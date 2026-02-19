আইটি সেক্টর ছাড়ছেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা, 15 দিনে শেয়ার বিক্রি 11000 কোটির

আইটি সেক্টর ছাড়ছেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা, 15 দিনে শেয়ার বিক্রি 11000 কোটির
দেশের আইটি খাতে বিদেশি বিনিয়োগ ক্রমশ কমছে৷ ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম 15 দিনেই 10,956 কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা৷
Published : February 19, 2026 at 5:20 PM IST
মুম্বই, 19 ফেব্রুয়ারি: বিদেশি বিনিয়োগকারীরা, বা বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (FIIs) ভারতীয় আইটি বাজারের উপর আস্থা হারাতে শুরু করেছেন। ফেব্রুয়ারির প্রথম 15 দিনের মধ্যে, এই বৃহৎ বিনিয়োগকারীরা আইটি স্টকগুলি প্রচুর পরিমাণে বিক্রি করেছেন। বাজার বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, এর পিছনে সবচেয়ে বড় ভয় হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ক্রমবর্ধমান শক্তি, যা এখন সরাসরি হিউম্যান কোডিং এবং আইটি সহায়তার কাজগুলিতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছে।
বিদেশি বিনিয়োগ 4 বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন
NSDL-এর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা (FIIs) শুধুমাত্র ফেব্রুয়ারির প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যেই 10,956 কোটি টাকা মূল্যের IT শেয়ার বিক্রি করেছে। এই দ্রুত বিক্রির ফলে আইটি কোম্পানিগুলিতে মোট বিদেশি বিনিয়োগকারীদের হোল্ডিং কমে 4.49 লক্ষ কোটি টাকাতে দাঁড়িয়েছে।
এই সংখ্যাটি উদ্বেগজনক! কারণ, বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ গত চার বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে। জানুয়ারির শেষে, এই বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে 5.34 লক্ষ কোটি টাকায়। মাত্র 15-20 দিনের মধ্যে বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ প্রায় 16 শতাংশের বিশাল পতনের প্রতিনিধিত্ব করে। 2025 সালের শুরুতে 7.3 লক্ষ কোটি টাকার রেকর্ড সর্বোচ্চ হোল্ডিংস এখন যেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে !
আইটি সেক্টরে 'জেনারেটিভ এআই'-এর আশঙ্কা
এই বিক্রির পেছনের আসল কারণ 'জেনারেটিভ এআই'-এর ভয় বলে মনে করা হচ্ছে। বিনিয়োগকারীরা বিশ্বাস করেন যে, কোডিং এবং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে এআই দক্ষতা অর্জন করলে ভবিষ্যতে ভারতের শীর্ষস্থানীয় আইটি কোম্পানিগুলির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেতে পারে। ভারতীয় আইটি কোম্পানিগুলির রাজস্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসে হিউম্যান কোডিং এবং সহায়তা পরিষেবা থেকে। এই কারণেই ইনফোসিস, টিসিএস এবং উইপ্রোর মতো কোম্পানিগুলির শেয়ার দর ব্যাপকভাবে কমে গিয়েছে।
টিসিএস, টেক মাহিন্দ্রা, উইপ্রো শেয়ারের দরে ব্যাপক পতন
ফেব্রুয়ারিতে এখনও পর্যন্ত ইনফোসিসের শেয়ারের দর 16.5 শতাংশ কমেছে, যেখানে টিসিএস এবং এইচসিএল টেকনোলজিসের শেয়ারের দর 14 শতাংশেরও বেশি কমেছে। টেক মাহিন্দ্রা এবং উইপ্রোও এই তালিক থেকে বাদ যায়নি, তাদের শেয়ার দরও 10 শতাংশ থেকে 10 শতাংশের লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, নিফটি আইটি সূচক 14 শতাংশ কমেছে।
মিউচুয়াল ফান্ডগুলিও বড় ক্ষতির সম্মুখীন
এই পতনে কেবল বিদেশি বিনিয়োগকারীরাই নয়, দেশীয় মিউচুয়াল ফান্ডগুলিও ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। 13 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, শীর্ষ 10টি আইটি শেয়ারে মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ কমে 3.04 লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা জানুয়ারির শেষে 3.56 লক্ষ কোটি টাকা ছিল। এই পতনের ফলে বিনিয়োগকারীদের আনুমানিক 50,000 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।