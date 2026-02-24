ETV Bharat / business

7 লাখেরও বেশি পিএফ অ্যাকাউন্টে 30.52 কোটি টাকা ফেরাবে EPFO, শীঘ্রই শুরু ফেরত প্রক্রিয়া

সাত লক্ষেরও বেশি অকার্যকর অ্যাকাউন্টে আটকে থাকা মোট 30 কোটি 52 লক্ষ টাকা শীঘ্রই অ্যাকাউন্টধারী বা তাদের আইনি উত্তরাধিকারীদের ফেরত দেওয়া হবে।

EPFO
7 লাখেরও বেশি পিএফ অ্যাকাউন্টে 30.52 কোটি টাকা ফেরাবে EPFO (ইটিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : February 24, 2026 at 5:57 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 24 ফেব্রুয়ারি: লক্ষ লক্ষ EPFO ​​গ্রাহকদের জন্য সুখবর ! কেন্দ্রীয় সরকার লক্ষ লক্ষ নিষ্ক্রিয় বা অকার্যকর এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (EPFO) ​​অ্যাকাউন্টে পড়ে থাকা দাবিবিহীন অর্থের প্রকৃত গ্রাহকদের কাছে ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে 7 লক্ষ 11 হাজারেরও বেশি গ্রাহক উপকৃত হবেন। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য জানিয়েছেন যে, সাপ্তাহিক পর্যালোচনা সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সোমবার কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে, অবসর তহবিল সংস্থা ইপিএফও-র সাত লক্ষেরও বেশি অকার্যকর অ্যাকাউন্টে আটকে থাকা মোট 30 কোটি 52 লক্ষ টাকা শীঘ্রই অ্যাকাউন্টধারী বা তাদের আইনি উত্তরাধিকারীদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে।

কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক একটি পর্যালোচনা সভায় কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংস্থার (EPFO) প্রায় 7 লক্ষ 11 হাজার লক্ষ নিষ্ক্রিয় বা অকার্যকর অ্যাকাউন্ট নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার প্রতিটি অ্যাকাউন্টে 1,000 টাকা পর্যন্ত ব্যালেন্স রয়েছে। 36 মাসেরও বেশি সময় ধরে কর্মচারী বা নিয়োগকর্তার কাছ থেকে কোনও অবদান না পাওয়া এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্টগুলিকে অকার্যকর হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের সূত্রটি আরও জানিয়েছে যে, মোট 31.86টি অকার্যকর এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্টে মোট 10 হাজার 903 কোটি টাকা জমা রয়েছে। এর মধ্যে, 1,000 টাকা বা তার কম ব্যালেন্স থাকা 7 লক্ষ অ্যাকাউন্টে অবসর-পরবর্তী তহবিল 30.52 কোটি টাকা রয়েছে।

এই টাকা তাৎক্ষণিকভাবে আধারের সঙ্গে সংযুক্ত প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্টগুলির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হবে। সূত্রের খবর, অ্যাকাউন্টধারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে, নমিনি বা আইনি উত্তরাধিকারীকে ওই অর্থ প্রদান করা হবে।

এছাড়াও, কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক EPFO ​​3.0 প্রকল্পের উপরও কাজ করছে, যা একটি ডিজিটাল রূপান্তরের উদ্যোগ, যার লক্ষ্য হল কোর ব্যাঙ্কিং সিস্টেম-সক্ষম সুবিধা চালু করে সদস্য এবং প্রতিষ্ঠানের পরিষেবা বৃদ্ধি করা। এই উদ্যোগটি প্রক্রিয়াগুলিকে সহজতর করার এবং নথিপত্র কমানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে সদস্যদের তাদের সামাজিক নিরাপত্তা অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করা আরও সহজ হয়, দ্রুত দাবি প্রক্রিয়াকরণ করা যায় এবং একটি ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম থেকে সমস্ত সদস্য পরিষেবা পরিচালনা করা যায়।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা থেকে ছাড়পত্র পাওয়া দাবিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়া করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, ম্যানুয়াল নিষ্পত্তির জন্য সময় 20 দিন থেকে কমিয়ে 3 দিনেরও কম করা হয়েছে। সদস্যদের অভিযোগ এবং প্রক্রিয়াকরণের সময় হ্রাস করার ক্ষেত্রে এই নতুন বৈশিষ্ট্যগুলির কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করার জন্য, EPFO ​​অভিযোগ পরিচালনা এবং তাদের সমাধানের গুণগত এবং পরিমাণগত দিকগুলি পর্যালোচনা করার জন্য নিয়মিত সভা পরিচালনা করে।

