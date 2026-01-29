বঙ্গের নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন 2024-'25 সালে 9.86% বেড়েছে: অর্থনৈতিক সমীক্ষা
কলকাতা, 29 জানুয়ারি: বৃহস্পতিবার সংসদে উপস্থাপিত 'অর্থনৈতিক সমীক্ষা 2025-26'-এ আসন্ন অর্থবর্ষে (2026-'27) ভারতীয় অর্থনীতির গতি কিছুটা কমতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে৷ অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, জোগান-সরবরাহ সংক্রান্ত পরিস্থিতির উন্নতি এবং জিএসটি হারের ইতিবাচক প্রভাবের ফলে অদূর ভবিষ্যতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সমীক্ষার তথ্যে, রাজ্য-ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সামনে এসেছে৷
সর্বশেষ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, 2024-25 অর্থবর্ষে বর্তমান মূল্যে পশ্চিমবঙ্গের নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (NSDP) 9.86 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 16.32 লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবর্ষে রেকর্ড করা 8.94 শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় সামান্য উন্নতির প্রমাণ দিচ্ছে।
সমীক্ষার পরিসংখ্যানগত তথ্যে দেখা গিয়েছে যে, 2023-24 অর্থবর্ষে রাজ্যের নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (NSDP) ছিল 14.85 লক্ষ কোটি টাকা। বৃহস্পতিবার সংসদে 2025-26 সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষাটি পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তবে, বর্তমান মূল্যে শতাংশিক বৃদ্ধির নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য প্রধান রাজ্যগুলির চেয়ে সামান্য পিছিয়ে ছিল।
সমীক্ষার পরিসংখ্যানগত তথ্য অনুযায়ী, একই সময়ে নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন তামিলনাড়ুর 15.76 শতাংশ, উত্তরপ্রদেশ 12.64 শতাংশ এবং মহারাষ্ট্রের 11.85 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
পূর্বাঞ্চলে, পশ্চিমবঙ্গের নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার তার প্রতিবেশী রাজ্য বিহার ও ওড়িশার চেয়ে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। 2024-25 সালে বিহারে নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে 13.07 শতাংশ আর ওড়িশায় হয়েছে 13.04 শতাংশ। সর্বশেষ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ঝাড়খণ্ডও 10.88 শতাংশের একটি উচ্চতর বৃদ্ধির প্রমাণ দিয়েছে। তবে, পশ্চিমবঙ্গ কয়েকটি উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের চেয়ে ভালো ফল করেছে। বাংলার 9.86 শতাংশ নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার পঞ্জাবের 9.12 শতাংশ এবং দিল্লির 9.28 শতাংশের চেয়ে বেশি ছিল।
অন্যান্য প্রধান রাজ্যের অর্থনীতিগুলির মধ্যে কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশের নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন যথাক্রমে 12.79 শতাংশ এবং 12.28 শতাংশ বৃদ্ধির হার অর্জন করেছে। তথ্যটিতে আরও তুলে ধরা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন 2023-24 সালের (8.94 শতাংশ) চেয়ে বেশি হয়েছে ৷ তবে এই নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার 2021-22 সালের কোভিড মহামারী-পরবর্তী সর্বোচ্চ 17.55 শতাংশের তুলনায় অনেক কম।
