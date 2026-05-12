ETV Bharat / business

ভারতে 2 মাসের জ্বালানি রয়েছে, এলপিজির মজুত প্রায় 45 দিনের: পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী

অপরিশোধিত তেলের উচ্চ মূল্য অব্যাহত থাকলে তেল বিপণন সংস্থাগুলি 2026 অর্থবর্ষের তাদের পুরো মুনাফা হারাতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন হরদীপ সিং পুরি ৷

Hardeep Singh Puri
কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি (ছবি: আইএএনএস)
author img

By PTI

Published : May 12, 2026 at 8:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 12 মে: পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান সংঘাতের আবহে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি মঙ্গলবার বলেছেন যে, অপরিশোধিত তেলের দাম বেশি থাকলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল বিপণন সংস্থাগুলি (OMC) 2026 অর্থবর্ষের সম্পূর্ণ মুনাফা হারাতে পারে। সিআইআই বার্ষিক বিজনেস সামিট 2026-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান যে, মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার কারণে সৃষ্ট জ্বালানি সঙ্কট ভারতীয় তেল সংস্থাগুলির উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে।

তিনি জানিয়েছেন যে, বর্তমানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল কোম্পানিগুলি প্রতিদিন প্রায় 1,000 কোটি টাকা লোকসান করছে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে, এক ত্রৈমাসিকেই এই কোম্পানিগুলির মোট লোকসান প্রায় 1 লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছাতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র-ইরান উত্তেজনা এবং সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় বিশ্বব্যাপী অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি 100 ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে, যা তেল কোম্পানিগুলির ওপর চাপ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

হরদীপ সিং পুরি আরও জানান যে, বর্তমান দরে টানা এক ত্রৈমাসিক লোকসান চলতে থাকলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল সংস্থাগুলি 2026 অর্থবর্ষের সম্পূর্ণ কর-পরবর্তী মুনাফা হারাতে পারে। আলোচনা চলাকালীন প্রদত্ত শিল্প খাতের অনুমান অনুযায়ী, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল সংস্থাগুলি— ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন, ভারত পেট্রোলিয়াম এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম— 2027 অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে সম্মিলিতভাবে প্রায় 1.2 লক্ষ কোটি টাকার লোকসানের মুখে পড়তে পারে।

এই অনুমানটি পূর্ববর্তী বাজার পূর্বাভাসের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। আগে ধারণা করা হতো যে, অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় 120 ডলারের কাছাকাছি থাকলে কোম্পানিগুলির প্রতি মাসে প্রায় 27,000 কোটি টাকা বা প্রতি ত্রৈমাসিকে প্রায় 81,000 কোটি টাকার লোকসান হবে।

অপরিশোধিত তেলের দাম বেশিরভাগ সময় ব্যারেল প্রতি 115 ডলারের নিচে থাকলেও প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ আগের অনুমানের চেয়ে বেশি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি দেশে জ্বালানি নিরাপত্তা ও সরবরাহ নিয়েও উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

এই উদ্বেগগুলির প্রসঙ্গে আশ্বস্ত করে হরদীপ পুরি জানান যে, ভারতে বর্তমানে প্রায় 60 দিনের জন্য পর্যাপ্ত অপরিশোধিত তেল এবং এলএনজি (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস) মজুদ রয়েছে। এলপিজির মজুত প্রায় 45 দিনের জন্য যথেষ্ট। তিনি জানান, সরবরাহে যেকোনও সম্ভাব্য বিঘ্ন মোকাবিলার জন্য সরকার এলপিজি উৎপাদন বাড়িয়েছে। মন্ত্রী আরও জানান যে, দেশে দৈনিক এলপিজি উৎপাদন আগের 35,000 টন থেকে 36,000 টন থেকে বাড়িয়ে প্রায় 54,000 টন করা হয়েছে।

  1. ফের বাড়ল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম, আজ থেকেই কার্যকর বর্ধিত মূল্য
  2. দেশে এলপিজি-সারের পর্যাপ্ত জোগান রয়েছে, নিশ্চিত করল কেন্দ্র
  3. ভোট মিটতেই জ্বালানি বাঁচানোর আর্জি প্রধানমন্ত্রীর, 'কোনও অভাব নেই', পরদিন বিবৃতি কেন্দ্রের

TAGGED:

HARDEEP SINGH PURI
OMC
LPG STOCK
FUEL STOCK
FUEL STOCK OF INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.