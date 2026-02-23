ETV Bharat / business

ট্রাম্পের শুল্কনীতি অস্পষ্ট, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি স্থগিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের

ইউরোপীয় ইউনিয়নের আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বাণিজ্য পরিকল্পনা এবং শুল্ক নীতির ক্ষেত্রে যা বড় ধাক্কা বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের বিশেষজ্ঞরা৷

EU Set To Freeze US Trade Deal
আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি স্থগিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ছবি: এপি)
By ANI

Published : February 23, 2026 at 8:49 PM IST

ব্রাসেলস (বেলজিয়াম), 23 ফেব্রুয়ারি: ইউরোপীয় কমিশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দাবি করেছে এবং বলেছে যে তাদের অবশ্যই তাদের বাণিজ্য প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত কিছু প্রধান শুল্ক বাতিল করার পর এই বিবৃতি এসেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বাণিজ্য পরিকল্পনা এবং শুল্ক নীতির ক্ষেত্রে যা বড় ধাক্কা বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের বিশেষজ্ঞরা ৷

ট্রাম্প শনিবার আদালতের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি বিশ্বব্যাপী শুল্ক 10 থেকে 15 শতাংশে বৃদ্ধি করতে চান। ইউরোপীয় কমিশন বলেছে যে বর্তমান পরিস্থিতি 2025 সালের আগস্টে ইউরোপীয় ইউনিয়ন-মার্কিন যৌথ ঘোষণায় বর্ণিত ন্যায্য, ভারসাম্যপূর্ণ এবং পারস্পরিকভাবে উপকারী ট্রান্সআটলান্টিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য অনুকূল নয়।

গত বছর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্মকর্তারা একটি বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করা 70 শতাংশ ইউরোপীয় পণ্যের উপর 15 শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়। ইউরোপীয় কমিশন 27টি সদস্য দেশের বাণিজ্য বিষয়গুলি পরিচালনা করে। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের হয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জেলজানা জোভকো। তিনি জানান, বাণিজ্য পরিস্থিতির সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে বাণিজ্য-চুক্তি অনুমোদনের প্রক্রিয়া পিছিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

জানা গিয়েছে, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট এই আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি অনুমোদনের আইনি প্রক্রিয়া স্থগিত করা হবে। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্যই পার্লামেন্টের বাণিজ্য কমিটির চেয়ারম্যান জরুরি বৈঠক ডেকেছেন বলে ব্লুমবার্গের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে ৷

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে বলেছে, "একটি চুক্তিকে চুক্তির মতোই হতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন আশা করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যৌথ বিবৃতিতে বর্ণিত তার প্রতিশ্রুতিগুলি মেনে চলবে, ঠিক যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন তার প্রতিশ্রুতিগুলিতে অটল থাকে ৷" ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিশ্চিত করেছে যে, এটি তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে এবং তাদের কোম্পানি এবং রফতানিকারকদের ন্যায্য আচরণ, পূর্বাভাসযোগ্যতা এবং আইনি নিশ্চয়তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন দাবি করেছে যে পূর্বে সম্মত চুক্তির বাইরে শুল্ক বৃদ্ধি করা উচিত নয়, যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের বেশিরভাগ পণ্যের জন্য 15 শতাংশ এবং বিমান এবং খুচরো যন্ত্রাংশের মতো কিছু পণ্যের উপর শূন্য শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছিল। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "ইউরোপীয় ইউনিয়ন পণ্যগুলিকে সর্বাধিক প্রতিযোগিতামূলক চাপ থেকে উপকৃত হতে হবে, পূর্বে সম্মত স্পষ্ট সীমার বাইরে শুল্ক বৃদ্ধি করা উচিত নয়। শুল্ক হল কর, যা উপভোক্তা এবং ব্যবসা উভয়ের জন্যই খরচ বাড়িয়ে দেয় ৷ যে বিষয়টি সাম্প্রতিক গবেষণাগুলি স্পষ্টভাবে নিশ্চিত করেছে ৷"

সম্পাদকের পছন্দ

