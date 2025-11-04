বিমানের টিকিট বাতিলে আর কোনও চার্জ লাগবে না! নতুন নিয়মে বাঁচবে টাকা-সময়

ETV Bharat / business

বিমানের টিকিট বাতিলে আর কোনও চার্জ লাগবে না! নতুন নিয়মে বাঁচবে টাকা-সময়

অসামরিক বিমান পরিবহণ নিয়ামক সংস্থা (DGCA) বিমান টিকিট ফেরত এবং বাতিল নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মে বড় ধরনের পরিবর্তন আনার প্রস্তাব করেছে।

বিমানের টিকিট বাতিলে আর কোনও চার্জ লাগবে না (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : November 4, 2025 at 5:44 PM IST

নয়াদিল্লি, 4 নভেম্বর: বিমান ভ্রমণকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খবর। অসামরিক বিমান পরিবহণ নিয়ামক সংস্থা (DGCA) বিমান টিকিট ফেরত এবং বাতিল নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মে বড় ধরনের পরিবর্তন আনার প্রস্তাব করেছে। এর লক্ষ্য যাত্রীদের জন্য আরও সুবিধা, স্বচ্ছতা এবং নিরাপত্তা দেওয়া। বিমান বাতিল বা টিকিট পরিবর্তন করার সময় যাত্রীরা প্রায়শই যে সমস্যার সম্মুখীন হন তা ধীরে ধীরে দূর হতে পারে।

48 ঘণ্টার মধ্যে বিনামূল্যে টিকিট বাতিল করা এবং তারিখ পরিবর্তনের সুবিধা

ডিজিসিএ-র নতুন প্রস্তাবের আওতায়, যাত্রীরা এখন বুকিংয়ের পর 48 ঘণ্টা পর্যন্ত বিনামূল্যে তাদের বিমানের টিকিট বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারবেন। এটি 'লুক-ইন পিরিয়ড' নামে পরিচিত। এর অর্থ হল, যদি আপনি টিকিট বুক করেন এবং হঠাৎ আপনার পরিকল্পনা পরিবর্তন করেন, তাহলে আপনি জরিমানা ছাড়াই 48 ঘণ্টার মধ্যে পরিবর্তন করতে পারবেন।

তবে, এই বৈশিষ্ট্যটি নির্দিষ্ট কিছু বুকিংয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যেমন যদি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের জন্য টিকিট ছাড়ার পাঁচ দিনের কম আগে বা আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য টিকিট ছাড়ার 15 দিনের কম আগে বুক করা হয়। এই ক্ষেত্রে, বিমান সংস্থার স্বাভাবিক বাতিলকরণ চার্জ প্রযোজ্য হবে।

রিফান্ড 21 দিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন

যাত্রীদের সবচেয়ে বড় অভিযোগগুলির মধ্যে একটি ছিল টিকিটের মূল্য ফেরতে বিলম্ব। ডিজিসিএ এই সমস্যাটিও সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছে। এখন থেকে বিমান সংস্থাগুলিকে 21 কার্যদিবসের মধ্যে টিকিটের মূল্য ফেরত দিতে হবে। তাছাড়া, যদি কোনও যাত্রী শেষ মুহূর্তে টিকিট বাতিল করেন বা ফ্লাইটে উঠতে ব্যর্থ হন (অনুপস্থিতি) তবুও বিমান সংস্থাকে বিমানবন্দর ফি এবং কর ফেরত দিতে হবে।

এর সঙ্গে, ডিজিসিএ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যদি কোনও যাত্রী বুকিংয়ের 24 ঘণ্টার মধ্যে তাঁর নামের কোনও ছোটখাটো ভুল (যেমন বানান ভুল) সংশোধন করতে বলেন, তাহলে বিমান সংস্থাগুলি এর জন্য কোনও অতিরিক্ত ফি নিতে পারবে না।

ট্রাভেল এজেন্ট এবং চিকিৎসাগত জরুরি অবস্থার জন্য বিশেষ ছাড়

যাত্রীরা প্রায়শই ট্র্যাভেল এজেন্টদের মাধ্যমে তাদের টিকিট বুক করেন এবং পরে টিকিটের মূল্য ফেরত নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হন। এখন, ডিজিসিএ প্রস্তাব অনুযায়ী, এজেন্টের পরিবর্তে বিমান সংস্থা সরাসরি এই ধরনের টিকিটের জন্য অর্থ ফেরতের জন্য দায়ী থাকবে। এটি যাত্রীদের একটি সরাসরি এবং দ্রুত সমাধান প্রদান করবে।

চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতিতে যাত্রীদের জন্যও বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। যদি কোনও যাত্রীকে অসুস্থতা বা জরুরি অবস্থার কারণে ফ্লাইট বাতিল করতে হয়, তবে বিমান সংস্থা কেবল সেই পরিস্থিতিতে ক্রেডিট শেল (ভ্রমণ ভাউচার) জারি করতে পারে, তবে যাত্রীর সম্মতি ছাড়া এটি বাস্তবায়ন করা যাবে না।

ডিজিসিএ-র এই প্রস্তাব বিমান যাত্রীদের অধিকার জোরদার করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি বিমান সংস্থাগুলির দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করবে ৷ পাশাপাশি, টিকিট বুকিং থেকে শুরু করে টিকিটের মূল্য ফেরত পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটিকে আরও স্বচ্ছ এবং নির্ভরযোগ্য করে তুলবে। যাত্রীরা এখন নিশ্চিত থাকতে পারেন যে তাদের ফ্লাইট বাতিল হলে বা পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে, তাদের অর্থ এবং সময় উভয়ই সুরক্ষিত থাকবে।

