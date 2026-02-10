ETV Bharat / business

আগ্রহ কমছে ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে, টানা দু'মাসে 14% হ্রাস পেয়েছে বিনিয়োগ

মঙ্গলবার শিল্প সংস্থা AMFI কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী , জানুয়ারিতে ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড প্রকল্পগুলিতে নিট বিনিয়োগ 14 শতাংশ কমে 24,028 কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Equity Mutual Fund Investments
আগ্রহ কমছে ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে (ইটিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : February 10, 2026 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 10 ফেব্রুয়ারি: জানুয়ারিতে ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড প্রকল্পে নিট বিনিয়োগ 14 শতাংশ কমে 24,028 কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার অ্যাসোসিয়েশন অফ মিউচুয়াল ফান্ডস ইন ইন্ডিয়া (AMFI)-র প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ইক্যুইটি বিনিয়োগে টানা দ্বিতীয় মাস হ্রাস পেয়েছে। এখন প্রশ্ন হল কেন এই খাতে বিনিয়োগ কমছে?

ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ কমার কারণ

শেয়ার বাজারের খারাপ পরিস্থিতি এবং চলমান বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের মধ্যে বিনিয়োগকারীরা সতর্ক ছিলেন, যার ফলে ইক্যুইটি ফান্ড বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে। ইক্যুইটি বিনিয়োগে মন্দা সত্ত্বেও, মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পের মোট ব্যবস্থাপনার অধীনে সম্পদ (AUM) জানুয়ারিতে 81.01 লক্ষ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, যা ডিসেম্বরে 80.23 লক্ষ কোটি টাকা ছিল।

সামগ্রিকভাবে, জানুয়ারিতে শিল্পে 1.56 ট্রিলিয়ন টাকার নিট বিনিয়োগ দেখা গিয়েছে, যেখানে ডিসেম্বরে 66,591 কোটি টাকা তুলে নেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন ফান্ড বিভাগে বিনিয়োগের ফলে এই উন্নতি হয়েছে।

ফ্লেক্সি-ক্যাপ ফান্ডগুলি সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ টেনেছে

AMFI-এর তথ্য অনুযায়ী, ডিসেম্বরে ইক্যুইটি ফান্ডে বিনিয়োগের পরিমাণ 28,054 কোটি টাকা এবং নভেম্বরে 29,911 কোটি টাকা হয়েছে৷ যদিও অক্টোবরে ইক্যুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ 24,690 কোটি টাকার বেশি ছিল। ইক্যুইটি স্কিমগুলির মধ্যে ফ্লেক্সি-ক্যাপ ফান্ডগুলি সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ টেনেছে, 7,672 কোটি টাকার মোট বিনিয়োগ টেনেছে ফ্লেক্সি-ক্যাপ ফান্ডগুলি।

মিড ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগ কেমন ছিল?

এর পরেই রয়েছে 'মিড-ক্যাপ' ফান্ড, যে খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল 3,185 কোটি টাকা এবং 'লার্জ অ্যান্ড মিড-ক্যাপ' ফান্ড, যার পরিমাণ ছিল 3,182 কোটি টাকা। 'লার্জ-ক্যাপ' ফান্ড, যার পরিমাণ ছিল 2,005 কোটি টাকা এবং 'স্মল-ক্যাপ' ফান্ড, যার বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল 2,942 কোটি টাকা। অন্যদিকে, কর-সঞ্চয়কারী ইকুইটি স্কিম (ELSS) থেকে 593.69 কোটি টাকার নেট ফান্ড তুলে নেওয়া হয়েছে, যা আংশিক মুনাফা বুকিং এবং কর সমন্বয়ের প্রতিফলন।

এদিকে, সোনার বিনিময়-বাণিজ্য ফান্ডের চাহিদা শক্তিশালী ছিল৷ জানুয়ারিতে এই খাতে বিনিয়োগ বেড়ে 24,040 কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা ডিসেম্বরে ছিল 11,647 কোটি টাকা। ঋণ মিউচুয়াল ফান্ড প্রকল্পগুলিতেও উন্নতি দেখা গিয়েছে৷ জানুয়ারিতে এই খাতে 74,827 কোটি টাকার নিট বিনিয়োগ হয়েছে। ডিসেম্বরে এই ফান্ডগুলি থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে 1.32 লক্ষ কোটি টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে।

শিল্পের মোট সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে

  • তবে, ইকুইটিতে মন্দা সত্ত্বেও, মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পের মোট সম্পদের বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।
  • জানুয়ারিতে মোট অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট (AUM) বেড়ে 81.01 লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে, যা ডিসেম্বরে ছিল 80.23 লক্ষ কোটি টাকা।
  • জানুয়ারি মাসে সামগ্রিকভাবে এই শিল্পে 1.56 লক্ষ কোটি টাকার নিট বিনিয়োগ রেকর্ড করা হয়েছে।
  • ডিসেম্বরে 66,591 কোটি টাকার নিট তুলে নেওয়ার পরেও বিভিন্ন বিভাগে বিনিয়োগের মাধ্যমে এই খাতের তহবিল অক্ষুন্ন রয়েছে।
  1. নয়া রেকর্ড, 2025-এ মিউচুয়াল ফান্ড SIP বিনিয়োগ ছাড়াল 3.34 লক্ষ কোটি টাকা
  2. আইপিওর জন্য প্রস্তুতি এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ডের, শুরু মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার নিয়োগ

TAGGED:

EQUITY MUTUAL FUND INFLOWS FALL
MUTUAL FUND
EQUITY FUND
EQUITY MUTUAL FUND

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.