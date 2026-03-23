জ্বালানি সঙ্কটে আসছে 10 কেজির LPG সিলিন্ডার ! বিবৃতিতে কী জানিয়েছে কেন্দ্র?

দেশজুড়ে রান্নার গ্যাস নিয়ে চলা বিশৃঙ্খলার মাঝে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল একটি খবর! 14.2 কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের পরিবর্তে 10 কেজির সিলিন্ডার আনছে কেন্দ্র ৷

গ্যাসের সিলিন্ডারের জন্য লাইন (ছবি: এএনআই)
By ANI

Published : March 23, 2026 at 9:09 PM IST

নয়াদিল্লি, 23 মার্চ: দেশজুড়ে রান্নার গ্যাস নিয়ে চলা বিশৃঙ্খলার মাঝে একটা খবর এখন সোশাল মিডিয়ায় ক্রমশ ছড়াচ্ছে। ওই খবরে দাবি করা হয়েছে যে, 14.2 কেজির ডোমেস্টিক এলপিজি সিলিন্ডারের পরিবর্তে 10 কেজির এলপিজি সিলিন্ডার আনার খবরকে কেন্দ্রীয় সরকার ভুয়ো বলে উড়িয়ে দিয়েছে। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা বলেন, "এটি সম্পূর্ণ অনুমাননির্ভর। কোনও অনুমানের ওপর কোনও মন্তব্য করা বা তার কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। গুজবে বিশ্বাস করবেন না।"

মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা বলেন, "গত তিন সপ্তাহে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ ডোমেস্টিক ও বাণিজ্যিক পিএনজি সংযোগ প্রদান বা সক্রিয় করা হয়েছে। এলপিজি সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও, এলপিজি বন্টন কেন্দ্রগুলিতে কোনও ঘাটতি নেই। আতঙ্কিত হয়ে এলপিজি বুকিং কমেছে এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে।"

বাণিজ্যিক এলপিজি সংক্রান্ত স্বস্তির খবরও রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার মোট এলপিজির 50 শতাংশ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বরাদ্দ করছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে এই বরাদ্দের মধ্যে রেস্তোরাঁ, ধাবা, হোটেল, শিল্প ক্যান্টিন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট, দুগ্ধ ইউনিট, রাজ্য সরকার বা স্থানীয় সংস্থা দ্বারা পরিচালিত ভর্তুকিপ্রাপ্ত ক্যান্টিন বা খাবারের দোকান, কমিউনিটি কিচেন এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য পাঁচ কিলোগ্রাম ফ্রি ট্রেড এলপিজি (FTL) অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেছে।

পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা (ছবি: এএনআই)

দেশজুড়ে রান্নার গ্যাস নিয়ে চলা সঙ্কটের মধ্যে আরও একটি ইতিবাচক খবর সামনে এসেছে৷ আরও দুটি ভারতীয় পতাকাবাহী এলপিজি ট্যাঙ্কারবাহী জাহাজ পারস্য উপসাগর অতিক্রম করে তার গন্তব্যের দিকে এগোচ্ছে। জাহাজ দুটি হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করে ভারতীয় বন্দরগুলির দিকে যাচ্ছে৷

কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে যে, পাইন গ্যাস এবং জাগ বসন্ত নামের এলপিজি ট্যাঙ্কারবাহী দুটি জাহাজ সোমবার বিকেলে ইরানের লারাক ও কেশম দ্বীপের মধ্যবর্তী জলসীমার কাছে ছিল। ওই জাহাজ দুটি একে অপরের পাশাপাশি এগোচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। এর ফলে শীঘ্রই দেশের জ্বালানি সঙ্কট এবং বর্তমান পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হবে বলে মনে করা হচ্ছে৷

