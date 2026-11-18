সোনার দাম কমেছে 23%, প্রায় 55% সস্তা হল রুপো ! এটাই কি বিনিয়োগের সেরা সময় ?
Why Gold And Silver Losing Their Shine: সোনার দাম তার সর্বকালের সর্বোচ্চ দরের তুলনায় 23 শতাংশেরও বেশি কমেছে, রুপোর দাম কমেছে প্রায় 55 শতাংশ ৷
Published : November 18, 2026 at 2:34 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 নভেম্বর: সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দুর্দান্ত উত্থানের পর, 2026 সালে সোনা ও রুপোর দামে বড় ধরনের দরপতন দেখা দিয়েছে। অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে উদ্বেগ এবং মার্কিন সুদের হার সংক্রান্ত প্রত্যাশায় পরিবর্তনের ফলে বাজারে এই বিক্রির চাপ তৈরি হয়েছে। এছাড়া, মার্কিন ডলারের শক্তিশালী অবস্থান এবং বন্ডের উচ্চ মুনাফার হার মূল্যবান ধাতুগুলির আকর্ষণ আরও কমিয়ে দিয়েছে, যার মধ্যে রুপোর ওপরই এই দরপতনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে।
বর্তমানে দেশীয় বাজারে সোনার দাম প্রতি 10 গ্রামে প্রায় 1.37 লক্ষ টাকায় লেনদেন হচ্ছে, যা জানুয়ারি মাসের সর্বোচ্চ দর প্রায় 1.80 লক্ষ টাকার তুলনায় 23 শতাংশেরও বেশি কম। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) 29 জানুয়ারি, 2026-এ রুপোর দাম প্রতি কেজিতে রেকর্ড 4,20,048 টাকায় পৌঁছেছিল; সেখান থেকে তা প্রায় 55 শতাংশ কমেছে এবং বর্তমানে অভ্যন্তরীণ খুচরো বাজারে প্রতি কেজি রুপোর দাম প্রায় 1.90 লক্ষ টাকার আশেপাশে রয়েছে।
ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, শুল্ক সংক্রান্ত উদ্বেগ এবং বাজারে সরবরাহের সীমাবদ্ধতার কারণে সৃষ্ট এক অসাধারণ ঊর্ধ্বগতির পর এখন এই সংশোধন দেখা যাচ্ছে। 2021 সালের নভেম্বরে প্রতি 10 গ্রাম সোনার দাম ছিল প্রায় 47,600 টাকা, যা 2026 সালের ধনতেরাসের সময় বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় 1.40 লক্ষ টাকায়। এটি প্রায় 200 শতাংশ সামগ্রিক মুনাফা এবং 24.53 শতাংশ চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধির হার (CAGR) নির্দেশ করে। গত বছর রুপোর দাম 138 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।
আন্তর্জাতিক বাজারে মঙ্গলবার সোনার দাম প্রতি আউন্স 3,850 ডলারের কাছাকাছি ছিল, যা 2025 সালের সেপ্টেম্বরের পর সর্বনিম্ন পর্যায়ের কাছাকাছি। মার্কিন ডলারের শক্তিশালী অবস্থান এবং ট্রেজারি বন্ডের উচ্চ মুনাফার হারের কারণে মূল্যবান ধাতুটির ওপর এই চাপ সৃষ্টি হয়েছে।
মঙ্গলবার রুপোর দাম প্রতি আউন্স 47 ডলারের কাছাকাছি ছিল, যা গত এক বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের কাছাকাছি। মার্কিন ডলারের শক্তিশালী অবস্থান এবং ট্রেজারি বন্ডের উচ্চ মুনাফার হারের চাপে মূল্যবান ধাতুটির দর কমেছে।
কেডিয়া অ্যাডভাইজরি-এর গবেষণা প্রধান অমিত গুপ্ত জানিয়েছেন যে, মূল্যবান ধাতুর দর নিম্নমুখী হওয়ার কারণ হল অক্টোবরে মুদ্রাস্ফীতির হার প্রত্যাশার চেয়ে বেশি হওয়া; এটি ফেডারেল রিজার্ভের মুদ্রানীতি আরও কঠোর করার সম্ভাবনাকে জোরালো করেছে। ক্লিভল্যান্ড ফেড-এর প্রেসিডেন্ট বেথ হ্যাম্যাক সুদের হার ধীরে ধীরে ও ধারাবাহিকভাবে বাড়ানোর পক্ষে মত দিয়েছেন। তবে তিনি এও স্বীকার করেছেন যে, মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ বাড়লে সুদের হার আরও বড় ব্যবধানে বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে।
তিনি বলেন, "বাজার বর্তমানে ডিসেম্বরে 25 বেসিস পয়েন্ট সুদের হার বৃদ্ধির 95 শতাংশের বেশি সম্ভাবনা দেখছে, এবং বাকি প্রত্যাশাগুলি 50 বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধির সম্ভাবনাকেই বেশি ইঙ্গিত করছে। বিনিয়োগকারীরা মুদ্রানীতি, মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি এবং সোনার স্বল্পমেয়াদী গতিপথ সম্পর্কে আরও দিকনির্দেশনার জন্য ফেডারেল রিজার্ভের আসন্ন বক্তৃতা এবং বুধবারের অক্টোবর মাসের এফওএমসি সভার কার্যবিবরণীর ওপর নিবিড়ভাবে নজর রাখছেন।"
বিয়ের মরশুমে যারা সোনা ও রুপো কেনার কথা ভাবছেন, তাদের জন্য কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করা উচিত?
