আগামী অর্থবর্ষে GDP বৃদ্ধির হার 6.8% থেকে 7.2%, পূর্বাভাস অর্থনৈতিক সমীক্ষার রিপোর্টে
কেন্দ্রীয় সরকার 2026-'27 অর্থবর্ষের জন্য জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়ে 6.8% থেকে 7.2% করেছে। একইসঙ্গে অর্থনৈতিক সমীক্ষার রিপোর্টে এই অর্থবর্ষে বেকারত্বের হার হ্রাসের প্রত্যাশাও করা হয়েছে৷
নয়াদিল্লি, 29 জানুয়ারি: বৃহস্পতিবার সংসদে বাজেটের ঠিক আগে, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন 'অর্থনৈতিক সমীক্ষা 2025-26' পেশ করেন। এই প্রতিবেদনে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, আসন্ন অর্থবছরে (2026-'27) ভারতীয় অর্থনীতির গতি কিছুটা কমতে পারে।
আসন্ন অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস
সংসদে উপস্থাপিত অর্থনৈতিক সমীক্ষায় 2026-'27 অর্থবর্ষের জন্য ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার 6.8 শতাংশ থেকে 7.2 শতাংশের মধ্যে থাকার অনুমান করা হয়েছে। এটি দেশের শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং স্থিতিশীল বৃদ্ধির ইঙ্গিত প্রতিফলিত করে। অর্থনৈতিক সমীক্ষায় সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাস্তবায়িত নীতিগত সংস্কারের প্রভাবও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে সরকার আশা করছে যে, এই বছর দেশের অর্থনীতি 7.4 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে, যা প্রত্যাশার চেয়েও ভালো।
কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কতটা স্বস্তি?
অর্থনৈতিক সমীক্ষায় কর্মসংস্থানের বিষয়ে ইতিবাচক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, 15 বছর বা তার বেশি বয়সীদের বেকারত্বের হার ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে, যা 2017-18 সালে 6 শতাংশ থেকে কমে 2023-24 সালে 3.2 শতাংশ হয়েছে। তাছাড়া, শহরাঞ্চলে বেকারত্বের হারেও সামান্য উন্নতি দেখা গিয়েছে।
সরকারি অর্থ কোন কোন খাতে ব্যয় করা হচ্ছে?
'অর্থনৈতিক সমীক্ষা 2025-26' অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য হল, পরিকাঠামো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানো। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত বছর সরকার তার মূলধন ব্যয়ের 75 শতাংশ ব্যয় করেছে মাত্র তিনটি খাতে: প্রতিরক্ষা, রেলপথ এবং সড়ক পরিবহণ।
বিনিয়োগ, গবেষণা ও উন্নয়ন
পরিষেবা খাত বিদেশি বিনিয়োগে শীর্ষে রয়েছে৷ মোট ইকুইটি প্রবাহের 19.1 শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ পেয়েছে পরিষেবা খাত। এরপর কম্পিউটার সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার খাতে বিনিয়োগ এসেছে। তবে, গবেষণা ও উন্নয়ন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ভারতে শিল্প গবেষণা কম এবং মূলত ওষুধ, তথ্যপ্রযুক্তি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। এটি সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকারের উপস্থাপিত অর্থনৈতিক সমীক্ষা 2026 দুটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছে ৷ প্রথমত, ভারত এখন জাপানকে ছাড়িয়ে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, অসংখ্য বাধা বা চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, ভারতীয় অর্থনীতি দ্রুত চার ট্রিলিয়ন ডলারের সীমা অতিক্রম করার দিকে এগিয়ে চলেছে।
বাজেটের আগে অর্থনৈতিক সমীক্ষার গুরুত্ব
এই অর্থনৈতিক সমীক্ষাটি এমন এক সময়ে প্রকাশিত হয় যখন কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্রই পরবর্তী বাজেট পেশ করতে চলেছে। এটি আগামী অর্থবছরের জন্য সরকারের নীতিগত অগ্রাধিকারের একটি আভাস দেয়। বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার মধ্যে, এই সমীক্ষা বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করার পাশাপাশি ভবিষ্যতের নীতি এবং ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি এবং জিএসটি হারের ইতিবাচক প্রভাবের ফলে অদূর ভবিষ্যতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার বিশ্বাস করে, এটি মূল্যবৃদ্ধির চাপ সীমিত করবে এবং উপভোক্তাদের স্বস্তি দেবে।