারত্বের হার চলতি বছরে (2026) প্রায় 4.9 শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা প্রায় 186 মিলিয়ন (18 কোটি 60 লক্ষ) মানুষ বেকার হওয়ার সমতুল্য। এমনটাই অনুমান করা হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানিজশন (ILO)-এর প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে৷ ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানিজশন (ILO) হল রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি সংস্থা, যার মূল লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক শ্রম মান নির্ধারণের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

গত 20 বছরে বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থানের মান ধীর গতিতে উন্নত হয়েছে। 2015 থেকে 2025 সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী শ্রমিকদের হার মাত্র 3.1 শতাংশ কমে 7.9 শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা আগের দশকে 15 শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। এর অর্থ হল, 284 মিলিয়ন (28 কোটি 40 লক্ষ) শ্রমিক দৈনিক 3 ডলারেরও কম আয় করে, যা চরম দারিদ্র্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এছাড়াও, 2015 থেকে 2025 সালের মধ্যে, নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে চরম ও মাঝারি কর্মক্ষম দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি পেয়েছে৷ 2025 সালে প্রায় 68 শতাংশ শ্রমিক চরম ও মাঝারি দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে।

বিশ্বব্যাপী বেকারত্বের হার চলতি বছরে (2026) প্রায় 4.9 শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে (ইটিভি ভারত)

2015 থেকে 2025 সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী অনিবন্ধিত শ্রমিকের হার 0.3 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আগের দশকের তুলনায় কিছুটা কমেছে। 2026 সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী 2.1 বিলিয়ন (210 কোটি) শ্রমিক অনানুষ্ঠানিকভাবে কাজ করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কিন্তু, কর্মসংস্থান মানে সবসময় ভালো চাকরি বা ভালো বেতন নয়। প্রায় 30 কোটি শ্রমিক দৈনিক 3 ডলারেরও (বর্তমানে ভারতীয় মূল্যে প্রায় 272 টাকার সমতুল্য) কম আয় করেন এবং চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করেন। এই বছর, প্রায় 2.1 বিলিয়ন (210 কোটি) মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যাদের চাকরির নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা বা কর্মক্ষেত্রে অধিকারের অভাব রয়েছে।

2026 সালে বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার 1 শতাংশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা গত দশ বছরের গড়ের তুলনায় সামান্য কম। দেশগুলির মধ্যে ব্যাপক তারতম্য সম্ভবত জনসংখ্যার পরিবর্তনের কারণে দেখা যাবে।

2025 সালে প্রায় 68 শতাংশ শ্রমিক চরম ও মাঝারি দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে (ইটিভি ভারত)

ঝুঁকিতে তরুণদের কর্মসংস্থান

এই প্রতিবেদনে নিম্ন-আয়ের দেশগুলির তরুণদের জন্য বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থান পরিস্থিতিকে ভয়াবহ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এক-চতুর্থাংশেরও বেশি (27.9 শতাংশ) তরুণ পঠনপাঠন, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের বাইরে রয়েছে। এমনকি উচ্চ-আয়ের দেশগুলির শিক্ষিত তরুণরাও কর্মসংস্থানের নিরিখে অনিশ্চয়তা-মুক্ত নয়। গবেষণায় সতর্ক করা হয়েছে যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং অটোমেশন তাদের জন্য কাজ খুঁজে পাওয়া কঠিন করে তুলতে পারে এবং প্রযুক্তির উপর নিবিড় নজরদারি করা প্রয়োজন।

নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে তরুণদের জন্য চাকরির বাজারের পরিস্থিতি এখনও কঠিন । 2025 সালে পাশ করা তরুণদের শতাংশ 19.9 থেকে 20 শতাংশে সামান্য বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি, বিশ্বব্যাপী যুব বেকারত্বের হার 2024 সালে 12.3 শতাংশ থেকে 2026 সালে 12.4 শতাংশে সামান্য বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে তরুণদের জন্য চাকরির বাজারের পরিস্থিতি এখনও কঠিন (ইটিভি ভারত)

এটি উদ্বেগজনক! কারণ, NEET পাশ করা 257 মিলিয়ন (25 কোটি 70 লক্ষ) তরুণ-তরুণী প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ হারিয়েছেন যা তাদের ভবিষ্যতের চাকরির সম্ভাবনা উন্নত করতে পারত। সম্প্রতি, তরুণ কর্মীদের উপর, বিশেষ করে যারা উচ্চ-দক্ষতার চাকরিতে তাদের প্রথম চাকরি খুঁজছেন তাদের উপর AI গ্রহণের প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে।

অনিশ্চয়তায় বিশ্ব বাণিজ্য

2025 সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ম এবং শুল্ক হারে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে, যার নেতৃত্বে থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। 2024 সালে, বিশ্বব্যাপী 80টি দেশে প্রায় 465 মিলিয়ন কর্মসংস্থান পণ্য ও পরিষেবা রফতানি এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত সরবরাহ শৃঙ্খলের মাধ্যমে বিদেশী চাহিদার উপর নির্ভরশীল ছিল।

27 কোটি 80 লক্ষ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এই কর্মসংস্থানের অর্ধেকেরও বেশি সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় 9 কোটি 60 লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্যের ধরন বাণিজ্য-সংযুক্ত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়, যা কোভিড-19 মহামারীর সময় হ্রাস পেয়েছিল। পরে অবশ্য পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়৷

বাণিজ্য-সম্পর্কিত সব ক্ষেত্রের মধ্যে বাজার পরিষেবায় কর্মসংস্থানের অংশ দ্রুততম হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, 1995 সালে 35.9 শতাংশ থেকে 2022 সালে 48.6 শতাংশে। নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলির মধ্যে বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য 2005 সালে 6 শতাংশ থেকে 2026 সালে 14 শতাংশে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উচ্চ-আয়ের দেশগুলির আধিপত্যযুক্ত অঞ্চলগুলিতে অত্যন্ত উচ্চ স্তরের বিপরীতে - কানাডা, মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 47.1 শতাংশ এবং ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় 57.4 শতাংশ - আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত বাণিজ্য-সম্পর্কিত কর্মসংস্থানের অংশ আফ্রিকা এবং আরব দেশগুলিতে মাত্র 5 শতাংশ এবং দক্ষিণ আমেরিকায় 9.5 শতাংশ ছিল।

2025 সালে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বেকারত্বের হার

এই অঞ্চলে আঞ্চলিক বেকারত্বের হার ছিল 4.1 শতাংশ, যা এক দশক আগে 5.1 শতাংশ ছিল। উৎপাদন খাতে কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রয়ে গিয়েছে, যা 2025 সালে মোট কর্মসংস্থানের 16.1 শতাংশ ছিল, যেখানে পূর্ব এশিয়ায় এই হার 20 শতাংশ ছিল। তরুণদের কর্মসংস্থান এখনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি৷ বিশেষ করে চিনে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী তরুণদের বেকারত্বের হার 17.8 শতাংশে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

