রাজ্যের নয়া শিল্পনীতিতে নতুনত্ব কোথায় ? কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্প-বিনিয়োগে একাধিক পরিকল্পনা

রাজ্যের নয়া শিল্পনীতিতে নতুনত্ব কোথায় ? কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্প-বিনিয়োগে একাধিক পরিকল্পনা
New Industrial policy Of Bengal Explained: বঙ্গে কর্মসংস্থান সৃষ্টি-শিল্পমহলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে রাজ্যের নয়া শিল্পনীতিতে নতুনত্ব কোথায় ? উত্তর খুঁজলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সুরজিৎ দত্ত
Published : November 5, 2026 at 10:57 AM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। গত কয়েক মাস ধরে নতুন সরকার গঠনের পর কোন খাতে বইবে রাজ্যের শিল্প ও পরিকাঠামোর গতিপথ তা নিশ্চিত করতে গিয়ে আজ জনসমক্ষে বিজেপি সরকারের শিল্পনীতি প্রকাশ্যে নিয়ে আসবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর শিল্প মহলের সামনে নয়া শিল্পনীতি তুলে ধরবেন। পশ্চিমবঙ্গের জন্য অতীতের বিভিন্ন সরকারের বিরুদ্ধে বারংবার অভিযোগ তোলা হয় প্রথমে বাম এবং পরে তৃণমূল সরকারের সময় সরকারি নীতির কারণে রাজ্যে বিনিয়োগ ও শিল্পের বিস্তার ধাক্কা খেয়েছে।
সেই জায়গা থেকে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল শিল্প বন্ধু একটা নীতি রাজ্যে নিয়ে আসা। এবং যার উপর দাঁড়িয়ে আগামী দিনে ভারী শিল্প থেকে শুরু করে কর্মসংস্থানকে সুনিশ্চিত করা। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একটা কথা বারবারই বলেন, তার সরকারের প্রধান লক্ষ্য যুব সমাজের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করা। কিন্তু শুধু সরকারি নিয়োগ নয়। একইসঙ্গে বেসরকারি নিয়োগও বর্তমান প্রজন্মকে আত্মনির্ভর করে তোলার জন্য অত্যন্ত জরুরি।
পশ্চিমবঙ্গ এমন একটা রাজ্য যেখানে বাম আমলে সশস্ত্র শ্রমিক আন্দোলন দেখা গিয়েছে। আর তৃণমূল সরকারের আমলে সরকারের জমি নীতি বহু ক্ষেত্রে শিল্পের যে সম্ভাবনা তৈরি হওয়ার কথা ছিল তার পথকে রুদ্ধ করেছে। শিল্প ও বিনিয়োগ না এলে কোনওভাবেই সোনার বাংলা গঠনের যে স্বপ্ন তিনি দেখছেন তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়। তাই তার সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বারবার শিল্পমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী এবং তিনি স্বয়ং শিল্প মহল এর সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। তাঁকে দেখা গিয়েছে কখনও গৌতম আদানীর মতো দেশের প্রথম সারির শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করতে আবার কখনও এক বেলার সফরে তিনি পৌঁছে গিয়েছেন আম্বানিদের দরজায়।
কিন্তু, এত কিছুর পরেও শিল্পনীতি সঠিক না হলে শিল্পের যে সম্ভাবনা রাজ্যে রয়েছে, তা প্রস্ফুটিত হওয়া সম্ভব নয়। আর সেই জায়গা থেকেই আজকের এই নির্দিষ্ট শিল্পনীতি ঘোষণার মুহূর্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কী থাকতে পারে নতুন শিল্পনীতিতে ?
নয়া শিল্পনীতিতে 'নতুন' কী ?
