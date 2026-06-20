ETV Bharat / business

বঙ্গের বাজেট প্রত্যাশা: পরিকাঠামো-চালিত বৃদ্ধি, সুস্পষ্ট নীতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতে পারে

বঙ্গে নতুন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হবে সোমবার ৷ দেড় দশকে নানা ক্ষেত্রের পুঞ্জীভূত প্রত্যাশার কতটা এই বাজেটে পূরণ হয়, সেই দিকেই নজর সকলের৷

Bengal Budget 2026 Expectations
বঙ্গের বাজেট প্রত্যাশা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 9:55 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 20 জুন: বঙ্গে নতুন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ হবে সোমবার ৷ এই বাজেট ঘিরে ইতিমধ্যেই নানা জল্পনা ও প্রত্যাশা বাড়তে শুরু করেছে। বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এই বাজেট পেশ করবেন। দেড় দশক ধরে শিল্প, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান নিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে শিল্পপতি, বিনিয়োকারী-সহ নানা ক্ষেত্রের পুঞ্জীভূত প্রত্যাশার কতটা এই বঙ্গ বাজেটে পূরণ হয়, সেই দিকেই নজর সকলের৷

এই প্রসঙ্গে পূর্তি রিয়েলটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহেশ আগরওয়াল বলেন, "নতুন সরকারের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ যখন তাদের প্রথম রাজ্য বাজেট পেশের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা এমন সব উদ্যোগের প্রত্যাশা করছেন যা রাজ্যের বিনিয়োগ পরিবেশকে উন্নত করবে, শিল্পোন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে এবং প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। বিনিয়োগ আকর্ষণ, শিল্প পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং নতুন ভূমি নীতি বাস্তবায়নের ওপর সরকারের সাম্প্রতিক গুরুত্ব আরোপ একটি অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ ৷ এটি রাজ্যে আরও প্রতিযোগিতামূলক ও ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস' বা সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ নিশ্চিত করা, কার্যকর 'সিঙ্গেল উইন্ডো' ব্যবস্থা চালু করা, পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ, নীতিগত ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বাড়ানো— এসব বিষয় পশ্চিমবঙ্গকে বিনিয়োগের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে অপরিহার্য।

Bengal Budget 2026 Expectations
পূর্তি রিয়েলটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহেশ আগরওয়াল (ইটিভি ভারত)

তাঁর মতে, রিয়েল এস্টেট বা আবাসন খাতের একটি বড় প্রত্যাশা হল 'আরবান ল্যান্ড সিলিং অ্যাক্ট' (ULCA) বা শহরাঞ্চলীয় ভূমি ঊর্ধ্বসীমা আইনের কাঠামোর অবসান ঘটানো ৷ কারণ, এই আইনটি এখনও রাজ্যের মধ্যে জমি একত্রীকরণ এবং প্রকল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে। বছরের পর বছর ধরে, এই সীমাবদ্ধতাগুলির মোকাবিলা করতে ডেভেলপারদের প্রায়শই জমির মালিকানাসংক্রান্ত বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে ৷ এর ফলে কাঠামোগত অদক্ষতা তৈরি হয়েছে। রাজ্য সরকার যেহেতু একটি প্রগতিশীল ভূমি নীতি গ্রহণ করছে, তাই তাদের উচিত গ্রুপ কোম্পানিগুলির একীভূতকরণ বা সংযোজনের (mergers and amalgamations) ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি মকুব বা উল্লেখযোগ্য ছাড়ের বিষয়টি বিবেচনা করা; এতে অত্যধিক লেনদেন-ব্যয় ছাড়াই ব্যবসায়িক একত্রীকরণ সহজতর হবে।

মহেশ আগরওয়াল বলেন, "সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি সংক্রান্ত সুবিধা অব্যাহত থাকলে তা আবাসন ব্যবসার চাহিদা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দ্রুত ও কার্যকর অনুমোদন প্রক্রিয়া, ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থা, পরিকাঠামো-চালিত প্রবৃদ্ধি এবং সুস্পষ্ট নীতির সাথে এই পদক্ষেপগুলির সমন্বয় ঘটলে তা বিনিয়োগকারী ও গৃহক্রেতাদের আস্থা বাড়াবে এবং একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রিয়েল এস্টেট খাতের পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সহায়তা করবে।"

'আরবান ল্যান্ড সিলিং অ্যাক্ট' (ULCA) বা শহরাঞ্চলীয় ভূমি ঊর্ধ্বসীমা আইনের কাঠামো প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জৈন গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঋষি জৈন বলেন, "এই বাজেট থেকে সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা হল ‘আরবান ল্যান্ড সিলিং অ্যাক্ট’ বাতিল করা। দীর্ঘ সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গ এমন এক কঠোর আইনের বোঝা বয়ে চলেছে, যা রাজ্যে বড় আকারের শিল্প স্থাপন বা উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার প্রধান প্রত্যাশা হল, এই কঠোর আইনটি বাতিল করা এবং শিল্প ও উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করা।"

