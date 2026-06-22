বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে পদক্ষেপ, বঙ্গ বাজেটের প্রশংসায় রাজ্যের বণিকমহল

বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে পদক্ষেপ, বঙ্গ বাজেটের প্রশংসায় রাজ্যের বণিকমহল
ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, হর্ষবর্ধন নেওটিয়ার মতো অনেক বিশিষ্ট শিল্পপতি, অর্থনীতিবিদরা বঙ্গের বাজেটের প্রশংসা করেছেন। খোঁজ নিল ইটিভি ভারত
Published : June 22, 2026 at 9:10 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: বিধানসভায় রাজ্য সরকারের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷ বাংলাকে বিকশিত করে তোলার সমস্ত রসদই মজুত রয়েছে বলেই মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। প্রতিশ্রুতিময় এই বাজেটে যেমন শিল্পে জোর দেওয়া হয়েছে তেমনি কর্মসংস্থানও জোর দেওয়া হয়েছে। কৃষি থেকে শিক্ষা-সহ স্বাস্থ্য সবদিকগুলিই যথার্থ ভাবেই বিকাশের সুযোগ রেখেছে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডক্টর স্বপন দাসগুপ্তর বাজেট। এই বাজেটে খুশি রাজ্যের বণিক মহলও ৷ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, হর্ষবর্ধন নেওটিয়ার মতো অনেক বিশিষ্ট শিল্পপতি, অর্থনীতিবিদরা বঙ্গের বাজেটের প্রশংসা করেছেন।
ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স
পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ যে বাজেট পেশ করেছে, তার ভূয়সী প্রশংসা করেছে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স। এই বাজেটে সামাজিক কল্যাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী-কেন্দ্রিক উদ্যোগ এবং বেকারদের সহায়তার বিষয়ে একাধিক ঘোষণা রয়েছে। এটি তৃণমূল স্তরে উন্নয়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি অর্থনীতিতে চাহিদা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। রাজ্যের বাজেটের বিষয়ে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স-এর ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ রাজীব সিং বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ এআই (AI) ইমপ্যাক্ট মিশন' একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ। পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপাত্রবাড়ে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর এবং পুরুলিয়া, মালদা, কোচবিহার ও কল্যাণী এলাকায় গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর স্থাপনের ঘোষণাকে আইসিসি (ICC) বিশেষভাবে স্বাগত জানাচ্ছে। পাশাপাশি, বস্ত্রশিল্প, সবুজ শক্তি (গ্রিন এনার্জি) ও সেমিকন্ডাক্টরের মতো ক্ষেত্রগুলিতে প্রণোদনা-সহ পিপিপি (PPP) মডেলে শিল্প উন্নয়নের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগের উদ্যোগও প্রশংসনীয়। এছাড়া, শস্য বিমা, কোল্ড স্টোরেজ এবং ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) বাস্তবায়নের মতো পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি নিশ্চিতভাবেই নতুন প্রাণশক্তি লাভ করবে।"
ইনকিউবেটিং সেন্টার এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডের মধ্যে বিভক্ত 100 কোটি টাকার স্টার্টআপ তহবিল গঠনের ঘোষণাকে আইসিসি (ICC) স্বাগত জানায়। এটি রাজ্যে উদ্যোক্তা সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি স্টার্টআপগুলির বিকাশের গতি ত্বরান্বিত করবে।
হর্ষবর্ধন নেওটিয়া
বঙ্গের বাজেটের প্রশংসা করেছেন অম্বুজা নেওটিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান হর্ষবর্ধন নেওটিয়া ৷ তিনি বলেন, "এই বাজেটের বিশেষ আশাব্যঞ্জক দিকটি হল, এতে বৃদ্ধিকে কেবল বিচ্ছিন্ন কিছু উদ্যোগের সমষ্টি হিসেবে না দেখে বরং একটি সামগ্রিক ‘বাস্তুতন্ত্র’ বা ‘ইকোসিস্টেম’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। নতুন বিমানবন্দর ও পরিকাঠামোর মাধ্যমে আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রস্তাবিত শিল্পোন্নয়ন উদ্যোগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব— এসবের সম্মিলিত প্রভাবে রাজ্যের প্রথাগত বৃদ্ধিকেন্দ্রগুলির বাইরেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে, এই পদক্ষেপগুলি নতুন আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটাতে, বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্য বৃদ্ধির এক বৃহত্তর ও নতুন আখ্যান রচনা করতে সহায়তা করতে পারে।"
