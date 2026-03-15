এপ্রিল থেকে হাইওয়ে দিয়ে ভ্রমণ ব্যয়বহুল হচ্ছে; বাড়ছে FASTag বার্ষিক পাসের ফি

এপ্রিল থেকে হাইওয়ে দিয়ে ভ্রমণ ব্যয়বহুল হচ্ছে; বাড়ছে FASTag বার্ষিক পাসের ফি
বর্তমানে, দেশে 56 লক্ষেরও বেশি মানুষ এই FASTag ব্যবহার করছেন। সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রক জানিয়েছে, নতুন ফি 1 এপ্রিল, 2026 থেকে কার্যকর হবে।
By ANI
Published : March 15, 2026 at 8:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 মার্চ: সারা দেশের জাতীয় সড়কে ভ্রমণকারীদের জন্য FASTag বার্ষিক পাস ফি বৃদ্ধি পেতে চলেছে। ভারতের জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ 2026-27 অর্থবছরের জন্য FASTag বার্ষিক পাস ফি 3,000 টাকা থেকে বাড়িয়ে 3,075 টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সড়ক পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রকের মতে, নতুন ফি 1 এপ্রিল, 2026 থেকে কার্যকর হবে। এই পরিবর্তনটি জাতীয় সড়ক ফি (নির্ধারণ ও সংগ্রহ) বিধি, 2008-এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী করা হয়েছে।
কোন যানবাহনের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে?
নতুন ফি বৈধ FASTagযুক্ত অ-বাণিজ্যিক, ব্যক্তিগত যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। জাতীয় সড়ক এবং জাতীয় এক্সপ্রেসওয়ে নেটওয়ার্কে অবস্থিত দেশজুড়ে প্রায় 1,150টি টোল প্লাজায় এই সুবিধা পাওয়া যাবে। মন্ত্রকের মতে, ব্যক্তিগত যানবাহন মালিকদের মধ্যে FASTag বার্ষিক পাসের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে, দেশে 56 লক্ষেরও বেশি মানুষ এই সুবিধা ব্যবহার করছেন।
পুরো বছরের জন্য এককালীন পেমেন্ট
FASTag বার্ষিক পাস কেনার মাধ্যমে, যানবাহন মালিকদের ঘন ঘন তাদের পাস রিচার্জ করার প্রয়োজন হয় না। একবার ফি পরিশোধ করার পরে, পাসটি এক বছরের জন্য বা 200টি টোল প্লাজা অতিক্রম না করা পর্যন্ত বৈধ থাকে। এই বৈশিষ্ট্যটি সমস্ত অ-বাণিজ্যিক যানবাহনের জন্য উপলব্ধ, যদি তাদের একটি বৈধ FASTag থাকে।
এভাবেই অ্যাক্টিভেশন হবে
এই পাসটি সক্রিয় করাও বেশ সহজ। যানবাহন মালিকরা রাজমার্গ যাত্রা অ্যাপ অথবা ভারতের জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এককালীন ফি দিতে পারবেন। অর্থ প্রদানের প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে গাড়ির বর্তমান FASTag-এ পাসটি সক্রিয় হয়ে যায়।
FASTag বার্ষিক পাস প্রকল্প 2025 সালে শুরু হয়েছিল
FASTag বার্ষিক পাস প্রকল্পটি 15 অগস্ট, 2025 তারিখে চালু করা হয়েছিল। মন্ত্রকের মতে, এই প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর থেকে যানবাহন মালিকদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পেয়েছে। এটি জাতীয় সড়কে ভ্রমণকারীদের জন্য আরও সুবিধাজনক এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ভ্রমণের বিকল্প দেয়।