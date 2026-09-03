Explained: সুভাষ চন্দ্রের দেউলিয়া দশা এবং 22 হাজার কোটি টাকার NCLT বিতর্ক

Explained: সুভাষ চন্দ্রের দেউলিয়া দশা এবং 22 হাজার কোটি টাকার NCLT বিতর্ক
মাত্র 6.5 কোটি টাকায় 22,000 কোটি টাকার ঋণ নিষ্পত্তির পেছনে সুভাষ চন্দ্রের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি এবং ভোটাধিকারের গোপন খেলাটি কী ? জানুন খুঁটিনাটি...
Published : September 3, 2026 at 8:56 PM IST
এসেল (Essel) গ্রুপ এবং জি-এর প্রধান সুভাষ চন্দ্র বর্তমানে একটি বড় আইনি ও ব্যাঙ্কিং বিবাদে জড়িয়ে পড়েছেন। মামলাটির শুনানি ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (NCLT)-তে চলছে, যেখানে তার বিপুল পরিমাণ ঋণ মওকুফের একটি প্রস্তাব দেশের কয়েকটি বৃহত্তম ব্যাঙ্কের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদের জন্ম দিয়েছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক এই পুরো ঘটনাটি আসলে কী নিয়ে।
170 কোটি টাকার ঋণ দিয়ে খেলার শুরু
এই পুরো কাহিনিটি শুরু হয়েছিল প্রায় দশ বছর আগে, 2016 সালের ডিসেম্বরে। ইন্ডিয়াবুলস হাউজিং ফাইন্যান্স নামে একটি বড় সংস্থা বিবেক ইনফ্রাকন নামের একটি সংস্থাকে 170 কোটি টাকার ঋণ দিয়েছিল। এই সংস্থাটি সুভাষ চন্দ্র এবং তার গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। এটা ছিল শুধুমাত্র শুরু। পরবর্তীকালে, এই কোম্পানি এবং অন্যান্য সহযোগী কোম্পানিগুলি আরও বেশ কয়েকটি ঋণ গ্রহণ করে। মোট দেনা দ্রুত বেড়ে 726 কোটি টাকায় পৌঁছে যায়।
2018 সালের 5 ডিসেম্বর একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে। সুভাষ চন্দ্র সম্পূর্ণ ঋণের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত গ্যারান্টি প্রদান করেন। আদালতের নথি অনুযায়ী, এই গ্যারান্টির অর্থ ছিল যে, ঋণগ্রহীতা সংস্থাগুলি যদি ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তবে সুভাষ চন্দ্র নিজের পকেট থেকে 726 কোটি টাকা পর্যন্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধ করবেন।
এই বিষয়ে সুভাষ চন্দ্রের কী বলছেন ?
সুভাষ চন্দ্র এই 22,006 কোটি টাকার অঙ্কটিকে ভুল বলছেন। তাঁর যুক্তিগুলি দেখে নিন:
আদালতের কর্মকর্তা কয়েকটি ব্যাঙ্কের দাবি প্রত্যাখ্যান করায় প্রকৃত অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ মাত্র 21,696 কোটি টাকা।
এর মধ্যে শুধুমাত্র ঋণ গ্রহণকারী প্রধান সংস্থাগুলিই 1,494 কোটি টাকা পরিশোধ করতে প্রস্তুত, কারণ প্রকৃত দায়িত্ব তাদেরই।
চন্দ্র আরও বলেন যে, প্রকৃত বিরোধ মাত্র 3,992 কোটি টাকার, কারণ এই টাকাটা সেইসব ব্যাঙ্কের, যারা তাঁর মীমাংসা পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। এর মধ্যে ইতোমধ্যে 620 কোটি টাকার মীমাংসা করা হয়েছে।
তাহলে টাকা পরিশোধের জন্য সুভাষ চন্দ্র কী পরিকল্পনা পেশ করেন ?
এই পাহাড়সম দেনা মেটাতে সুভাষ চন্দ্র আদালতে এমন এক পরিকল্পনা পেশ করেন যা সবাইকে অবাক করে দেয়। তিনি বলেন:
- তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে পাওনাদারদের মাত্র 6.25 কোটি টাকা পরিশোধ করবেন।
- এ ছাড়াও আদালত ও দেউলিয়া প্রক্রিয়ার খরচ বাবদ 25 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে (অর্থাৎ মোট 6.5 কোটি টাকা)।
- অবশিষ্ট অর্থের মধ্যে প্রায় 1,494 কোটি টাকা ঋণগ্রহীতা সংস্থাগুলি আলাদাভাবে পরিশোধ করবে।
ব্যাঙ্ক ভোটের সময় কী ঘটেছিল?
পরিকল্পনাটি পাস বা ফেল করানোর জন্য সকল ঋণদাতার (ব্যাঙ্ক) মধ্যে একটি ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
মোট ভোটের মধ্যে 77.48 শতাংশ ভোট এই পরিকল্পনার পক্ষে পড়েছে।
এর বিপক্ষে 18.42 শতাংশ ভোট পড়েছিল।
প্রায় 4.10 শতাংশ ভোটার (যেমন মিউচুয়াল ফান্ড ট্রাস্ট) ভোটদানে অংশগ্রহণ করেননি।
ভোটদানে বিরত থাকা ভোটগুলি বাদ দিলে, পক্ষে ভোটের হার ছিল 80.81 শতাংশ এবং বিপক্ষে 19.18 শতাংশ। আইনত, পরিকল্পনাটি পাস হওয়ার জন্য এই হার যথেষ্ট ছিল।
তাহলে এত বড় বিতর্ক কেন তৈরি হল?
