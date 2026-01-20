'সবচেয়ে বড় চুক্তি'র চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন: উরসুলা ভন ডের লেন

ETV Bharat / business

ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেন দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে বলেছেন, ভারতের সঙ্গে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

Ursula Von Der Leyen
ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেন (ছবি: এএফপি)
By ANI

Published : January 20, 2026 at 8:17 PM IST

দাভোস (সুইৎজারল্যান্ড), 20 জানুয়ারি: ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভারতের সঙ্গে একটি মালবাহী বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করার দ্বারপ্রান্তে, যদিও এটি সম্পূর্ণ করার জন্য এখনও কাজ বাকি রয়েছে, মঙ্গলবার দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে এক বক্তৃতায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেন বলেছেন। তিনি বলেন, "এখনও কিছু কাজ বাকি আছে। তবে আমরা একটি ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছি।"

নিজের বক্তব্যের একটি অংশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেন ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য অংশীদারিত্বকে সম্প্রসারিত ও বৈচিত্র্যময় করার প্রচেষ্টায় আলোকপাত করে বলেন, "কেউ কেউ এটিকে 'মাদার অফ অল ডিল' (সবচেয়ে বড় চুক্তি) বলে অভিহিত করছেন। এটি এমন একটি চুক্তি যা 2 বিলিয়ন (200 কোটি) মানুষের একটি বাজার তৈরি করবে, যা বিশ্ব জিডিপির প্রায় এক-চতুর্থাংশ৷"

ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের মতে ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মধ্যে হওয়া এই যুগান্তকারী মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি 200 কোটি মানুষ এবং বিশ্ব-জিডিপির এক-চতুর্থাংশের উপর প্রভাব ফেলবে৷ একইসঙ্গে ভারত এবং ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করবে।

ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে এই চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা 2007 সালে শুরু হলেও প্রায় এক দশক ধরে তা সক্রিয় ছিল না। উভয় পক্ষের রাজনৈতিক সমর্থনে 2022 সালে আলোচনা ফের শুরু হয়। এরপর থেকে বিশেষ করে ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্য ও প্রযুক্তি কাউন্সিলের নিয়মিত অধিবেশনের মাধ্যমে এই চুক্তির অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়েছে।

এই চুক্তি বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ ভারতকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্য ক্ষেত্র ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। এই চুক্তি এমন এক সময় গতি পেয়েছে যখন বিশ্বের অধিকাংশ দেশ তাদের বাণিজ্য ঝুঁকি কমাতে এবং যে কোনও একটি অংশীদারের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে চেষ্টা করছে ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে এই চুক্তিটি বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খল এবং বাণিজ্য রুটগুলিকে নতুন দিশা দেখাতে পারে।

চিনের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে এবং বিশ্বস্ত অর্থনীতির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে ভারত ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠছে। ভারতের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের 27টি দেশ ও তাদের বাজারে প্রবেশাধিকার উভয় পক্ষের রফতানি বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উৎপাদন খাতকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে।

জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহের শুরুতে উরসুলা ভন ডের লেন-এর ভারত সফরে আসার কথা রয়েছে। এই সফর বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা৷ কারণ, এই মাসের শেষের দিকে ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ নেতাদের একটি বৈঠকও হওয়ার কথা রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, যদি ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে এই চুক্তি সফল হয়, তাহলে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ও বিনিয়োগের উপর এর গভীর প্রভাব পড়বে। এটি ভারত ও ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়িয়ে তোলার পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্যে আমেরিকা ও চিনের একচেটিয়া আধিপত্য কমিয়ে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কাঠামোতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে।

