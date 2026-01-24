কিছু ভারতীয় পণ্যে শুল্ক-ছাড়ের সুবিধা স্থগিত ইউরোপের বাজারে, কতটা প্রভাব বাণিজ্যে?

কিছু ভারতীয় পণ্যে শুল্ক-ছাড়ের সুবিধা স্থগিত ইউরোপের বাজারে, কতটা প্রভাব বাণিজ্যে?
বাণিজ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি সুবিধা স্থগিত করার ফলে ভারতের রফতানির মাত্র 2.66% প্রভাবিত হবে।
নয়াদিল্লি, 24 জানুয়ারি: ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা বাণিজ্য চুক্তিটি আগামী সপ্তাহে চূড়ান্ত হওয়ার কথা রয়েছে। প্রতিবেদন অনুসারে, 27 জানুয়ারি চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তার আগে, জেনারেলাইজড স্কিম অফ প্রেফারেন্সেস (GSP)-এর আওতায় ভারতকে দেওয়া বাড়তি সুবিধা স্থগিত করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন৷ এই সুবিধা স্থগিতের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বস্ত্র (টেক্সটাইল), রত্ন ও গয়না, রাসায়নিক, প্লাস্টিক, ধাতু, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক পণ্য এবং পরিবহণ সরঞ্জামের মতো খাতগুলিতে রফতানি প্রভাবিত হবে৷ আগে এই খাতগুলিতে গড়ে 20 শতাংশ কম কর আরোপ করা হতো, যা ভারতীয় পণ্যগুলিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে সাশ্রয়ী মূল্যে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখত৷
তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) জেনারেলাইজড স্কিম অফ প্রেফারেন্সেস (GSP)-এর আওতায় ভারতকে দেওয়া বাড়তি সুবিধা স্থগিত করার সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় শুক্রবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রক স্পষ্ট করে জানিয়েছে, দেশের রফতানির উপর এর প্রভাব সীমিত থাকবে। বাণিজ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, এই পদক্ষেপ ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে ভারতের মোট রফতানির মাত্র 2.66 শতাংশকে প্রভাবিত করবে।
জেনারেলাইজড স্কিম অফ প্রেফারেন্সেস (GSP) কী?
ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) জেনারেলাইজড সিস্টেম অফ প্রেফারেন্সেস (GSP) হল এমন একটি প্রকল্প যা উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে আসা পণ্যগুলিতে কম বা শূন্য শুল্কের সুবিধা দেয়। ইউরোপীয় কমিশনের নতুন নিয়মে ভারত-সহ কিছু দেশের জন্য এই নির্দিষ্ট শুল্ক-সুবিধা স্থগিত করা হয়েছে। এই নিয়মটি 1 জানুয়ারি, 2026 থেকে 31 ডিসেম্বর, 2028 পর্যন্ত কার্যকর থাকবে বলে জানা গিয়েছে।
বাণিজ্য মন্ত্রক সূত্রে খবর, ইউরোপীয় ইউনিয়নের 2016 সাল থেকে ধীরে ধীরে জেনারেলাইজড স্কিম অফ প্রেফারেন্সেস (GSP)-এর সুবিধা হ্রাস করছে। 2025 সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) বাজারে ভারতের রফতানি আনুমানিক 75-76 বিলিয়ন ডলার ছিল, যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ GSP সুবিধাপ্রাপ্ত ছিল। এখন, কৃষি পণ্য এবং চামড়ার মতো মাত্র কয়েকটি খাতের পণ্য রফতানিতে জেনারেলাইজড স্কিম অফ প্রেফারেন্সেস (GSP)-এর আওতায় প্রায় 13 শতাংশ শুল্ক ছাড়ের সুবিধা পাচ্ছে ভারত।
উল্লেখ্য, 2016 সালে জিএসপির আওতায় ভারতের রফতানিতে শুল্ক সুবিধাগুলি খনিজ, রাসায়নিক, বস্ত্র, ধাতু এবং পরিবহণ পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 2019 সালে অতিরিক্ত পরিবহণ পণ্য যুক্ত করা হয়েছিল। এরপর 2023 সালে, এই তালিকা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়ে রাসায়নিক, প্লাস্টিক, চামড়া, বস্ত্র, পাথর এবং কাচের পণ্য, মূল্যবান ধাতু, সাধারণ ধাতু, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং রেল পরিবহণ অন্তর্ভুক্ত করে। বস্ত্র খাতের রফতানিতে আগে 12 শতাংশ শুল্ক ছিল ৷ কিন্তু, জেনারেলাইজড স্কিম অফ প্রেফারেন্সেস (GSP)-এর আওতায় এই খাতে ভারতীয় পণ্য রফতানিতে 9.6 শতাংশ শুল্ক দিতে হতো। এখন, জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে, রফতাকারকদের সম্পূর্ণ 12 শতাংশের শুল্কই দিতে হবে।