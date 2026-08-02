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বিবাহিত কর্মচারীদের জন্য নয়া নির্দেশিকা দিল EPFO, নমিনি পরিবর্তনে পাল্টাচ্ছে নিয়ম

সংশোধিত নিয়মাবলীতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, বিয়ের পর নতুন নমিনি বাছার সময় কেবলমাত্র জীবনসঙ্গীকে (স্বামী বা স্ত্রী) মনোনীত করা বাধ্যতামূলক নয়।

EPFO issued new guidelines
EPFO-এর নতুন নির্দেশিকা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 2, 2026 at 8:14 PM IST

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নয়াদিল্লি, 2 অগস্ট: এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (EPFO) প্রভিডেন্ট ফান্ড (PF) অ্যাকাউন্টধারীদের জন্য নয়া নির্দেশিকা জারি করেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যদি কোনও PF সদস্য বিয়ে করে থাকেন, তবে বিয়ের আগে করা তাঁর পূর্ববর্তী নমিনেশন সেই মুহূর্তে অবৈধ হয়ে যাবে। এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড স্কিমের 44 নম্নর অনুচ্ছেদে এই বিষয়টির স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ।

নির্ভরশীলদের আর্থিক ভবিষ্যতের উপর প্রভাব

EPFO-এর মতে, যদি কোনও সদস্য বিয়ের পর তাঁর নমিনেশন আপডেট করতে ব্যর্থ হন, তবে কোনও অপ্রত্যাশিত বা আপৎকালীন পরিস্থিতিতে তাঁর সঞ্চিত তহবিল পেতে পরিবার গুরুতর আইনি বাধার সম্মুখীন হবে ৷ এই নিয়মটি শুধুমাত্র PF জমার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এমপ্লয়িজ পেনশন স্কিম (EPS) এবং এমপ্লয়িজ ডিপোজিট লিঙ্কড ইন্স্যুরেন্স স্কিম (EDLI)-এর ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। উল্লেখ্য, EDLI স্কিমের অধীনে অ্যাকাউন্টধারীর পরিবারকে সর্বোচ্চ 7 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে জীবন বীমা কভারেজ দেওয়া হয়। নমিনি করতে ব্যর্থ হলে এই বীমার টাকা দাবি করলেও তা মিলতে দেরি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

নমিনি বাছার ক্ষেত্রে ছাড়

সংশোধিত নিয়মাবলীতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, বিয়ের পর নতুন নমিনি বাছার সময় কেবলমাত্র জীবনসঙ্গীকে (স্বামী বা স্ত্রী) মনোনীত করা বাধ্যতামূলক নয়। সদস্যরা তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী পরিবারের অন্যান্য কোনও সদস্যদের—যেমন বাবা-মা, জীবনসঙ্গী বা সন্তানদেরও নমিনি হিসাবে মনোনীত করতে পারেন। এছাড়াও, একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করার মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে ভাগের শতাংশও আগে থেকে নির্ধারণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার অনুমোদনের কোনও প্রয়োজন নেই ৷ আপনি নিজের মতো করেই বিবরণ পরিবর্তন করতে পারেন ৷ ​​এই প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ কাগজবিহীন ৷ সদস্যদের কোনও অফিসে যাওয়ার বা তাঁদের নিয়োগকর্তার কাছ থেকে কোনও ডিজিটাল অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন নেই বলেও জানানো হয়েছে।

পিএফ সদস্যরা তাদের UAN এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সরাসরি EPFO-এর ইউনিফাইড মেম্বার পোর্টালে লগ ইন করতে পারেন। এরপর, 'ম্যানেজ' বিভাগের অধীনে, 'ই-নমিনেশন' বিকল্পটি নির্বাচন করুন ৷ নতুন মনোনীত ব্যক্তির আধার, ছবি এবং ব্যাঙ্কের বিবরণ লিখুন। অবশেষে, আধার কার্ডের সঙ্গে সংযুক্ত মোবাইল নম্বরে প্রাপ্ত ওটিপি ব্যবহার করে ই-স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে পারবেন।

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EPFO নতুন নির্দেশিকা
পিএফ নয়া নির্দেশিকা
EPFO ISSUED NEW GUIDELINES

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