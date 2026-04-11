ডিজেল-এটিএফ-এর ওপর রফতানি শুল্ক বাড়াল কেন্দ্র, উদ্বিগ্ন তেল কোম্পানিগুলি

সরকারের এই রফতানি শুল্ক বৃদ্ধিকে তেল কোম্পানিগুলির জন্য একটি বড় ধাক্কা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

Export Duty Hike On Fuel
ডিজেল-এটিএফ-এর ওপর রফতানি শুল্ক বাড়াল কেন্দ্র (ইটিভি ভারত)
By ANI

Published : April 11, 2026 at 9:12 PM IST

নয়াদিল্লি, 11 এপ্রিল: কেন্দ্র ডিজেলের ওপর রফতানি শুল্ক লিটার প্রতি 21.5 টাকা থেকে বাড়িয়ে 55.5 টাকা এবং জেট ফুয়েলের ওপর রফতানি শুল্ক লিটার প্রতি 29.5 টাকা থেকে বাড়িয়ে 42 টাকা করেছে। তবে পের্টোলের উপর রফতানি শুল্ক অপরিবর্তিত রয়েছে৷

সরকারের এই রফতানি শুল্ক বৃদ্ধিকে তেল কোম্পানিগুলোর জন্য একটি বড় ধাক্কা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে, সরকার এখনো পেট্রোলের রফতানি শুল্কে কোনো পরিবর্তন আনেনি। পেট্রোলের ওপর এই শুল্ক আগের মতোই শূন্য রয়েছে। রফতানি শুল্ক বাড়ানোর সরকারি সিদ্ধান্তের লক্ষ্য হল অভ্যন্তরীণ তেলের দামের ওপর মুদ্রাস্ফীতির বোঝা কমানো। তাই, দেশে পেট্রোল, ডিজেল এবং এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (এটিএফ)-এর সরবরাহ নিশ্চিত করতে রফতানি শুল্কের হার সংশোধন করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের কারণে জ্বালানির দামে অস্থিরতার মধ্যেই ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তটি এসেছে, যেখানে ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় 100 ডলারের কাছাকাছি রয়েছে।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, "তাৎক্ষণিক কার্যকর" হতে যাওয়া এই পদক্ষেপটির লক্ষ্য হল পরিবর্তনশীল বিশ্ব জ্বালানি সংক্রান্ত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং মূল্য পার্থক্যের সুযোগ নিয়ে রফতানিকারকদের যাতে কোনও অন্যায্য সুবিধা নিতে না দেওয়া। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "আমরা এই মর্মে সন্তুষ্ট যে, উচ্চহারের ডিজেল তেলের ওপর ধার্যযোগ্য বিশেষ অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং এমন পরিস্থিতি বিদ্যমান, যা অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণকে অপরিহার্য করে তুলেছে।" 2002 সালের অর্থ আইনের অষ্টম ধারায় এই পরিবর্তনগুলি আনা হচ্ছে।

সরকারের এই সিদ্ধান্ত তেল কোম্পানিগুলোর ব্যবসায় প্রভাব ফেলতে পারে। এটি বিশেষ করে সেইসব কোম্পানিকে প্রভাবিত করতে পারে যারা অন্যান্য দেশে পরিশোধিত ডিজেল এবং জেট ফুয়েল সরবরাহ করে। তবে, পেট্রোল বর্তমানে এই শুল্ক পরিবর্তনের আওতামুক্ত।

EXPORT DUTY HIKE
EXPORT DUTY HIKE ON FUEL

