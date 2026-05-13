গ্রামীণ কর্মসংস্থান-শ্রমিকদের জীবন কীকী পরিবর্তন আনবে ভিবি-জিরামজি আইন?
কেন্দ্রীয় সরকারের নবগঠিত ভিবি-জি রাম জি আইন 1 জুলাই থেকে MGNREGA-এর পরিবর্তে কার্যকর হচ্ছে। কী কী সুবিধা, কোন আশঙ্কায় বিরোধিতা ? জানুন সবিস্তারে...
Published : May 13, 2026 at 10:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 মে: কেন্দ্রীয় সরকার সোমবার ঘোষণা করেছে যে নবগঠিত ‘ইন্ডিয়া এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যান্ড লাইভলিহুড মিশন (রুরাল)’ বা ভিবি-জি রাম জি আইন, 2025, 1 জুলাই থেকে দেশব্যাপী কার্যকর হবে। এটি ‘মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট’ (MGNREGA)-এর পরিবর্ত কার্যকর হচ্ছে।
কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, এই আইনটি গ্রামীণ কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বছরে 100 দিন থেকে বাড়িয়ে 125 দিন করবে। তবে, বিরোধী দল এবং শ্রমিক অধিকার কর্মীরা MNREGA বিলুপ্তির বিরোধিতা করেছেন। তাদের মতে, এটি একটি অধিকার-ভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প ছিল এবং নতুন আইনের ডিজিটাল প্রক্রিয়া, মুখমণ্ডল যাচাইকরণ এবং প্রশাসনিক পরিবর্তনগুলি শ্রমিকদের জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে। যদিও কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক এটিকে 'বিকাশিত ভারত 2047'-এর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতের গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকাঠামোতে একটি 'ঐতিহাসিক পরিবর্তন' হিসাবে বর্ণনা করেছে।
কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে যে 2026-27 সালের জন্য বরাদ্দ 95,692.31 কোটি টাকা গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচির জন্য এযাবৎকালে বরাদ্দ হওয়া সবচেয়ে বড় বাজেট। রাজ্যগুলির সম্ভাব্য অবদান-সহ, এই কর্মসূচির মোট ব্যয় 1.51 লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই আইনটি (VB-G RAM G Act) 1 জুলাই থেকে সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে কার্যকর হবে এবং মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইনটি (MGNREGA) সেই দিনই মেয়াদোত্তীর্ণ হবে।
নতুন আইনে কী পরিবর্তন আসবে?
নতুন আইন অনুযায়ী, এই ধরনের প্রতিটি গ্রামীণ পরিবার একটি আর্থিক বছরে 125 দিনের কর্মসংস্থানের বিধিবদ্ধ নিশ্চয়তা পাবে। আগে এই সীমা ছিল 100 দিন। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে যে এই প্রকল্পটি চারটি প্রধান কাজের বিভাগের উপর আলোকপাত করবে: জল সংরক্ষণ প্রকল্প; গ্রামীণ পরিকাঠামো প্রকল্প; জীবিকা প্রকল্প; এবং জলবায়ু-সম্পর্কিত সমস্যার মোকাবিলার প্রকল্প।
এই আইনে গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা (ভিজিপিপি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর অধীনে, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি তাদের এলাকার জন্য একটি যৌথ উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে, যার জন্য গ্রাম সভার অনুমোদন প্রয়োজন হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, এই আইনের অধীনে সমস্ত কাজ এই গ্রাম বিকাশ পরিকল্পনাগুলির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হবে। এর উদ্দেশ্য হল উন্নয়নমূলক কাজ যেন জনগণের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হয় এবং প্রতিটি অঞ্চল যেন সামগ্রিক ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন অর্জন করে তা নিশ্চিত করা।
নতুন আইনটি কীভাবে কার্যকর করা হবে?
