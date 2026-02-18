ইপিএফও-র সুদ কি বাড়বে ? সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে মার্চের শুরুতেই

ইপিএফও-র সুদ কি বাড়বে ? সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে মার্চের শুরুতেই
নতুন অর্থবর্ষের জন্য এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (EPF)-এর সুদের হার চূড়ান্ত করার জন্য 2 মার্চ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে চলেছে।
নয়াদিল্লি, 18 ফেব্রুয়ারি: এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (EPFO) 2025-'26 (FY26) অর্থবর্ষের জন্য এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (EPF)-এর সুদের হার চূড়ান্ত করার জন্য 2 মার্চ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে চলেছে। সরকারি মনোনীত ব্যক্তি, নিয়োগকর্তা প্রতিনিধি এবং ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত EPFO-এর সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা, কেন্দ্রীয় ট্রাস্টি বোর্ড (CBT), EPFO বিনিয়োগের ফলে উৎপন্ন রিটার্নের উপর ভিত্তি করে সুদের হার নির্ধারণ করে।
আশা করা হচ্ছে যে EPFO টানা তৃতীয় বছরে (এবারেও) এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (EPF)-এ 8.25 শতাংশ হারে সুদ বজায় রাখতে পারে। এক্ষেত্রে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করাও গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অসম, কেরল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির মতো রাজ্যে বিধানবৈঠক নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে ৷ তাই কেন্দ্রীয় সরকার বেতনভোগী কর্মচারীদের বাজেটে প্রভাব ফেলতে পারে এমন কোনও সিদ্ধান্ত এড়াতে পারে।
ইপিএফও 26 লক্ষ কোটি টাকার তহবিল পরিচালনা করে
প্রতিবেদন অনুযায়ী, EPFO 25 থেকে 26 লক্ষ কোটি টাকার বিশাল তহবিল পরিচালনা করে। ইপিএফ অবসর পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে রয়ে গিয়েছে, যা করমুক্ত, নিশ্চিত রিটার্ন প্রদান করে যা প্রায়শই ব্যাঙ্কের স্থায়ী আমানত এবং ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের চেয়েও বেশি। EPFO-এর শেষ বৈঠক অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং EPF আংশিক টাকা তোলার নিয়মে সরলীকরণ-সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক জানিয়েছে যে, ইপিএফ সদস্যদের জীবন সহজ করার জন্য, CBT ইপিএফ স্কিমের আংশিক টাকা তোলার নিয়ম সরলীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
নিয়ম সরলীকরণ
এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, 13টি জটিল নিয়মকে একটি একক, সরলীকৃত নিয়মে একত্রিত করা হয়েছে। এই নিয়মগুলিকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে: অপরিহার্য চাহিদা (অসুস্থতা, শিক্ষা, বিবাহ), পারিবারিক চাহিদা এবং বিশেষ পরিস্থিতি।
টাকা তোলার সীমাও শিথিল করা হয়েছে। মন্ত্রক জানিয়েছে যে, শিক্ষার জন্য 10টি পর্যন্ত আংশিক উত্তোলন এবং বিবাহের জন্য পাঁচটি পর্যন্ত (বর্তমানে, বিবাহ এবং শিক্ষার জন্য তিনটি আংশিক টাকা তোলার সীমা রয়েছে) অনুমোদিত। মন্ত্রক আরও জানিয়েছে যে, সমস্ত আংশিক টাকা তোলার জন্য ন্যূনতম পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা একটি অভিন্ন 12 মাস করা হয়েছে।
UPI-এর মাধ্যমে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তোলা
ইতিমধ্যেই UPI পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তোলার সুবিধা চালু করতে চলেছে EPFO ৷ এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (EPFO)-এর গ্রাহকরা এই বছরের এপ্রিলে চালু হওয়া একটি নতুন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে UPI পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পেতে সক্ষম হবেন। নতুন এই ব্যবস্থার ফলে ইপিএফও সিস্টেমের সঙ্গে ইউপিআই জুড়ে যাবে। এর ফলে 7.5 কোটি সক্রিয় EPF সদস্য উপকৃত হবেন, যাদের টাকা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা যাবে।