10 বছর কাজের পর চাকরি ছেড়ে দিলে পেনশন পাবেন? জানুন অবসরকালীন প্রাপ্তির হিসেবও
ন্যূনতম কত বছর চাকরি করলে তবে পেনশন পাওয়া যায়? কত বছরের চাকরিতে অবসরকালে মাসে কত টাকা পেনশন পেতে পারেন? রইল হিসাব...
Published : October 26, 2025 at 4:35 PM IST
হায়দরাবাদ, 26 অক্টোবর: বেতনভোগী শ্রেণির জন্য, এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (EPFO) শুধুমাত্র একটি সঞ্চয় প্রকল্পই নয়, বরং বেতনভোগী পেশাদারদের ভবিষ্যতের সুরক্ষার একটি মূল স্তম্ভ। প্রতি মাসে আপনার বেতন থেকে একটি ছোট পরিমাণ অর্থ কেটে নেওয়া হয় এবং আপনার নিয়োগকর্তা এই তহবিলে সমান অংশ জমা করেন। বেশিরভাগ মানুষ প্রভিডেন্ট ফান্ডকে একটি একক পরিমাণ অর্থ হিসেবে দেখেন যা প্রয়োজনের সময় তোলা যেতে পারে। কিন্তু এই অবদানের দ্বিতীয় এবং সম্ভবত আরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ কর্মচারির পেনশন প্রকল্পে (EPS) যায়।
অবসর গ্রহণের পর EPS আপনাকে একটি নির্দিষ্ট মাসিক পেনশনের নিশ্চয়তা দেয়। কিন্তু, বর্তমানে মানুষ ঘন ঘন চাকরি বা সংস্থার পরিবর্তন করে। কখনও কখনও, 10-12 বছর কাজ করার পর, অনেক বেতনভোগী পেশাদার তাদের নিজস্ব ব্যবসা শুরু করার জন্য বা অন্য কোনও কারণে চাকরি ছেড়ে দেন। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, এই বেতনভোগী পেশাদারদের সেই 10-12 বছরে পেনশন তহবিলে জমা হওয়া অর্থের কী হবে? এটি কি তাঁরা পাবেন?
EPFO-এর নিয়ম
এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন সংস্থার (EPFO) নিয়মগুলি এই বিষয়ে বেশ স্পষ্ট। আপনার মাসিক পেনশনের যোগ্যতা ন্যূনতম 10 বছরের চাকরির সময়কালের উপর নির্ভর করে। যদি আপনার মোট চাকরি (এক বা একাধিক কোম্পানি সহ) 10 বছরের কম হয়, তাহলে আপনি মাসিক পেনশনের অধিকারী হবেন না। তবে, একবার আপনি 10 বছরের সীমা অতিক্রম করলে, আপনি পেনশনের জন্য যোগ্য হয়ে উঠবেন।
ধরা যাক আপনি 11 বছর চাকরি করেছেন এবং তারপর চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। EPFO নিয়ম অনুযায়ী, আপনি পেনশনের জন্য যোগ্য। আপনার 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে চাকরি করার ফলে আপনার পেনশন 'লক' হয়ে গেছে। এর অর্থ এই নয় যে 11 বছর পর চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি পেনশন পেতে শুরু করবেন। এর অর্থ হল আপনি আপনার অধিকার সুরক্ষিত করেছেন।
নিয়মে বলা হয়েছে যে ন্যূনতম 10 বছর চাকরি সম্পন্ন করার পর, আপনি 58 বছর বয়সে পৌঁছানোর পর আপনার মাসিক পেনশনের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এর মানে হল, আপনি যদি 40 বছর বয়সে চাকরি ছেড়ে দেন, তবুও আপনি 58 বছর বয়সে পৌঁছানোর পরেই আপনার পেনশন পাবেন।
আপনার টাকা কীভাবে বন্টন করা হয়?
নিয়ম অনুযায়ী, একজন কর্মচারী তার বেতনের 12 শতাংশ Eপ্রভিডেন্ট ফান্ড তহবিলে জমা করেন। এরপর আপনার নিয়োগকর্তা সমান পরিমাণ অর্থ জমা দেন। এই অর্থ দুটি ভাগে বিভক্ত: এই অবদানের 8.33 শতাংশ আপনার কর্মচারী পেনশন স্কিমে (EPS) যায়। বাকি 3.67 শতাংশ আপনার মূল ভবিষ্য তহবিল (EPF) অ্যাকাউন্টে জমা হয়।
EPF অংশ হল আপনার প্রাথমিক সঞ্চয়, যা আপনি নিয়ম অনুযায়ী বাড়ি কেনা, আপনার সন্তানদের পড়াশোনা বা বিয়ে, অথবা চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি প্রয়োজনে তুলতে পারেন। তবে, EPS জমার 8.33 শতাংশ শুধুমাত্র অবসর গ্রহণের পরে আপনার মাসিক পেনশনের জন্য সংরক্ষিত। এই EPS তহবিলের ক্ষেত্রে 10 বছরের পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা প্রযোজ্য।
আপনার মাসিক পেনশনের পরিমাণ কীভাবে নির্ধারিত হয়?
10 বছর চাকরির পর 58 বছর বয়সে পেনশনের জন্য আবেদন করলে, প্রতি মাসে আপনি কত টাকা পাবেন? EPFO এর জন্য একটি নির্দিষ্ট সূত্র ব্যবহার করে। মাসিক পেনশন = (পেনশনযোগ্য বেতন × পেনশনযোগ্য পরিষেবা) / 70 ৷
পেনশনযোগ্য পরিষেবা: এটি হল মোট কত বছর ধরে আপনার EPS অ্যাকাউন্টে অবদান জমা হয়েছে (যেমন, 10 বছর, 15 বছর, অথবা 20 বছর)।
পেনশনযোগ্য বেতন: এটি আপনার শেষ বেতন নয়। এটি আপনার চাকরির গত 60 মাসের (অর্থাৎ, 5 বছর) গড় বেতনের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। তবে, এই বেতনের সর্বোচ্চ সীমা রয়েছে, যা বর্তমানে প্রতি মাসে 15,000 টাকা।
একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝা যাক। ধরা যাক, আপনার 'পেনশনযোগ্য চাকরি' 10 বছর এবং আপনার 'পেনশনযোগ্য বেতন' (গত 60 মাসের গড়) 15,000 টাকা। তাহলে আপনার পেনশন হবে: (15,000 × 10) / 70 = 1,50,000 / 70 = 2,143 টাকা (প্রায়)
এর অর্থ হল, 10 বছরের চাকরির উপর ভিত্তি করে, 58 বছর বয়সে আপনি মাসে 2,143 টাকা পেনশন পাবেন। আপনি যদি 25 বছর ধরে চাকরি করে থাকেন, তাহলে আপনার পেনশন হবে প্রতি মাসে (15,000 x 25) / 70 = 5,357 টাকা।