তিনি আরও বলেন, "আমি আরও মনে করি, রাজ্যের উচিত তার ‘স্পেশাল ইকোনমিক জোন’ (SEZ) বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সুবিধাগুলি পুনরায় চালু করা এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজ্যে তাদের উৎপাদন ও পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহিত করা। আগে যেসব SEZ সুবিধা বাতিল করা হয়েছিল, সেগুলি এখন নিরাপদে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে এবং রাজ্যে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের উদ্দীপক হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে।"

রাজ্যের সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন রাজ্যবাসী ৷ স্বাস্থ্য-খাতে একাধিক অব্যবস্থা, পরিকাঠামোগত সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বঙ্গে নতুন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট নজর রাখছেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ ৷ আসন্ন বাজেট থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা-খাতে প্রত্যাশা প্রসঙ্গে টেকনো ইন্ডিয়া ডামা (Techno India DAMA) হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ এমএস পুরকাইত বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন রাজ্য বাজেটে রাজ্যের সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শহর ও গ্রাম— উভয় অঞ্চলেই অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, উন্নত ও পর্যাপ্ত ক্রিটিক্যাল কেয়ার (নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র) ব্যবস্থা এবং আধুনিক রোগ নির্ণয় পরিষেবার চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। স্বাস্থ্যসেবা খাতের কর্মী উন্নয়ন, ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্রযুক্তি এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অত্যন্ত জরুরি ৷ কারণ, এগুলির মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসার সুফল ও পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ— উভয়ই উন্নত করা সম্ভব। স্বাস্থ্যসেবা খাতের বিবর্তনের এই যুগে, একটি দূরদর্শী বাজেট আশা করছি যা প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা, সাশ্রয়ী চিকিৎসা এবং চিকিৎসা-সংক্রান্ত উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করবে ৷ রাজ্যের সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি একটি সুস্থ ও আরও শক্তিশালী পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তুলতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার মনে হয় ৷"

Bengal Budget 2026 Expectations
‘গ্লোবাল সিমলেস’-এর মালিক পঙ্কজ ধানুকা (ইটিভি ভারত)

ফিউশন সিএক্স (Fusion CX)-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা, চেয়ারম্যান, এমডি ও সিইও পঙ্কজ ধনুকা বলেন, "নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা বাংলা থেকেই ‘ফিউশন সিএক্স’ ও ‘গ্লোবাল সিমলেস’-কে গড়ে তুলেছি ও বড় করেছি। আমরা এটা করেছি কারণ এই রাজ্যের মৌলিক সম্ভাবনার ওপর আমাদের আস্থা রয়েছে— পথটা সহজ ছিল বলেই যে এমনটা করেছি, তা কিন্তু নয়। বড় বড় ভোক্তা-কেন্দ্রিক সংস্থাগুলির বাংলায় আসার আগ্রহ নিয়ে যে আলোচনা চলছে, তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। আমরা একটি মাঝারি আকারের ব্যবসা পরিচালনা করি; আমাদের মতো সংস্থাগুলির কাছে কোনও নির্দিষ্ট সরকারি প্রকল্পের চেয়েও বেশি জরুরি হলো সরকারের আস্থা— এমন এক সরকার যারা মাঝারি আকারের ও স্থানীয় সংস্থাগুলিকে কেবল বড় বড় ঘোষণার অনুষঙ্গ বা গৌণ বিষয় হিসেবে না দেখে, বরং গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদী অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করবে।"

ফিউশন সিএক্স-এর পাশাপাশি সল্টলেকের ইস্পাত প্রস্তুতকারক সংস্থা ‘গ্লোবাল সিমলেস টিউবস অ্যান্ড পাইপস’-এরও মালিক পঙ্কজ ধানুকা। বঙ্গে নতুন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "নতুন সরকারের এটিই প্রথম বাজেট। তাদের সামনে সুযোগ রয়েছে আইটি (IT), আইটিইএস (ITeS) এবং উৎপাদন খাতের কাঠামোকে নতুন করে সাজানোর— যেখানে নিজস্ব শর্তাবলির পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রার উল্লেখ থাকবে। কর্ণাটকের মতো রাজ্যগুলি সম্প্রতি তাদের আইটি নীতি ঘোষণা করেছে, যেখানে মূলধনী ব্যয় ও গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D)-এর সহায়তার জন্য সুনির্দিষ্ট ও প্রকাশিত ইনসেন্টিভের ব্যবস্থা রয়েছে ৷ আর এই সুবিধাগুলি কেবল বৃহত্তম সংস্থাগুলির জন্যই নয়, বরং বিভিন্ন আকারের কোম্পানির কথা মাথায় রেখেই নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলার নতুন নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা ঠিক এই মানদণ্ডটিই দেখতে চাই— যেখানে শুরু থেকেই থাকবে সুনির্দিষ্ট ও নিখুঁত পরিকল্পনা, কেবল পুরনো কোনও উদ্দেশ্যের পুনরাবৃত্তি নয়।"

TAGGED:

BENGAL BUDGET 2026
WEST BENGAL BUDGET 2026
বঙ্গের বাজেট প্রত্যাশা
পূর্ণাঙ্গ বাজেট
BENGAL BUDGET 2026 EXPECTATIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.