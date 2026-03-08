ETV Bharat / business

মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা, 4 দিনে ভারত খোয়ালো 21000 কোটি টাকার বিদেশি বিনিয়োগ

পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং বিশ্বব্যাপী ঝুঁকির কারণে গত চারটি ট্রেডিং সেশনে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাজার থেকে প্রায় 21,000 কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন।

FPIs Withdraw From Indian Markets
4 দিনে ভারত খোয়ালো 21000 কোটি টাকার বিদেশি বিনিয়োগ (প্রতীকী ছবি: এএনআই)
By PTI

Published : March 8, 2026 at 7:52 PM IST

নয়াদিল্লি, 8 মার্চ: ভারতীয় শেয়ার বাজারে বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের ব্যাপক বিক্রি দেখা যাচ্ছে। পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং বিশ্বব্যাপী ঝুঁকির কারণে, গত চারটি ট্রেডিং সেশনে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাজার থেকে প্রায় 21,000 কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন। এই বিক্রি মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে (2-6 মার্চ) ঘটেছে। 3 মার্চ হোলির জন্য ভারতীয় বাজার বন্ধ ছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, ফেব্রুয়ারিতে, বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা (FPIs) ভারতীয় বাজারে 22,615 কোটি বিনিয়োগ করেছে, যা গত 17 মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ।

যুদ্ধের প্রভাব এবং অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, বিক্রির সবচেয়ে বড় কারণ পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা। 28 ফেব্রুয়ারি ইরানে মার্কিন-ইজরায়েল হামলার পর থেকে এই অঞ্চলে সংঘাত আরও বেড়েছে।

হরমুজ প্রণালীতে সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি 92 ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। ভারত তার চাহিদার বেশিরভাগ তেল আমদানি করে। অতএব, অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধিকে ভারতীয় অর্থনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব বলে মনে করা হচ্ছে।

ডলারের তুলনায় ভারতীয় রুপি 92 টাকার স্তর অতিক্রম করেছে

ডলারের তুলনায় ভারতীয় রুপির মূল্য হ্রাস, যা প্রতি ডলারে 92 টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিক্রির একটি বড় কারণ। যখন ডলারের তুলনায় রুপি দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য ডলারের রিটার্ন কমে যায় ৷ তাই তারা উদীয়মান বাজার থেকে অর্থ উত্তোলন শুরু করে ।

এই 4টি কারণে বাজারে চাপ তৈরি হয়েছে

  • পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট: ইরানের সর্বোচ্চ নেতার মৃত্যুর পর ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা বেড়েছে।
  • মার্কিন ট্রেজারি ইয়েল্ড: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বন্ড ইয়েল্ডের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকিপূর্ণ শেয়ার বাজার থেকে অর্থ তুলে নিতে এবং সরকারি বন্ডে বিনিয়োগ করতেবিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করছে।
  • কর্পোরেট আয়: 2026 অর্থবছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকের (Q4) প্রাথমিক প্রবণতা মিশ্র, আইটি-ব্যবহার খাতে আয়-মুনাফা চাপের মধ্যে রয়েছে।
  • মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা: অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে ভারতে চলতি হিসাবে ঘাটতি (CAD) এবং মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির ঝুঁকি বেড়েছে।

বাজারের নিয়ন্ত্রণে দেশীয় বিনিয়োগকারীরা

বিদেশি বিনিয়োগকারীদের এই বিশাল বিক্রি সত্ত্বেও, দেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের (DII) জন্য ভারতীয় বাজার সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েনি। মিউচুয়াল ফান্ডে মাসিক পদ্ধতিগত বিনিয়োগ পরিকল্পনা (SIP) প্রবাহ বাজারকে সমর্থন করেছে। খুচরো বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাজারের পতনকে সীমিত করেছে।

বাজারে কি আরও পতন হবে?

জিওজিৎ ইনভেস্টমেন্টসের প্রধান বিনিয়োগ কৌশলবিদ ভি কে বিজয়কুমার বলেছেন যে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি না হলে এবং অপরিশোধিত তেলের দাম না কমলে, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাবর্তন কঠিন।

মর্নিংস্টার ইনভেস্টমেন্ট রিসার্চ ইন্ডিয়ার হিমাংশু শ্রীবাস্তব বলেন, বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগকারীরা বর্তমানে নিরাপদ সম্পদের সন্ধান করছেন।