অমিত গুপ্ত পরামর্শ দিয়েছেন যে, একবারে পুরোটা না কিনে বরং কয়েক ধাপে এই ধাতুগুলি কেনা ভালো। তিনি পরামর্শ দেন, এখন মোট বাজেটের 30–40 শতাংশ বিনিয়োগ করা যেতে পারে এবং বাকি অংশ পরবর্তী 2–3 মাসের মধ্যে ধাপে ধাপে কেনা উচিত। তিনি আরও বলেন, যারা কেবল বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে কিনছেন, তাদের উচিত বন্ডের ইল্ড (yield) এবং ডলারের দর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। তিনি যোগ করেন যে, স্বল্পমেয়াদে দর কমে যাওয়ার ঝুঁকি এখনও রয়ে গিয়েছে।
17 নভেম্বর, 2026 তারিখে সোনার দাম ভারতের কোন শহরে কত ছিল ?
- দিল্লিতে 10 গ্রাম সোনার 24 ক্যারেটের দাম 136200 টাকা, 22 ক্যারেটের দাম 124850 টাকা এবং 18 ক্যারেটের দাম 102180 টাকা ৷
- মুম্বইয়ে 10 গ্রাম সোনার 24 ক্যারেটের দাম 136040 টাকা, 22 ক্যারেটের দাম 124700 টাকা এবং 18 ক্যারেটের দাম 102030 টাকা ৷
- কলকাতায় 10 গ্রাম সোনার 24 ক্যারেটের দাম 136040 টাকা, 22 ক্যারেটের দাম 124700 টাকা এবং 18 ক্যারেটের দাম 102030 টাকা ৷
- চেন্নাইয়ে 10 গ্রাম সোনার 24 ক্যারেটের দাম 136040 টাকা, 22 ক্যারেটের দাম 124700 টাকা এবং 18 ক্যারেটের দাম 102050 টাকা ৷
- পটনায় 10 গ্রাম সোনার 24 ক্যারেটের দাম 136100 টাকা, 22 ক্যারেটের দাম 124750 টাকা এবং 18 ক্যারেটের দাম 102080 টাকা ৷
- লখনউয়ে 10 গ্রাম সোনার 24 ক্যারেটের দাম 136200 টাকা, 22 ক্যারেটের দাম 124850 টাকা এবং 18 ক্যারেটের দাম 102180 টাকা ৷
- ভুবনেশ্বরে 10 গ্রাম সোনার 24 ক্যারেটের দাম 136040 টাকা, 22 ক্যারেটের দাম 124700 টাকা এবং 18 ক্যারেটের দাম 102030 টাকা ৷
- বিশাখাপত্তনমে 10 গ্রাম সোনার 24 ক্যারেটের দাম 136040 টাকা, 22 ক্যারেটের দাম 124700 টাকা এবং 18 ক্যারেটের দাম 102030 টাকা ৷
- বেঙ্গালুরুতে 10 গ্রাম সোনার 24 ক্যারেটের দাম 136040 টাকা, 22 ক্যারেটের দাম 124700 টাকা এবং 18 ক্যারেটের দাম 102030 টাকা ৷
- হায়দরাবাদে 10 গ্রাম সোনার 24 ক্যারেটের দাম 136040 টাকা, 22 ক্যারেটের দাম 124700 টাকা এবং 18 ক্যারেটের দাম 102030 টাকা ৷
17 নভেম্বর, 2026 তারিখে রুপোর দাম ভারতের কোন শহরে কত ছিল ?
- দিল্লিতে 1 কেজি রুপোর দাম 1,90,000 টাকা৷
- মুম্বাইতে 1 কেজি রুপোর দাম 1,90,000 টাকা৷
- কলকাতায় 1 কেজি রুপোর দাম 1,90,000 টাকা৷
- চেন্নাইতে 1 কেজি রুপোর দাম 1,90,000 টাকা৷
- ভুবনেশ্বরে 1 কেজি রুপোর দাম 1,90,000 টাকা৷
- বিশাখাপত্তনমে 1 কেজি রুপোর দাম 1,90,000 টাকা৷
- বেঙ্গালুরুতে 1 কেজি রুপোর দাম 1,90,000 টাকা৷
- হায়দরাবাদে 1 কেজি রুপোর দাম 1,90,000 টাকা৷
ইতিমধ্যে, মঙ্গলবার মার্কিন ডলার সূচক 103.5-এর উপরে উঠে গিয়েছে, যা এপ্রিল 2025-এর পর থেকে এর সর্বোচ্চ স্তর। অক্টোবরের উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং ফেডারেল রিজার্ভের কঠোর মুদ্রানীতি-সংক্রান্ত মন্তব্য মার্কিন ডলারকে শক্তিশালী হতে সহায়তা করেছে।
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