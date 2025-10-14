প্রভিডেন্ট ফান্ডের থেকে কত শতাংশ টাকা, মোট কতবার তুলতে পারবেন?
কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় ট্রাস্টি বোর্ডের সভায়, প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তোলার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বড় সংশোধনমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
Published : October 14, 2025 at 6:37 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 অক্টোবর: এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (EPFO) তার লক্ষ লক্ষ সদস্যের জন্য নিয়মে কিছু পরিবর্তন এনেছে, যা জেনে নেওয়া সকল পেশাদার কর্মচারীর জন্য অত্যন্ত জরুরি৷ সোমবার কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় ট্রাস্টি বোর্ডের সভায়, প্রভিডেন্ট ফান্ড (PF) থেকে টাকা তোলার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বড় সংশোধনমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
EPFO আংশিক টাকা তোলার নিয়মগুলি সহজ হয়েছে
EPFO আংশিক টাকা তোলার নিয়মগুলিকে সরলীকৃত এবং একীভূত করেছে, অর্থাৎ প্রয়োজনে আপনার PF অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা। এখন, যদি আপনার জরুরি প্রয়োজনে অর্থের প্রয়োজন হয়, যেমন গুরুতর অসুস্থতার চিকিৎসা, আপনার সন্তানের উচ্চশিক্ষা, বিয়ে, অথবা আপনার স্বপ্নের বাড়ি কেনা, তাহলে আপনাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, মাত্র 12 মাস চাকরি করার পর আপনি এই সমস্ত উদ্দেশ্যে আপনার PF অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে পারবেন। এটি একটি বড় স্বস্তি, কারণ আগে বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হতো। যেমন, অসুস্থতার জন্য 12 মাসের চাকরি যথেষ্ট ছিল, কিন্তু বাড়ি কেনার মতো বড় খরচের জন্য কমপক্ষে পাঁচ বছর চাকরিতে থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। এখন, এই ঝামেলা দূর করা হয়েছে, যার ফলে সদস্যদের জন্য তাদের তাৎক্ষণিক চাহিদা পূরণ করা সহজ হয়েছে।
আপনার পিএফের 25 শতাংশ টাকা নতুন নিয়মে সব সময় ইপিএফও-তে থাকবে
নতুন নিয়মে যোগ করা একটি প্রধান শর্ত হল আপনার ব্যক্তিগত অবদানের 25 শতাংশ সব সময় আপনার পিএফ অ্যাকাউন্টে থাকতে হবে। এর অর্থ হল আপনি কখনওই আপনার অ্যাকাউন্ট সম্পূর্ণরূপে খালি করতে পারবেন না৷ নয়া সিদ্ধান্তে প্রভিডেন্ট ফান্ডের এক চতুর্থাংশ টাকা সব সময় ইপিএফও-তে থাকবে। এ ক্ষেত্রে সংস্থার যুক্তি, এই নিয়মটি সদস্যদের সর্বোত্তম স্বার্থে। এটি নিশ্চিত করবে যে EPFO সদস্যরা তাদের আমানতের উপর 8.25 শতাংশ আকর্ষণীয় সুদের হার থেকে উপকৃত হতে থাকবে এবং অবসর গ্রহণের পরবর্তী সময়ের জন্য সব সময় একটি ন্যূনতম অর্থ সুরক্ষিত থাকবে।
এই সরলীকরণের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল আংশিক টাকা তোলার জন্য যেকোনও নথিপত্র জমা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বাদ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে পুরো প্রক্রিয়াটি 100 শতাংশ স্বয়ংক্রিয় হবে এবং দাবিগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি হবে, টাকা সরাসরি আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে।
প্রভিডেন্ট ফান্ডের 100 শতাংশ প্রত্যাহার হিসাবটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন
প্রভিডেন্ট ফান্ডের 100 শতাংশ টাকা তোলার ক্ষেত্রে একটি কারিগরি দিক বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কর্মীরা তাদের "যোগ্য ব্যালেন্স" এর 100 শতাংশ পর্যন্ত টাকা তুলতে পারবেন, যার মধ্যে কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তা উভয়েরই অংশ অন্তর্ভুক্ত।
কিন্তু, এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত আছে। বোর্ড বাধ্যতামূলক করেছে যে, প্রতিটি সদস্যকে সব সময় তাদের অ্যাকাউন্টে তাদের মোট প্রভিডেন্ট ফান্ডের জমা টাকার কমপক্ষে 25 শতাংশ রাখতেই হবে। সহজ কথায়, আপনি একবারে আপনার বর্তমান পিএফ ব্যালেন্সের সর্বাধিক 75 শতাংশ পর্যন্ত টাকা তুলতে পারবেন।
যেমন, আপনার পিএফ অ্যাকাউন্টে যদি মোট 10 লক্ষ টাকা ব্যালেন্স থাকে তাহলে নতুন নিয়ম অনুযায়ী, আপনি আপনার প্রয়োজনের জন্য সর্বাধিক 7.5 লক্ষ টাকা তুলতে পারবেন, বাকি 2.5 লক্ষ টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম ব্যালেন্স হিসেবে থাকবে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তি হল, অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম ব্যালেন্স বজায় রাখলে সদস্যরা ইপিএফও-র থেকে পাওয়া আকর্ষণীয় সুদের হার (বর্তমানে 8.25 শতাংশ বার্ষিক) এবং চক্রবৃদ্ধি সুদের সুবিধা পেতে পারবেন, যা তাদের অবসর গ্রহণের পরবর্তী সময়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা করতে সাহায্য করবে।
প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কোন প্রয়োজনে কতবার তোলা যাবে?
