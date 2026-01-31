2025 সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রের রাজস্ব ঘাটতি 8.55 লক্ষ কোটি টাকা
বিশ্লেষকরা আশা করছেন যে, 2026-27 অর্থবর্ষের রাজস্ব ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা জিডিপির প্রায় 4.2 শতাংশ থেকে 4.3 শতাংশ হবে।
By PTI
Published : January 31, 2026 at 6:03 PM IST
নয়াদিল্লি, 31 জানুয়ারি: অর্থবর্ষের নয় মাস পরও, কেন্দ্রের আর্থিক অবস্থা বেশ সুষম বলে মনে হচ্ছে, সুস্থ মূলধন ব্যয় এবং রাজস্ব ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যদিও কর আদায় প্রত্যাশার চেয়ে কম হতে পারে। 2026-27 সালের কেন্দ্রীয় বাজেট উপস্থাপনের কয়েকদিন আগে প্রকাশিত তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার 2025-26 অর্থবর্ষের জিডিপির 4.4 শতাংশ রাজস্ব ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা পূরণের পথে রয়েছে। বিশ্লেষকরা আশা করছেন যে, 2026-27 অর্থবর্ষের রাজস্ব ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা জিডিপির প্রায় 4.2 শতাংশ থেকে 4.3 শতাংশ হবে।
অ্যাকাউন্টস কন্ট্রোলার জেনারেল (CGA)-এর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, 2025 সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রের রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ ছিল 8.55 লক্ষ কোটি টাকা বা বাজেট অনুমানের (বিই) 54.5 শতাংশ। রাজস্ব ঘাটতিও অর্থবর্ষের প্রথম নয় মাসে 1.13 লক্ষ কোটি টাকা বা বাজেট অনুমানের 21.8 শতাংশ প্রবণতার নীচে ছিল।
যদিও রাজস্ব আয় ছিল 24.79 লক্ষ কোটি টাকা, যা পুরো বছরের লক্ষ্যমাত্রার 72.5 শতাংশ, কর রাজস্ব ছিল কম। তবে, কর-বহির্ভূত রাজস্ব, যার মধ্যে রয়েছে সুস্থ লভ্যাংশ আয়, এই ঘাটতি পূরণ করেছে। মোট আয় ছিল 25.25 লক্ষ কোটি টাকা বা পুরো বছরের লক্ষ্যমাত্রার 72.2 শতাংশ।
অর্থবর্ষের প্রথম নয় মাসে নিট কর রাজস্ব ছিল 19.39 লক্ষ কোটি টাকা বা বিইএর 68.3 শতাংশ, যার ফলে প্রত্যক্ষ কর এবং শুল্ক আদায় উভয় ক্ষেত্রেই সুস্থ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। কর-বহির্ভূত রাজস্ব ছিল 9.39 লক্ষ কোটি টাকা, যা পুরো বছরের লক্ষ্যমাত্রার 92.6 শতাংশ। লভ্যাংশ এবং মুনাফা ইতিমধ্যেই পুরো বছরের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে 3.5 লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যেখানে বিই ছিল 3.25 লক্ষ কোটি টাকা।
ইতিমধ্যে, কেন্দ্রের মোট ব্যয় ছিল 33.8 লক্ষ কোটি টাকা বা বাজেট অনুমানের 66.7 শতাংশ যা মূলধন ব্যয় রাজস্ব ব্যয়কে ছাড়িয়ে গিয়েছে। 2025 সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রের মূলধন ব্যয় ছিল 7.87 লক্ষ কোটি টাকা যা পুরো বছরের লক্ষ্যমাত্রা 11.21 লক্ষ কোটি টাকার 70 শতাংশ।
আইসিআরএ-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ অদিতি নায়ারের মতে, সংস্থা আশা করছে যে কর খাতে সম্ভাব্য ব্যর্থতা বাজেটের চেয়ে বেশি কর-বহির্ভূত রাজস্ব এবং রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যয় সাশ্রয়ের মাধ্যমে পূরণ করা হবে। তিনি বলেন, "ফলস্বরূপ, আমরা আশা করি না যে 2026 অর্থবর্ষের পূর্বাভাস 2026 অর্থবর্ষের তুলনায় উচ্চতর রাজস্ব ঘাটতি নির্দেশ করবে।"
আইসিআরএ আশা করছে যে, 2027 অর্থবর্ষে কেন্দ্রের রাজস্ব ঘাটতি জিডিপির 4.3 শতাংশ হবে, যার ফলে বাজার থেকে 12.2 ট্রিলিয়ন টাকা ঋণ নেওয়া হবে, যা 2026 অর্থবর্ষের স্তরের চেয়ে কিছুটা বেশি।