রিলায়্যান্স গোষ্ঠীর AI উদ্যোগে 30 শতাংশ অংশীদারি ফেসবুকের

কৃত্রিম মেধা নিয়ে নয়া বিনিয়োগ করছে রিলায়্য়ান্স গোষ্ঠী ৷ এর জন্য গুগল ও মেটার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে মুকেশ অম্বানির সংস্থা ৷

reliance intelligence limited
রিলায়্যান্স ইন্টেলিজেন্স গঠন (ফাইল ছবি)
author img

By PTI

Published : October 25, 2025 at 2:20 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 25 অক্টোবর: রিলায়্যান্স গোষ্ঠী ও মেটা প্ল্যাটফর্ম মিলে এআই ভেঞ্চার শুরু করেছে ৷ তাতে 30 শতাংশ অংশীদারি জুকারবার্গের মেটার ৷ 70 শতাংশ রিলায়্যান্স ইনডাস্ট্রিজ-এর ৷ শনিবার শিল্পপতি মুকেশ অম্বানির কোম্পানির তরফে এই কথা জানানো হয়েছে ৷

রিলায়্যান্স ইন্টেলিজেন্স রিলায়্যান্স ইনডাস্ট্রিজ-এর একটি সম্পূর্ণ ভর্তুকি কোম্পানি ৷ এআই ভেঞ্চারে রিলায়্যান্স-এর সঙ্গে ফেসবুক একসঙ্গে 855 কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, রিলায়্যান্স ইন্টেলিজেন্স লিমিটেড 24 অক্টোবর তারিখে রিলায়্যান্স এন্টারপ্রাইজ ইন্টেলিজেন্স লিমিটেড-এর গঠন করল ৷

রেগুলেটরি ফাইলিং-এ কোম্পানির তরফে জানানো হয়েছে, "আরইআইএল, রিলায়্যান্স ইন্টেলিজেন্স-এর একটি সম্পূর্ণ ভর্তুকি কোম্পানি ৷ ফেসবুক ওভারসিজ মেটা প্ল্যাটফর্মস-এর পুরোপুরি ভর্তুকি কোম্পানি ৷ দুই কোম্পানি চুক্তি অনুযায়ী একটি যৌথ বিনিয়োগ করতে চলেছে ৷"

আরইআইএল কৃত্রিম মেধা বা এআইএ তৈরি থেকে বাজারে পাঠানো- এই সব করবে ৷ পাশাপাশি এআই পরিষেবা বিতরণের কাজও হবে ৷ দুই কোম্পানির মধ্যে হওয়া জেভি এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী রিলায়্যান্স ইন্টেলিজেন্স-এর 70 শতাশ অংশীদারি থাকবে ৷ পাশাপাশি ফেসবুক আরইআইএল-এর 30 শতাংশ অংশীদারি পাবে ৷ রিলায়্যান্স ইন্টেলিজেন্স এবং ফেসবুক যৌথ উদ্যোগে প্রাথমিকভাবে 855 কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছে ৷ আরইআইএল গঠনের জন্য কোনও সরকারি বা নিয়ন্ত্রক সংস্থার ছাড়পত্রের প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছে রিলায়্যান্স গোষ্ঠী ৷

গত 29 অগস্ট রিলায়্যান্স গোষ্ঠীর বার্ষিক সাধারণ সভায় সংস্থার চেয়ারম্যান মুকেশ অম্বানি রিলায়্যান্স ইন্টেলিজেন্স স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন ৷ এর ফলে দেশে কৃত্রিম মেধার বিশাল পরিকাঠামো তৈরি হবে ৷ ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে কৃত্রিম মেধা বা এআই ৷ এর জন্য গুগল ও মেটার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে রিলায়্যান্স ইন্টেলিজেন্স ৷

এছাড়া বিশ্বের তাবড় প্রযুক্তি সংস্থাগুলির সঙ্গে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলবে রিলায়্যান্স ইন্টেলিজেন্স ৷ এই প্রসঙ্গে মুকেশ অম্বানির বক্তব্য, "রিলায়্যান্স ইন্টেলিজেন্স উপভোক্তা, ছোটখাটো ব্যবসা এবং শিল্পক্ষেত্রে সহজে ব্যবহার করা যায় ও বিশ্বাসযোগ্য এআই পরিষেবা দেবে ৷ এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্যক্ষেত্র এবং কৃষিক্ষেত্রের মতো জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন সেক্টরগুলির সমস্যার সমাধানও করবে ৷ এই পরিষেবাগুলি ভরসাযোগ্য এবং প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য সাশ্রয়কর হবে ৷"

রিলায়্যান্স গোষ্ঠীর এই নতুন সংস্থার চারটি লক্ষ্যের কথা তুলে ধরেন বিশ্বের অন্যতম ধনকুবের অম্বানি- ভারতের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এআই পরিকাঠামো, আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব, ভারতের জন্য এআই পরিষেবা গঠন এবং এআই মেধার লালন-পালন ৷

