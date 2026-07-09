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হরমুজ প্রণালীতে ফের অশান্তি, ভারতের অপরিশোধিত তেল আমদানিতে কি প্রভাব পড়বে

পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকা-ইরানের মধ্য়ে আবার লড়াই শুরু হয়েছে৷ এই পরিস্থিতিতে অপরিশোধিত তেল, এলপিজি, এলএনজি-র যোগানে কি প্রভাব পড়বে?

CRUDE OIL IMPORTS OF INDIA
ভারতের অপরিশোধিত তেল আমদানিতে কি প্রভাব পড়বে? (ফাইল ছবি/এপি)
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By PTI

Published : July 9, 2026 at 7:12 PM IST

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নয়াদিল্লি, 9 জুলাই: হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে নতুন করে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে, তার প্রভাব থেকে ভারতের অপরিশোধিত তেল আমদানি ব্যবস্থা আপাতত সুরক্ষিত রয়েছে৷ এমনই মত প্রকাশ করেছেন কেপলার-এর বিশেষজ্ঞরা৷ তবে ওই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে এলপিজি ও এলএনজি সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে৷ জাহাজ চলাচলের খরচও বেড়ে যেতে পারে।

যুদ্ধবিরতি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্যের পর পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হয়েছে৷ এতে বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত জ্বালানি পরিবহণ রুট হরমুজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

কেপলারের শোধনাগার ও তেল বাজারের বিশ্লেষক সুমিত রিটোলিয়া জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালী নতুন করে অশান্ত হয়ে উঠলেও ভারতের অপরিশোধিত তেলের সরবরাহের ওপর প্রভাব খুব বেশি পড়বে না৷ কারণ, গত কয়েক বছরে তেল শোধনাগারগুলো তাদের আমদানির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এনেছে৷

তিনি বলেন, ‘‘সাম্প্রতিক উত্তেজনা বৃদ্ধির আগেই ওই প্রণালী দিয়ে অপরিশোধিত তেলের সরবরাহ পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি। তবে ভারতের ক্ষেত্রে গত 100 দিনে পরিস্থিতি মূলত স্বাভাবিকই ছিল৷ শোধনাগারগুলো আমদানির উৎসে বৈচিত্র্য আনার মাধ্যমে সফলভাবে সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রেখেছে।’’

ভারত অপরিশোধিত তেলের একটা বড় অংশ এখনও রাশিয়া থেকে আমদানি করে৷ পাশাপাশি সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে বিকল্প পরিকাঠামোর মাধ্যমে আসা সরবরাহ জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাড়তি নিশ্চয়তা যোগায়। রিটোলিয়া আরও জানান, পশ্চিম আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা থেকে আসা বিভিন্ন মানের তেল শোধনাগারের কাঁচামালের উৎসে বৈচিত্র্য আনতে সহায়তা করেছে।

হরমুজ প্রণালীকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া পরিস্থিতির কারণে সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল৷ সেই সময় তেল শোধনাগারগুলো মজুত বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়৷ তাই রাশিয়া থেকে তেল কেনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে৷ এর ফলে জুন মাসে ভারতের অপরিশোধিত তেল আমদানির পরিমাণ বেড়ে দৈনিক রেকর্ড 4.93 মিলিয়ন ব্যারেলে (বিপিডি) পৌঁছেছে।

রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেলের আমদানি বেড়ে দৈনিক প্রায় 27 লাখ ব্যারেলে পৌঁছেছে, যা জুন মাসে ভারতের মোট অপরিশোধিত তেল আমদানির অর্ধেকেরও বেশি। এর ফলে ভারতের বৃহত্তম তেল সরবরাহকারী হিসেবে রাশিয়ার অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয়েছে। রিটোলিয়া জানান, হরমুজ প্রণালী দিয়ে নিরাপদে চলাচল করতে সক্ষম তেলবাহী জাহাজগুলোর চলাচল অব্যাহত থাকবে বলেই আশা করা হচ্ছে৷ তবে আঞ্চলিক উত্তেজনা বজায় থাকলে জাহাজ ভাড়া ও বিমার খরচ বেড়ে যেতে পারে।

কেপলারের ওই বিশেষজ্ঞ আরও জানান, তেল সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে৷ তবে ভারতীয় শোধনাগারগুলোর জন্য ইরানের অপরিশোধিত তেল সরবরাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে, এমন সম্ভাবনা কম। তিনি বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত নীতি নিয়ে অনিশ্চয়তা, নিয়মকানুন মেনে চলার ঝুঁকি ও বাণিজ্যিক বিবেচনার কারণে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের অপরিশোধিত তেলের আমদানির তালিকায় ইরানি তেলের উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করার সম্ভাবনা কম।"

রিটোলিয়ার মতে, এর পরিবর্তে বাজারগুলোর উচিত এলপিজি ও এলএনজি-র ওপর নজর দেওয়া৷ কারণ, স্বল্পমেয়াদে এগুলোর খুব একটা বিকল্প নেই৷ পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে সরবরাহ ও জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটলে, এলপিজি ও এলএনজি-র সরবরাহের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি৷ তিনি বলেন, "দীর্ঘস্থায়ী অস্থিতিশীলতার ফলে সরবরাহ সংকুচিত হতে পারে, পণ্য পরিবহণের খরচ বাড়তে পারে এবং আঞ্চলিক বাজারে দামের ওপর আবারও চাপ সৃষ্টি হতে পারে, যেমনটা আমরা গত কয়েক মাসে দেখেছি।"

আপাতদৃষ্টিতে, ভারতের অপরিশোধিত তেল সরবরাহের বিষয়টি মূলত বৈচিত্র্য ও সহনশীলতার ওপরই দাঁড়িয়ে আছে৷ আমেরিকা-ইরান লড়াই সত্ত্বেও তাৎক্ষণিক কোনও ঘাটতির মুখে তা পড়েনি। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন, তা হল - পশ্চিম এশিয়ায় আঞ্চলিক উত্তেজনা কতদিন স্থায়ী হয়, জাহাজ চলাচল ও বিমার খরচের ওপর এর কী প্রভাব পড়ে এবং এলপিজি ও এলএনজি বাজারে উল্লেখযোগ্য কোনও ব্যাঘাত তৈরি হয় কি না!

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TAGGED:

অপরিশোধিত তেল
হরমুজ প্রণালী
STRAIT OF HORMUZ
CRUDE OIL
CRUDE OIL IMPORTS OF INDIA

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