এই খবরটি প্রকাশ্যে আসা মাত্রই ব্যাঙ্কিং খাত ও গণমাধ্যমে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। এই বিতর্কের পেছনে তিনটি প্রধান কারণ ছিল।
ঋণের নামমাত্র পুনরুদ্ধার
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল যে, ব্যাঙ্কগুলির 22,006 কোটি টাকার দাবিতে সুভাষ চন্দ্র মাত্র 6.25 কোটি টাকা পরিশোধ করছিলেন। এটি ছিল মোট অর্থের মাত্র 0.028 শতাংশ। এর অর্থ হল, ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের 99.97 শতাংশ-এরও বেশি টাকা ছেড়ে দিতে হচ্ছিল (ব্যবসায়িক পরিভাষায় একে ‘ম্যাসিভ হেয়ারকাট’ বলা হয়)।
ভোটিং গেম
বিরোধী ব্যাঙ্কগুলি সরাসরি অভিযোগ করেছে যে, যে সংস্থাগুলি বিপুলভাবে এই পরিকল্পনার পক্ষে ভোট দিয়েছে, সেগুলি বহিরাগত ব্যাঙ্ক নয়, বরং সুভাষ চন্দ্রের নিজস্ব বা অধিভুক্ত সংস্থা (যেমন বীণা ইনভেস্টমেন্টস, ওয়ার্ল্ড ক্রেস্ট অ্যাডভাইজারস ইত্যাদি)। নিয়ম অনুযায়ী, এই সংস্থাগুলির ভোট দেওয়ার যোগ্যতা থাকার কথা ছিল না। পক্ষে প্রদত্ত মোট ভোটের প্রায় 61.78 শতাংশ ছিল এই সংস্থাগুলির।
হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া মোট সম্পদ
ব্যাঙ্কগুলি আদালতে 2017 এবং 2018 সালের সার্টিফিকেট পেশ করেছে, যখন এই ঋণগুলি মঞ্জুর করা হচ্ছিল। সেই সময়ে সুভাষ চন্দ্রের মোট সম্পদের পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় 45,888 কোটি টাকা এবং 40,562 কোটি টাকা দেখানো হয়েছিল। ব্যাঙ্কগুলি প্রশ্ন তুলেছে যে, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এত বিপুল পরিমাণ সম্পদ কীভাবে হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল।
সুভাষ চন্দ্রের দেওয়া ব্যাখ্যা: সুভাষ চন্দ্র জানিয়েছেন যে, প্রশ্নবিদ্ধ কোম্পানিগুলি তাঁর নয়, কারণ 2008 সালে একটি পারিবারিক মীমাংসার অংশ হিসেবে সেগুলি তাঁর ভাই জওহর গোয়েলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। তাঁর মোট সম্পদের বিষয়ে তিনি বলেন যে, এই বিপুল পরিমাণ অর্থ তাঁর পুরো গ্রুপের ব্যবসার মূল্য, তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। তিনি আরও বলেন যে, 2016 সালে যখন তিনি সাংসদ হন, তখন তিনি মাত্র 39.08 কোটি টাকার ব্যক্তিগত সম্পদ ঘোষণা করেছিলেন।
আদালতের সিদ্ধান্ত ও বর্তমান অবস্থা
এই মামলার রায় প্রদানকারী NCLT-র দুই বিচারপতির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। একজন নারী বিচারপতি (রীনা সিনহা পুরী) পরিকল্পনাটি প্রত্যাখ্যান করেন, অপরজন (অশোক কুমার ভরদ্বাজ) তা অনুমোদন করেন।
দুই বিচারকের মধ্যে মতপার্থক্য থাকায় বিষয়টি তৃতীয় একজন বিচারকের (নীলেশ শর্মা) কাছে পাঠানো হয়। 2026 সালের 25শে আগস্ট, বিচারপতি নীলেশ শর্মা ফৌজদারি কার্যবিধির 114 ধারা অনুযায়ী সুভাষ চন্দ্রের পরিকল্পনা অনুমোদন করেন।
সিদ্ধান্তটি স্থগিত করা হয়েছে: প্রস্তাবিত 22,000 কোটি টাকার পরিবর্তে মাত্র 6.25 কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়ায় ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে, NCLT-র জ্যেষ্ঠতম চেয়ারপার্সন (বিচারপতি অনুপিন্দর সিং গিয়েওয়াল) ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করেন এবং মামলাটি পুনঃপরীক্ষার জন্য পাঁচজন বিচারপতির একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠন করেন। এই বৃহত্তর বেঞ্চের প্রথম কাজ ছিল অবিলম্বে নীলেশ শর্মার অনুমোদন আদেশটি স্থগিত করা। মামলাটির পরবর্তী শুনানি এখন 23 সেপ্টেম্বর, 2026 তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।
এই লড়াই এখন দুটি ফ্রন্টে চলছে। যেখানে NCLT-র পাঁচ বিচারপতির একটি বেঞ্চ সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করছে, সেখানে সংকটগ্রস্ত ব্যাঙ্কগুলিও উচ্চ আদালতে (NCLT) এই আদেশের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে। এখন দেখার বিষয়, এই আদালতগুলির সিদ্ধান্ত কী হয়।