শাশ্বত গোয়েঙ্কা
রাজ্য বাজেট প্রসঙ্গে আরপিএসজি গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান শাশ্বত গোয়েঙ্কা বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘকাল ধরেই তার উদ্যোক্তা-সুলভ মানসিকতা, দক্ষ জনশক্তি এবং কৌশলগত সুবিধার জন্য পরিচিত। রাজ্যের বাজেট এই শক্তিগুলির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং এতে বিমান চলাচল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উৎপাদন শিল্প, লজিস্টিকস, খেলাধুলা ও নবায়নযোগ্য শক্তির মতো ভবিষ্যৎ-মুখী খাতগুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কল্যাণীতে প্রস্তাবিত নতুন বিমানবন্দর (গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট), ‘বেঙ্গল এআই মিশন’, শিল্প-সহায়ক প্রণোদনা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, আঞ্চলিক বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ এবং ‘পিএম সূর্য ঘর’ প্রকল্পের আওতায় 2 লক্ষ বাড়ির ছাদে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপনের মতো উদ্যোগগুলি টেকসই ও সর্বজনীন বৃদ্ধির এক সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে। এই বিনিয়োগগুলি একটি অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক, শিল্প-বান্ধব ও প্রগতিশীল পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলার ভিত্তি স্থাপন করেছে। এগুলির কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে সমৃদ্ধির নতুন সুযোগ উন্মোচনের সম্ভাবনা রয়েছে।"
ডঃ সঞ্জীব গোয়েঙ্কা
বঙ্গের বাজেটের প্রশংসা করেছেন আরপিএসজি গ্রুপের চেয়ারম্যান ডঃ সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ৷ তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের বাজেট রাজ্যের অগ্রগতির যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং এটি একটি অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক ও ভবিষ্যৎ-উপযোগী অর্থনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন। পরিকাঠামো, শিল্প, প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পরিচ্ছন্ন শক্তির ওপর এর বিশেষ গুরুত্ব রাজ্যজুড়ে বিনিয়োগ, নতুন উদ্যোগ ও কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি করে। উন্নয়নের সুফল যাতে বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাটিও সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধি এবং গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলিতে বিনিয়োগের ওপর সুনির্দিষ্ট গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে এই বাজেট ব্যবসা ও শিল্পের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি প্রগতিশীল ও দূরদর্শী বাজেট, যা টেকসই অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও সকলের সম্মিলিত সমৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপন করে।"
পঙ্কজ ধানুকা
রাজ্য বাজেট প্রসঙ্গে পঙ্কজ ধানুকা, চেয়ারম্যান, এমডি ও সিইও, ফিউশন সিএক্স; চেয়ারম্যান, গ্লোবাল সিমলেস টিউবস অ্যান্ড পাইপস বলেন, “8.15 লক্ষ কোটি টাকার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঋণের বোঝা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের প্রথম বাজেটে ‘এআই মিশন’, দুর্গাপুরে সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট এবং কল্যাণীতে একটি গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর স্থাপনের মতো ভবিষ্যতমুখী উদ্যোগের ঘোষণা নিঃসন্দেহে বাংলার সম্ভাবনার প্রতি সরকারের আস্থারই প্রতিফলন।”
কিশোর সারাওগি
