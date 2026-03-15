মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা, ভারতের বাজার খোয়ালো 52,704 কোটি টাকার বিদেশি বিনিয়োগ

মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা, ভারতের বাজার খোয়ালো 52,704 কোটি টাকার বিদেশি বিনিয়োগ
By PTI
Published : March 15, 2026 at 3:19 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 মার্চ: মার্চ মাসের প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যেই পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা, রুপির মূল্য হ্রাস এবং ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি এবং কর্পোরেট আয়ের উপর অপরিশোধিত তেলের উচ্চ মূল্যের প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগের মধ্যে, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা দেশীয় ইক্যুইটি থেকে 52,704 কোটি (প্রায় 5.73 বিলিয়ন ডলার) টাকা তুলে নিয়েছে।
উল্লেখযোগ্যভাবে, এটি প্রায় 13 মাসের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিক্রি বা বিদেশি বিনিয়োগের জন্য বড় ধাক্কা। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা শেষবার 2025 সালের জানুয়ারিতে 70,000 কোটি টাকারও বেশি বিক্রি করেছিলেন। তারপর থেকে এটিই সবচেয়ে বড় বিক্রি। আশা করা হচ্ছে যে যদি মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে এবং শেয়ার বাজারের পতন হয়, তাহলে এই সংখ্যা 70,000 কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে।
বিদেশি বিনিয়োগকারীদের রেকর্ড বিক্রি
NSDL-এর তথ্য অনুযায়ী, মার্চ মাসের প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় শেয়ার বাজার থেকে 52,704 কোটি (প্রায় 5.73 বিলিয়ন ডলার) টাকা তুলে নিয়েছেন। এই সর্বশেষ বিক্রির ঘটনাটি ঘটেছে ফেব্রুয়ারিতে বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা (FPIs) ভারতীয় ইকুইটিতে 22,615 কোটি টাকা বিনিয়োগ করার পর, যা 17 মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ মাসিক বিনিয়োগ।
এর আগে, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা টানা তিন মাস ধরে নেট বিক্রেতা ছিল। ডিপোজিটরি তথ্য অনুযায়ী, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা জানুয়ারিতে 35,962 কোটি টাকা, ডিসেম্বরে 22,611 কোটি টাকা এবং নভেম্বরে 3,765 কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, 2025 সালের জানুয়ারিতে বাজার থেকে 78,027 কোটি টাকা বিক্রি করার পর এটিই বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সর্বাধিক বিক্রির রেকর্ড বলে মনে করা হচ্ছে।
কেন বিক্রি দেখা গেল ?
বাজার বিশেষজ্ঞরা পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে তেলের বহির্গমন এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অ্যাঞ্জেল ওয়ানের সিনিয়র বিশ্লেষক ওয়াকার জাভেদ খানের মতে, এই অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং হরমুজ প্রণালীতে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের আশঙ্কায় ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি 100 ডলারের উপরে পৌঁছেছে ৷ এর ফলে ঝুঁকি বেড়েছে। এর উপর রুপির দরে ক্রমাগত পতন (যা 92 টাকার কাছাকাছি ছিল), মার্কিন বন্ডের ফলন বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বিনিয়োগে 'প্রফিট বুকিং'-এর ফলে এটি আরও তীব্রতর হয়েছে।
জিওজিৎ ইনভেস্টমেন্টসের প্রধান বিনিয়োগ কৌশলবিদ ভিকে বিজয়কুমার জানান, পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের পর বিশ্বব্যাপী শেয়ারবাজারে দুর্বলতা, রুপির অবমূল্যায়ন এবং ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি এবং কর্পোরেট আয়ের উপর অপরিশোধিত তেলের উচ্চ মূল্যের প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মনোভাবকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে।
তাঁর মতে, উন্নত ও উদীয়মান বাজারের তুলনায় ভারতের দুর্বল রিটার্নের কারণে গত 18 মাসে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতের বাজারে বিনিয়োগে অনীহা প্রকাশ করছে। তাঁর মতে, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান এবং চিন বর্তমানে আরও আকর্ষণীয় বাজার হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে ৷ কারণ, সাম্প্রতিক সংস্কারের পরেও, তারা এখনও ভারতের তুলনায় সস্তা এবং আরও ভাল কর্পোরেট আয়ের সম্ভাবনা তুলে ধরতে পেরেছে। অতএব, স্বল্পমেয়াদে ভারতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আরও বিনিয়োগ তুলে নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
আইটি খাত সবচেয়ে বেশি বিদেশি বিনিয়োগ হারিয়েছে
আর্থিক ক্ষেত্রবিশেষে আলোচনা করতে হলে, 2025 সালে আইটি খাত এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি বিদেশি বিনিয়োগ হারিয়েছে। দুর্বল রাজস্ব বৃদ্ধি, শুল্ক-সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা এবং বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি ব্যয়ের মন্দার কারণে বিদেশি বিনিয়োগকারী প্রায় 74,700 কোটি টাকা তুলে নিয়েছে। বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্যসেবা খাতেও ব্যাপক বিক্রি দেখা গিয়েছে।