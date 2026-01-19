ETV Bharat / business

গ্রিনল্যান্ড শুল্কের পাল্টা, আমেরিকার উপর 93 বিলিয়ন ইউরো কর চাপাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন

ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমেরিকার উপর 93 বিলিয়ন ইউরো পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করতে পারে অথবা বাজারে মার্কিন কোম্পানিগুলির প্রবেশাধিকার সীমিত করতে পারে।

US Tariffs Over Greenland Plan
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'গ্রিনল্যান্ড কেনার চুক্তি'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ (ছবি: এপি)
By AP (Associated Press)

Published : January 19, 2026 at 5:15 PM IST

বার্লিন, 19 জানুয়ারি: ইউরোপীয় ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করছে। একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রকাশিত খবরে দাবি করা হয়েছে, গ্রিনল্যান্ডের উপর মার্কিন শুল্ক আরোপের হুমকি দেওয়ার পর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ওয়াশিংটনের উপর 93 বিলিয়ন ইউরো (ভারতীয় মূল্যে 9,83,010 কোটি টাকা) পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করতে পারে অথবা মার্কিন কোম্পানিগুলিকে তার বাজারে কাজ করতে বাধা দিতে পারে।

ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এই বিষয়ের সঙ্গে জড়িত কর্তারা আগামী সপ্তাহে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সময় অনুষ্ঠিত হতে চলা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আগে ইউরোপীয় নেতাদের একটি শক্তিশালী অবস্থান নেওয়ার জন্য পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যেখানে ইউরোপীয় নেতারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইউরোপীয় ইউনিয়ন গত বছর এই শুল্ক তালিকা তৈরি করেছিল ৷ কিন্তু, বাণিজ্য যুদ্ধ এড়াতে এটি 6 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। এখন, গ্রিনল্যান্ড নিয়ে ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ায়, ইউরোপীয় দেশগুলির প্রতিনিধিরা রবিবার এটি পুনরায় বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সিনহুয়া সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, ইউরোপীয় বাজারে মার্কিন কোম্পানিগুলির প্রবেশাধিকার সীমিত করতে পারে এমন একটি আইনের প্রয়োগ নিয়েও ইউরোপীয় দেশগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

এই বিষয়টি এমন একটি সময়ে সামনে এসেছে যখন প্রস্তাবিত মার্কিন শুল্কে সরাসরি প্রভাবিত আটটি দেশ (ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, সুইডেন এবং ব্রিটেন) ডেনমার্ক এবং গ্রিনল্যান্ডের সঙ্গে পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করে একটি যৌথ বিবৃতি জারি করেছে।

এর আগে শনিবার, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেছিলেন যে 1 ফেব্রুয়ারি থেকে এই আটটি দেশ থেকে আসা পণ্যের উপর আমেরিকা 10 শতাংশ শুল্ক আরোপ করবে। তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, 1 জুন থেকে এই শুল্ক 25 শতাংশ হয়ে যাবে এবং 'গ্রিনল্যান্ড কেনার চুক্তি' সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই শুল্ক বহাল থাকবে।

বুধবার এবং বৃহস্পতিবার ট্রাম্পের বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে যোগদান করার কথা রয়েছে। এই সময়ে, তিনি ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেন-সহ ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে একান্তে আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি ইউক্রেনকে সমর্থনকারী পশ্চিমা দেশগুলির সঙ্গে একটি বৈঠকেও যোগ দিতে পারেন।