ফিউশন সিএক্স-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা, এমডি ও সিওও কিশোর সারাওগি বলেন, “শিলিগুড়ি আইটি পার্ক আমাদের কাছে অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও কৌশলগত একটি বিষয়। ‘বেঙ্গল এআই মিশন’-এর উদ্যোগ শিল্পের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে। আমরা আমাদের এআই উদ্ভাবনী শাখা ‘ওমিন্ড’-এর মাধ্যমে এই পরিবর্তনের প্রস্তুতি অনেক আগেই শুরু করেছি, কারণ আমরা বিশ্বাস করি এটি একটি কাঠামোগত রূপান্তর। যে সরকার তাদের প্রথম বাজেটেই এআই-কে কেন্দ্রীয় অগ্রাধিকার হিসেবে স্থান দিয়েছে, তারা একই ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পথেই এগোচ্ছে বলে আমরা মনে করি। আমরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং একই সঙ্গে আশা করি, ঘোষিত পরিকল্পনাগুলি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হবে।”
তরনজিৎ সিং
অ্যাসোচ্যাম (ASSOCHAM) পূর্বাঞ্চলের চেয়ারম্যান তরনজিৎ সিং বাংলার বাজেট প্রসঙ্গে বলেন, “আমরা নতুন রাজ্য সরকারের প্রথম বাজেটকে স্বাগত জানাই এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন, রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি ও জনসেবা ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রণয়নের ওপর এর গুরুত্বারোপকে সাধুবাদ জানাই। ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্যের উন্নয়ন কর্মসূচির যে রূপরেখা অর্থমন্ত্রী তুলে ধরেছেন, তা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থায়ী বৃদ্ধির প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন। 2047 সালের মধ্যে একটি উন্নত ভারত গড়ে তোলার জাতীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে সমৃদ্ধ, স্থিতিশীল ও ভবিষ্যৎমুখী অর্থনীতি গঠনের প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে অংশীদারিত্বে কাজ করতে অ্যাসোচ্যাম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আগ্রহী।”
মহেশ আগরওয়াল
এই প্রসঙ্গে পূর্তি রিয়েলটি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহেশ আগরওয়াল বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ বাজেট 2026-27 বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্ট শিল্পমহল এবং আবাসন বা রিয়েল এস্টেট খাতের কাছে একটি বলিষ্ঠ ও ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন, আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং ভূমি সংস্কারের ওপর সরকারের বিশেষ গুরুত্ব রাজ্যের দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী অর্থনৈতিক অগ্রগতির কৌশলেরই প্রতিফলন। শহরের পরিকাঠামোয়— যেমন প্রস্তাবিত চিংড়িঘাটা-নিউ টাউন এলিভেটেড করিডোর—অব্যাহত বিনিয়োগের ওপর জোর দেওয়া অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। পূর্ব ভারতে নিউ টাউন ইতিমধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও আবাসন কেন্দ্র হিসেবে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এর আকর্ষণ বাড়াবে, যাতায়াতের সময় কমাবে, যাতায়াত-সুবিধা বৃদ্ধি করবে এবং নিউ টাউন-রাজারহাট এলাকায় বাণিজ্যিক ও আবাসন সংক্রান্ত পরবর্তী পর্যায়ের বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে।"
পূর্তি রিয়েলটি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর আরও বলেন, "কল্যাণীতে গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর তৈরির ঘোষণা NH-12 রুটে উন্নয়নের এক সম্পূর্ণ নতুন করিডোর খুলে দিতে পারে, যা আবাসন, বাণিজ্য, লজিস্টিকস এবং শিল্প সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করবে। 'আরবান ল্যান্ড সিলিং অ্যাক্ট' (ULCA) বা শহরাঞ্চলীয় ভূমি সর্বোচ্চ সীমা সংক্রান্ত আইনের কাঠামো পর্যালোচনা করার সরকারি সিদ্ধান্তটি আরেকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপগুলির সমন্বয় ঘটলে তা বিনিয়োগকারীদের আস্থা বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে এবং পূর্ব ভারতে বিনিয়োগ ও টেকসই নগর-উন্নয়নের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে।"