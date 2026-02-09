ETV Bharat / business

আসছে নতুন EPFO অ্যাপ, সরাসরি অ্যাকাউন্টে টাকা আসবে UPI-এর মাধ্যমে

এপ্রিল মাসে চালু হওয়া একটি নতুন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে EPFO ​​সদস্যরা শীঘ্রই UPI ব্যবহার করে সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে PF তহবিল তুলতে পারবেন।

EPFO UPI Money Withdrawals
আসছে নতুন EPFO অ্যাপ, সরাসরি অ্যাকাউন্টে টাকা আসবে UPI-এর মাধ্যমে (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : February 9, 2026 at 5:22 PM IST

নয়াদিল্লি, 9 ফেব্রুয়ারি: এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (EPFO)-এর গ্রাহকরা এই বছরের এপ্রিলে চালু হওয়া একটি নতুন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে UPI পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পেতে সক্ষম হবেন।

সূত্রের খবর, শ্রম মন্ত্রক এমন একটি প্রকল্পে কাজ করছে যার অধীনে EPF-এর একটি নির্দিষ্ট অংশ সুরক্ষিত থাকবে, যখন একটি বৃহত্তর অংশ ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস (UPI) ব্যবহার করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তোলার সুবিধা পাবে। জানা গিয়েছে যে, EPFO ​​একটি নতুন মোবাইল অ্যাপ চালু করবে যার মাধ্যমে সদস্যরা UPI গেটওয়ে ব্যবহার করে টাকা তুলতে পারবেন এবং পাসবুক ব্যালেন্স দেখার মতো অন্যান্য পরিষেবাও পাবেন।

নতুন অ্যাপের মাধ্যমে যেভাবে টাকা ট্রান্সফার করা হবে

বর্তমানে, সদস্যরা তাদের EPF অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করতে এবং পরিষেবা পেতে ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর (UAN) পোর্টাল অথবা উমঙ্গ অ্যাপ ব্যবহার করেন। এই পরিষেবাগুলি উভয় প্ল্যাটফর্মেই উপলব্ধ থাকবে ৷ অন্যদিকে, নতুন ডেডিকেটেড অ্যাপটি EPFO ​​গ্রাহকদের পরিষেবার অ্যাক্সেস এবং সরবরাহ উন্নত করবে। সূত্রের খবর, গ্রাহকরা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা স্থানান্তরের জন্য উপলব্ধ যোগ্য EPF ব্যালেন্সের পরিমাণ দেখতে সক্ষম হবেন। লেনদেন সম্পন্ন করার জন্য তাদের লিঙ্ক করা UPI পিন ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হবে, যা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তহবিলের নিরাপদ স্থানান্তর নিশ্চিত করবে। EPFO ​​বর্তমানে এই পরিষেবাটি পরীক্ষা করে দেখছে। শ্রম মন্ত্রক এই বছরের এপ্রিলে বৃহৎ পরিসরে অ্যাপটি চালু করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বর্তমানে যে ব্যবস্থা চালু রয়েছে

বর্তমানে, EPFO ​​সদস্যদের তাদের EPF অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার জন্য আবেদন করতে হয়, যা এখনও বেশ সময়সাপেক্ষ। স্বয়ংক্রিয় নিষ্পত্তি ব্যবস্থার অধীনে, আবেদন জমা দেওয়ার তিন দিনের (72 ঘণ্টা) মধ্যে কোনও ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ছাড়াই ইলেকট্রনিকভাবে টাকা তোলার দাবি নিষ্পত্তি করা হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে টাকা তোলার সীমা বর্তমান 1 লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে 5 লক্ষ টাকা করা হয়েছে। এর ফলে বিপুল সংখ্যক EPFO ​​সদস্য অসুস্থতা, শিক্ষা, বিবাহ এবং আবাসন তৈরি বা মেরামতির মতো কারণে তিন দিনের মধ্যে তাদের EPF অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে পারেন।

EPFO MONEY WITHDRAWALS
EPFO
প্রভিডেন্ট ফান্ড
EPFO UPI MONEY WITHDRAWALS

