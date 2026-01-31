ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 709 বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে, বেড়েছে সোনার রিজার্ভও
23 জানুয়ারি শেষ হওয়া সপ্তাহে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 8.05 বিলিয়ন ডলার বেড়ে সর্বকালের সর্বোচ্চ 709.413 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।
By PTI
Published : January 31, 2026 at 4:09 PM IST
নয়াদিল্লি, 31 জানুয়ারি: ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (RBI) প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রেকর্ড 709.413 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা 23 জানুয়ারি শেষ হওয়া সপ্তাহে 8.053 বিলিয়ন ডলারের একটি শক্তিশালী বৃদ্ধির নজির। এটি সর্বকালের সর্বোচ্চ এবং দেশের শক্তিশালী বহিরাগত আর্থিক অবস্থানের প্রতিফলন। আগের সপ্তাহেও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ আগের সপ্তাহে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 14.167 বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে 701.36 বিলিয়ন ডলারে হয়েছিল।
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও চাপের মধ্যে ছিল
উল্লেখ্য, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 2024 সালের সেপ্টেম্বরে 704.89 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল। তবে, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভেও কিছুটা চাপ পড়েছে৷ কারণ, রুপির দরে তীব্র পতন এবং বিশ্বব্যাপী অস্থিরতার মধ্যেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবহার করে রুপির মান স্থিতিশীল করেছে। এখন, টানা দুই সপ্তাহের শক্তিশালী বৃদ্ধি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয়, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত ফের শক্তিশালী হচ্ছে।
বৈদেশিক মুদ্রার সম্পদও বেড়েছে
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী, বৈদেশিক মুদ্রা সম্পদ (এফসিএ), যা মোট রিজার্ভের বৃহত্তম অংশ, এই সময়ের মধ্যে 2.367 বিলিয়ন ডলার বেড়ে 562.885 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ডলারের নিরিখে, এই সম্পদের মধ্যে ইউরো, পাউন্ড এবং ইয়েনের মতো অ-মার্কিন মুদ্রার দরের ওঠানামার প্রভাবও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
সোনার রিজার্ভ বৃদ্ধি
এই সপ্তাহে সোনার রিজার্ভ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সোনার রিজার্ভের মূল্য 5.635 বিলিয়ন ডলার বেড়ে 123.088 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাপী সোনার দামের শক্তি এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৌশলগত ক্রয় এই বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সোনার রিজার্ভ বৃদ্ধি ভারতের রিজার্ভ কাঠামোকে আরও ভারসাম্যপূর্ণ করে তুলেছে। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে ভারতের রিজার্ভ অবস্থানও 18 মিলিয়ন ডলার বেড়ে 4.703 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
এই বৃদ্ধির অর্থ কী?
সামগ্রিকভাবে, রেকর্ড-উচ্চ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ভারতের শক্তিশালী সমষ্টিগত অর্থনৈতিক অবস্থান, উন্নত মূলধন প্রবাহ এবং বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা মোকাবিলা করার ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে। এই ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রুপির স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করার পাশাপাশি আমদানি ব্যয়, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ধাক্কা মোকাবিলায় দেশকে সহায়তা প্রদান করবে।