জমি সংস্কার ও সিলিং আইনে শিথিলতা: শিল্পে একটানা জমি পাওয়ার জট কাটাতে আরবান ল্যান্ড সিলিং অ্যাক্ট (Urban Land Ceiling Act) এবং ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্টের কিছু বিধিনিষেধ শিথিল করার পরিকল্পনা দেখা যেতে পারে। বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রে জমি কেনা ও অধিগ্রহণের আইনি জটিলতা কমানো এবং অব্যবহৃত শিল্পজমি দ্রুত পুনর্দখল (Land Repossession) ও পুলিং ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হতে পারে।
শর্তাধীন জমি বরাদ্দ: শিল্প স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দের পর তিন বছরের মধ্যে উৎপাদন বা প্রকল্প চালু করা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব রয়েছে; অন্যথায় জমি ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হতে পারে আজকের ঘোষিত শিল্প নীতিতে।
বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান-ভিত্তিক আর্থিক ইনসেনটিভ: 100 কোটি বা তার বেশি অঙ্কের বড় বিনিয়োগ এবং শ্রমনিবিড় শিল্পের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ, সুদের ভর্তুকি ও এসজিএসটি (SGST) ফেরত সুবিধা। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে ইনসেনটিভের পরিমাণ সরাসরি যুক্ত করা হতে পারে।
ইজ অব ডুয়িং বিজনেস ও দ্রুত ছাড়পত্র: লাল ফিতের ফাঁক দূর করতে শক্তিশালী 'সিঙ্গেল উইন্ডো' ক্লিয়ারেন্স ব্যবস্থা এবং শিল্প সংক্রান্ত তোলাবাজি বা সমস্যা রুখতে আলাদা প্রশাসনিক নজরদারি ও হেল্পলাইন ব্যবস্থা। এক ফোনেই সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। আর হেল্প লাইনের মাধ্যমে সরাসরি শিল্পপতিদের ভোগান্তি দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে রাজ্য।
বিদ্যুৎ মাশুল ও পরিকাঠামো সুবিধা: ভারী ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য বিদ্যুৎ মাশুলে ছাড়, পাইপড প্রাকৃতিক গ্যাস (PNG)-এর সংযোগ সম্প্রসারণ এবং 'প্লাগ অ্যান্ড প্লে' ফুড পার্ক ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের প্রস্তাব দেওয়া হতে পারে।
পিএফ সহায়তা ও সামাজিক সুরক্ষা: নতুন কারখানায় স্থানীয় কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে কর্মচারীদের পিএফ (PF) তহবিলের নিয়োগকর্তা অংশের নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত সরকারি অনুদান বা সহায়তা দেওয়ার ভাবনা দেখা যেতে পারে নতুন শিল্পনীতিতে।
আঞ্চলিক ও ক্ষেত্রভিত্তিক অগ্রাধিকার: উত্তরবঙ্গ (চা, কাঠ ও পর্যটন) এবং পশ্চিমাঞ্চলের মতো পশ্চাৎপদ এলাকাগুলিতে কারখানা গড়লে বাড়তি ইনসেন্টিভ দেখা যেতে পারে। এছাড়া, টেক্সটাইল, লজিস্টিকস, অটোমোবাইল, আইটি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হতে পারে।
আর কী কী আছে ?
শিল্প করার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণের সুদের অর্ধেক 10 বছর সরকার বহন করবে এরকম নতুন নীতিতে থাকতে পারে। শিল্পসংস্থাকে যে জিএসটি দিতে হয়, তার রাজ্য সরকারের অংশ 10 বছর ধরে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে পারে। কর্মীদের পিএফ তহবিলে কর্তৃপক্ষের তরফে যে টাকা জমা দেওয়া হয়, তা 10 বছর ধরে সরকার দিতে পারে। বিদ্যুৎ মাশুলে ছাড়, পরিকাঠামো তৈরি, জমি সংক্রান্ত সুবিধা প্রদান প্রভৃতি এই নীতিতে থাকতে পারে।
নতুন শিল্পনীতিতে কী কী প্রত্যাশা করা হচ্ছে ?
বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন: রাজ্যে নতুন করে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা, শিল্পায়নের গতি বাড়ানো এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করাই এই নীতির মূল লক্ষ্য।
প্রস্তাবিত সুযোগ-সুবিধা: আর্থিক ইনসেন্টিভ হিসেবে সুদে ভর্তুকি (interest subsidies), রাজ্য জিএসটি (SGST) ফেরত এবং ইপিএফ (EPF) সহায়তার মতো পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত থাকার প্রত্যাশা করা হচ্ছে।
প্রশাসনিক সংস্কার: প্রকল্প অনুমোদনের গতি বৃদ্ধি, স্বচ্ছ জমি বণ্টন নীতি, সময়ভিত্তিক ‘সিঙ্গেল-উইন্ডো’ ক্লিয়ারেন্স এবং সহজে ব্যবসা করার (Ease of Doing Business) পরিবেশ গড়ে তোলা।
বণিকমহল কী বলছে?
বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রের নেতৃত্ব ও ব্যবসায়ীরা নীতিটি ঘিরে তাদের নির্দিষ্ট দাবি ও মতামত জানিয়েছেন:
আবাসন ও পরিকাঠামো
- মহেশ আগরওয়াল (এমডি, পূর্তি রিয়েলটি): জিএসটি ফেরত ও সুদে ভর্তুকি উৎপাদন খাতকে চাঙ্গা করবে। শিল্প বিস্তারের সাথে সাথে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, গুদাম ও লজিস্টিক হাবের চাহিদা বাড়বে, যার জন্য সমন্বিত পরিকাঠামো প্রয়োজন। এসব নিয়েও একটা সুস্পষ্ট নীতি প্রয়োজন।
- সুহেল সরাফ (এমডি, সুগাম): বিনিয়োগকারীদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ‘পূর্বাভাসযোগ্যতা’ (predictability)। জমি বণ্টন ও সিঙ্গেল-উইন্ডো ব্যবস্থা নিশ্চিত হলে আবাসন ও শহুরে পরিকাঠামোতেও জোয়ার আসবে।
- হর্ষবর্ধন নেওটিয়া (চেয়ারম্যান, অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপ): শিল্পের সাফল্য সব সময় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহনের উপর নির্ভর করে। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সরল পদ্ধতি এবং সময়ভিত্তিক ক্লিয়ারেন্স জরুরি, যাতে বিনিয়োগ প্রস্তাব দ্রুত বাস্তবে রূপ পায়। পাশাপাশি যুবসমাজের দক্ষতা বৃদ্ধি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে জোর দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। নতুন সরকারের শিল্পনীতি ক্ষেত্রে এগুলি অবশ্যই আমরা আশা করি।
কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ
সূরজ আগরওয়াল (মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স): আলু, চাল, ফল ও সবজির প্রাচুর্যকে কাজে লাগিয়ে কোল্ড স্টোরেজ ও আধুনিক সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত, যা কৃষকদের আয় বাড়াবে এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান তৈরি করবে। আমাদের রাজ্যে কৃষি ও শিল্পের সমন্বয় রেখে চলা অত্যন্ত জরুরি। আর সেই জায়গা থেকে নতুন শিল্পনীতি আশা রাখছি আমাদের জন্য সহায়ক হবে।
ময়ঙ্ক জালান (সিএমডি, কেভেন্টার গ্রুপ): খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও এফএমসিজি খাতে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। আগের সরকার চেষ্টা করলেও পুরোপুরি সফল হয়নি। নতুন সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। কোল্ড চেইনে বিদ্যুতের খরচ কমাতে বিদ্যুৎ শুল্কে ছাড় বা ভর্তুকি দেওয়া যেতে পারে এবং ফুড পার্কে ‘প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে’ সুবিধার শিল্পের বিনিয়োগে সহায়ক হবে।
স্বর্ণ ও গহনা শিল্প
অশোক বেঙ্গানি (সভাপতি, অঙ্কুরহাটি জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি ম্যানুফ্যাকচারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন): ঐতিহ্যবাহী গহনা শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং ভিনরাজ্যে চলে যাওয়া দক্ষ কারিগরদের ফিরিয়ে আনতে উন্নত পরিকাঠামো, বাজার সংযোগ ও কারিগরদের আর্থিক সুরক্ষার দিতে হবে।
প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানি
প্রশান্ত মোদী (ভিএমডি, গ্রেট ইস্টার্ন এনার্জি কর্পোরেশন লিমিটেড): রানীগঞ্জের কোল বেড মিথেন এবং সম্ভাব্য শেল গ্যাস ব্যবহার করে শিল্পে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি সরবরাহ বাড়ানো সম্ভব। এর জন্য দ্রুত ছাড়পত্র ও স্ব-প্রত্যয়ন (self-certification) ভিত্তিক অনুমোদন প্রয়োজন।
স্টার্টআপ ও উদ্ভাবন
অজয় জৈন (চেয়ারম্যান, আইআইএম ক্যালকাটা ইনোভেশন পার্ক): স্টার্টআপদের বড় শিল্পের সাথে অংশীদারিত্ব, পাইলট প্রজেক্ট ও প্রযুক্তি বাণিজ্যিকীকরণের সুযোগ করে দিতে হবে।
আজ যখন মুখ্যমন্ত্রী শিল্পনীতি রাজ্যবাসীর সামনে তুলে ধরবেন, তখন এইসব প্রত্যাশা সাধারণ মানুষের এত চাহিদার উত্তর মিলবে কি ! সেটাই এখন দেখার ৷