কেন্দ্র জানিয়েছে যে, MGNREGA-র পরিবর্তে নতুন আইনটির বাস্তবায়ন নির্বিঘ্ন ও মসৃণ হবে। বিদ্যমান মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট-এর কাজগুলি চলতে থাকবে এবং সেগুলিকে নতুন আইনের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে যে, অসমাপ্ত সরকারি কাজ ও প্রকল্পগুলি শেষ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। নতুন গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা কার্ড জারি না হওয়া পর্যন্ত, যেসব কর্মীর ই-কেওয়াইসি হয়ে গিয়েছে, তাদের জব কার্ড সাময়িকভাবে বৈধ থাকবে।
পরিস্থিতি কি অপরিবর্তিত থাকবে?
কাজের জন্য আবেদন করার 15 দিনের মধ্যে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে ৷ না হলে কর্মীরা রাজ্য সরকারের দেওয়া বেকার ভাতা পাওয়ার যোগ্য হবেন। বেতন সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর (ডিবিটি)-এর মাধ্যমে ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিস অ্যাকাউন্টে দেওয়া অব্যাহত থাকবে এবং সাপ্তাহিক হাজিরা খাতা বন্ধ হওয়ার 15 দিনের মধ্যে তার টাকা অবশ্যই দিতে হবে। হাজিরা খাতা হল একটি সরকারি রেজিস্টার বা হাজিরা সংক্রান্ত তথ্য নথিভুক্ত করার জায়গা, যেখানে কোনও কাজে নিযুক্ত কর্মীদের উপস্থিতি লিপিবদ্ধ করা হবে। এই আইনে বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে দেরির জন্য ক্ষতিপূরণেরও বিধানও রয়েছে।
নতুন প্রশাসনিক বিধানগুলি কী কী?
এখন থেকে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিতি নথিভুক্ত করার জন্য মুখমণ্ডল শনাক্তকরণ-ভিত্তিক ব্যবস্থা ব্যবহার করা হবে। তবে, কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে যে, দুর্বল ইন্টারনেট সংযোগ, প্রযুক্তিগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রকৃত অসুবিধার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হবে। কৃষি মরশুমের ব্যস্ততম সময়ে (যেমন বীজ বপন ও ফসল কাটার সময়) অন্য কোনও কাজ নিষিদ্ধ থাকবে। কৃষি মরশুমে শ্রমিকের ঘাটতি এড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারগুলি এই সময়কাল নির্ধারণ করবে।
এই প্রকল্পে তহবিলের পরিমাণ কীভাবে ধার্য করা হবে?
এই প্রকল্পের অধীনে রাজ্যগুলিকে বরাদ্দ করা তহবিলের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হবে। উত্তর-পূর্ব এবং হিমালয় অঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্র-রাজ্যের তহবিলের অনুপাত হবে 90:10। বিধানসভা-সহ অন্যান্য রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য তহবিলের অনুপাত হবে 60:40। বিধানসভা বিহীন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি 100 শতাংশ কেন্দ্রীয় তহবিল পাবে। এছাড়াও, জেলা পর্যায়ে উপকরণ ব্যয় 40 শতাংশে সীমিত করা হয়েছে। পূর্বে, কেন্দ্রীয় সরকার এমএনআরইজিএ-র অধীনে মজুরির সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করত এবং উপকরণ ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যগুলির মধ্যে 75:25 অনুপাতে ভাগ করা হতো।
কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে নতুন আইনটি কেন প্রয়োজনীয়?
কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, এই নতুন ব্যবস্থাটি জীবিকা সহায়তা, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীলতাকে সমন্বিত করার মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান ব্যবস্থাকে আধুনিক করে তুলবে। কর্মকর্তাদের মতে, এই আইনটি শুধুমাত্র একটি চাহিদা-ভিত্তিক মজুরি কর্মসূচির গণ্ডি পেরিয়ে এমন একটি উন্নয়ন মডেলে রূপান্তরিত হবে, যা গ্রাম পর্যায়ে উন্নততর পরিকল্পনা ও সমন্বয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে। কেন্দ্রীয় সরকার আরও জানিয়েছে যে, এতে আবহাওয়াজনিত প্রতিকূলতা (যেমন বন্যা ও খরা) অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে গ্রামীণ ভারতের ক্রমবর্ধমান জলবায়ু সঙ্কট মোকাবিলা করা হবে।
নতুন আইনটি শ্রমিকদের উপর কী প্রভাব ফেলবে?
মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট (MGNREGA)-এর অধীনে কাজ করতে অভ্যস্ত কর্মীদের নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। তবে, কেন্দ্রীয় সরকার বলছে যে সামগ্রিকভাবে এর ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব হবে। যে সুবিধাগুলির কথা বলা হচ্ছে, এবার সেগুলি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক...
- আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ – কেন্দ্রীয় সরকার যদি প্রকৃতপক্ষে 125 দিনের কাজ নিশ্চিত করে, তাহলে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারগুলির আয় বাড়তে পারে। এর ফলে অভিবাসনও সম্ভাব্যভাবে হ্রাস পেতে পারে।
- গ্রামে স্থায়ী সম্পদের ওপর গুরুত্ব দিলে— যেমন জল সংরক্ষণ, রাস্তাঘাট এবং কৃষি পরিকাঠামো— গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা যেতে পারে।
- উন্নত পেমেন্ট ব্যবস্থা – নতুন ব্যবস্থায় ডিজিটাল পেমেন্ট এবং সাপ্তাহিক বেতন প্রদানের মতো পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর ফলে মজুরি দেওয়ার ক্ষেত্রে দেরি হওয়ার সম্ভাবনা কমতে পারে।
- দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ – এই প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাভিত্তিক কাজ বাড়লে গ্রামীণ যুবকরা দীর্ঘমেয়াদে আরও ভালো কর্মসংস্থান পেতে পারে।
কী কী বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে?
বিরোধী দল ও বেশ কিছু কর্মী সংগঠন এমএনআরইজিএ সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং বর্তমান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে তা বাতিল করার বিরোধিতা করেছেন। মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট (MGNREGA) একটি চাহিদা-ভিত্তিক প্রকল্প৷ অর্থাৎ, কাজের চাহিদা থাকলে কেন্দ্রীয় সরকারকে অতিরিক্ত তহবিল বরাদ্দ করতে হয়। ভিবি-জি রামজি বিলে রাজ্যগুলির জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তহবিলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং এর অতিরিক্ত যেকোনও ব্যয়ের বোঝা রাজ্যগুলিকেই বহন করতে হবে। কিছু কর্মী আশঙ্কা করছেন যে, বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক-যাচাইয়ের মাধ্যমে উপস্থিতি প্রমাণের ব্যবস্থাটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের কর্মীদের কাজের সুযোগ কমিয়ে দিতে পারে, যেখানে ডিজিটাল সংযোগ দুর্বল। তারা মনে করেন, এর ফলে বয়স্ক ব্যক্তিরাও বাদ পড়তে পারেন, যাঁদের পরিচয় যাচাই করতে অসুবিধা হয়।
ভূমিহীন শ্রমিকরা উপার্জনের সুযোগ কমে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন
এমনও আশঙ্কা করা হয়েছে যে, কৃষি মরশুমের ভরা মরশুমে অন্যান্য কাজ সীমিত করা হলে ভূমিহীন শ্রমিকদের উপার্জনের সুযোগ কমে যেতে পারে। সমালোচকরা এ বিষয়েও কেন্দ্রের স্পষ্টীকরণের দাবি জানিয়েছেন যে, 125 দিনের নিশ্চিত কর্মসংস্থানের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ থাকবে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত করতে বলেছেন৷ কারণ, মজুরি দেওয়া এবং তহবিল ছাড়ে দেরির কারণে মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট (MGNREGA) ইতিমধ্যেই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।
যদি কর্মসংস্থান সত্যিই বৃদ্ধি পায়, সময়মতো অর্থ দেওয়া হয় এবং গ্রামগুলিতে স্থায়ী উন্নয়ন দেখা যায়, তবে এটি শুধু ভারতের গ্রামগুলির জন্যই নয়, ভারতের অর্থনীতির জন্যও একটি বড় রূপান্তর হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে । তবে, যদি কাজের সুযোগ কমে যায় বা আইনি সুরক্ষা দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে গ্রামীণ শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে পারে। তবে, ভিবি-জি রাম জি-এর আসল পরীক্ষা হবে 1 জুলাই, 2026-এ এর পূর্ণ বাস্তবায়নের পর।