কেন্দ্রীয় সরকার টাকা তোলার সীমাও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে। আগে, একজন কর্মচারী তাদের পুরো কর্মজীবনে সন্তানদের শিক্ষা এবং বিয়ের জন্য তাদের পিএফ অ্যাকাউন্ট থেকে মাত্র তিনবার টাকা তুলতে পারতেন। এই সীমা অনেক পরিবারের জন্য অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়েছে।
তাই এখন এই নিয়মটি পরিবর্তন করা হয়েছে৷ শিশুদের শিক্ষার জন্য টাকা তোলার সীমা 10 গুণ এবং বিয়ের জন্য 5 গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য স্বস্তি, যারা প্রায়শই তাদের সন্তানদের ব্যয়বহুল শিক্ষা বা বিয়ের খরচের কারণে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হন।
এছাড়াও, ন্যূনতম চাকরির সময়কাল সম্পর্কে আরও একটি বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন টাকা তোলার জন্য মাত্র 12 মাস বা এক বছর সময় লাগবে, যার ফলে সমস্ত আংশিক টাকা তোলার ক্ষেত্রে কোনও বাধা থাকছে না। এর অর্থ হল, আপনি যদি কোনও প্রতিষ্ঠানে মাত্র এক বছর কাজ করে থাকেন, তবুও আপনি এই প্রয়োজনে আপনার পিএফ থেকে টাকা তোলার যোগ্য হবেন। এই নিয়মটি নতুন এবং তরুণ কর্মীদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী প্রমাণিত হবে।
ঘরে বসেই কীভাবে আপনার প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলবেন?
যদি আপনার টাকার প্রয়োজন হয় এবং আপনার পিএফ অ্যাকাউন্ট থেকে আগাম টাকা তুলতে চান, তাহলে এখন এটি খুবই সহজ। আপনাকে কোথাও যেতে হবে না; আপনি আপনার মোবাইল বা কম্পিউটার থেকে এটি করতে পারেন। এর জন্য নীচে বলা ধাপগুলি অনুসরণ করুন:
- ধাপ 1: EPFO ওয়েবসাইটটি দেখুন - প্রথমে, আপনাকে EPFO সদস্যের ওয়েবসাইটটি দেখতে হবে। লিঙ্কটি হল: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
- ধাপ 2: আপনার অ্যাকাউন্টে লগ ইন করুন - ওয়েবসাইটটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে, আপনার UAN নম্বর, পাসওয়ার্ড এবং প্রদত্ত ক্যাপচা কোড প্রবেশ করে লগ ইন করুন।
- ধাপ 3: 'অনলাইন দাবি' বিকল্পটি নির্বাচন করুন - লগ ইন করার পরে, আপনি উপরের মেনুতে 'অনলাইন পরিষেবা' বিকল্পটি দেখতে পাবেন। এটিতে ক্লিক করুন এবং তারপরে 'দাবি (ফর্ম-31, 19, 10সি এবং 10ডি)' বেছে নিন।
- ধাপ 4: আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যাচাই করুন - আপনার স্ক্রিনে এখন আপনার সমস্ত বিবরণ প্রদর্শিত হবে। যাচাই করতে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নম্বর লিখুন এবং পরবর্তী ধাপে যেতে 'হ্যাঁ' ক্লিক করুন।
- ধাপ 5: টাকা তোলার বিশদ লিখুন - এখন 'অনলাইন দাবির' বিকল্পে ক্লিক করুন। পরবর্তী পেজে, 'আমি আবেদন করতে চাই' এর অধীনে, 'পিএফ অ্যাডভান্স (ফর্ম 31)' বেছে নিন। এরপর, টাকা তোলার কারণ (যেমন, অসুস্থতা, বিয়ে, বাড়ি নির্মাণ) এবং আপনি যে পরিমাণ টাকা তুলতে চান তা লিখুন। এছাড়াও, আপনার ঠিকানা লিখুন।
- ধাপ 6: আধার ওটিপি দিয়ে যাচাইকরণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন - সমস্ত তথ্য দেওয়ার পরে, 'আধার ওটিপি পান' বিকল্পে ক্লিক করুন। আপনার আধার কার্ডের সঙ্গে লিঙ্ক করা মোবাইল নম্বরে একটি ওটিপি পাঠানো হবে।
- ধাপ 7: দাবি জমা দিন - ওয়েবসাইটের সুনির্দিষ্ট স্থানে সেই OTP লিখুন এবং আপনার দাবি জমা দিন।
ব্যস, আপনার দাবি সফলভাবে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ এবার হয়েছে। EPFO যাচাইকরণ সম্পন্ন করার পর, টাকা সরাসরি আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হবে। এই নতুন EPFO নিয়মগুলি অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে, বিশেষ করে নতুন কর্মচারী এবং মধ্যম আয়ের গোষ্ঠীর জন্য। এই সিদ্ধান্তগুলি আপনার প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকে আরও সুবিধাজনক, স্বচ্ছ এবং প্রয়োজনের সময় নির্ভরযোগ্য করে তুলবে।