ETV Bharat / business

ফেব্রুয়ারিতে বিদেশি বিনিয়োগ 22,615 কোটি টাকার, ভাঙল 17 মাসের রেকর্ড

জানুয়ারিতে 35,962 কোটি, ডিসেম্বরে 22,611 কোটি, নভেম্বরে 3,765 কোটি টাকা তুলে নিয়েছে। সামগ্রিকভাবে, 2025-এ ভারতীয় ইকুইটি থেকে 1.66 লক্ষ কোটি টাকার বিদেশি বিনিয়োগ তুলে নিয়েছে।

FPIs Inflow 17 Month High
ফেব্রুয়ারিতে বিদেশি বিনিয়োগ 22,615 কোটি টাকার (ছবি: এএনআই)
author img

By PTI

Published : March 1, 2026 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 1 মার্চ: বিদেশী পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা (FPIs) ভারতীয় ইকুইটিতে 22,615 কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে, যা 17 মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ মাসিক বিনিয়োগ। ভারত-মার্কিন অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তি, দেশীয় বাজার মূল্যায়নে সংশোধন এবং তৃতীয় ত্রৈমাসিকে শক্তিশালী কর্পোরেট আয়ের ফলে এটি ঘটেছে। টানা তিন মাসের ভারী বিক্রির পর এই বিপুল বিনিয়োগ।

ডিপোজিটরি তথ্য অনুযায়ী, FPIs জানুয়ারিতে 35,962 কোটি টাকা, ডিসেম্বরে 22,611 কোটি টাকা এবং নভেম্বরে 3,765 কোটি টাকা তুলে নিয়েছে। সামগ্রিকভাবে, FPIs 2025 সালে ভারতীয় ইকুইটি থেকে 1.66 লক্ষ কোটি টাকা (USD 18.9 বিলিয়ন) বিনিয়োগ তুলে নিয়েছে, যা এটিকে বিদেশী বিনিয়োগের জন্য সবচেয়ে খারাপ সময়গুলির মধ্যে একটি করে তুলেছে। এই বহির্গমন অস্থির মুদ্রার গতিবিধি, বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য উত্তেজনা, সম্ভাব্য মার্কিন শুল্ক নিয়ে উদ্বেগ এবং ক্রমবর্ধমান ইকুইটি মূল্যায়নের কারণে পরিচালিত হয়েছে।

17 মাসের রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে

এনএসডির তথ্য অনুযায়ী, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ফেব্রুয়ারিতে 22,615 কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। 2024 সালের সেপ্টেম্বরে তারা 57,724 কোটি টাকা বিনিয়োগ করার পর এটি সর্বোচ্চ মাসিক বিনিয়োগ। ভেনচুরার গবেষণা প্রধান বিনীত বলিঞ্জকার বলেছেন যে, এই বিনিয়োগ সেকেন্ডারি মার্কেট ক্রয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে, যা 2025 সালের বহির্গমনের পরে পুনর্নবীকরণ করা বিদেশী আস্থার ইঙ্গিত দেয়।

অ্যাঞ্জেল ওয়ান লিমিটেডের সিনিয়র মৌলিক বিশ্লেষক জাভেদ খান বলেছেন যে তিনটি মূল কারণ বিনিয়োগকে সমর্থন করেছে: ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি এবং ভারতে উন্নত বাজার মূল্যায়ন। এছাড়াও, FY26-এর তৃতীয় প্রান্তিকে আয় 14.7 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বৃদ্ধির গল্পের প্রতি আস্থা প্রতিফলিত করে।

আইটি খাত থেকে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে

একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, গ্রো মিউচুয়াল ফান্ডের সিইও বরুণ গুপ্তা বলেন, নতুন বিনিয়োগের জন্য আয় বৃদ্ধির উন্নতি, সর্বোচ্চ স্তর থেকে মূল্যায়নের হ্রাস এবং বাণিজ্য অনিশ্চয়তা হ্রাসের প্রাথমিক লক্ষণ দায়ী, যার ফলে ভারত ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ব্রিটেনের সঙ্গে বেশ কয়েকটি এফটিএ চুক্তি করেছে। খাতগতভাবে, বিদেশি বিনিয়োগকারী আর্থিক এবং মূলধনী পণ্যের ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক ক্রেতা ছিল৷ একই সঙ্গে আইটি খাতে তাদের এক্সপোজার হ্রাস করেছিল। এআই ব্যাঘাতের উদ্বেগের মধ্যে এই বিভাগে 10,956 কোটি টাকার বহির্গমন দেখা গিয়েছে।

TAGGED:

FPIS INFLOW
INDIAN EQUITIES MARKING
FPIS INFLOW 17 MONTH HIGH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.