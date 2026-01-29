ETV Bharat / business

ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলি ভারতের শিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতির মেরুদণ্ড: অর্থনৈতিক সমীক্ষা

সর্বশেষ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, উৎপাদন খাতে 35.4 শতাংশ, রফতানিতে 48.58 শতাংশ এবং জিডিপিতে 31.1 শতাংশ অবদান রাখে ভারতের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলি ৷

ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলি ভারতের শিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতির মেরুদণ্ড (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : January 29, 2026 at 10:04 PM IST

নয়াদিল্লি, 29 জানুয়ারি: ভারতের শিল্প অর্থনীতির মেরুদণ্ড হল ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (MSMEs)। উৎপাদন, রফতানি এবং কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে এই উদ্যোগ। তবে বৃহস্পতিবার সংসদে উপস্থাপিত অর্থনৈতিক সমীক্ষা 2025-26 অনুযায়ী, ঋণের সীমিত প্রাপ্যতা, অর্থ প্রদানে বিলম্ব এবং জামানতগত সীমাবদ্ধতা এই খাতের জন্য উল্লেখযোগ্য সমস্যা হিসেবে রয়ে গিয়েছে।

উৎপাদন, রফতানি এবং কর্মসংস্থানের মেরুদণ্ড

সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতের মোট উৎপাদন উৎপাদনের প্রায় 35.4 শতাংশ, রফতানির 48.58 শতাংশ এবং জিডিপির 31.1 শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান রয়েছে। 7 কোটি 47 লক্ষেরও বেশি উদ্যোগে 32 কোটি 82 লক্ষেরও বেশি লোককে কর্মসংস্থান করে, কৃষির পরেই দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নিয়োগকর্তা হিসেবে রয়ে গিয়েছে এমএসএমই।

বিশ্বব্যাপী, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলি (MSME) মোট ব্যবসার প্রায় 90 শতাংশ এবং 50 শতাংশেরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করে। ভারতের উৎপাদন খাত অন্যান্য দেশের সঙ্গে একীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সমীক্ষাটি সরবরাহ শৃঙ্খলে অংশগ্রহণ, স্থানীয় মূল্য সংযোজন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আঞ্চলিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলির (MSME) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরেছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য ঋণের প্রাপ্যতা এখনও একটি বড় বাধা

ডিজিটাল ইন্টিগ্রেশন এবং ঋণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সত্ত্বেও, মডগেজ এবং ডকুমেন্টেশনের অভাবের কারণে ঋণের প্রাপ্যতা ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলির জন্য একটি বড় বাধা হিসাবে রয়ে গিয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক খাতের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে (2025) উদ্ধৃত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, 27 শতাংশ এমএসএমই অর্থের প্রাপ্যতাকে তাদের সবচেয়ে বড় বাধা বলে মনে করে।

নারী মালিকানাধীন এমএসএমই এখনও বাণিজ্যিক ঋণের তুলনামূলকভাবে কম অংশ পায়। তবে, এন্টারপ্রাইজ রেজিস্ট্রেশন এবং মূল ঋণ নির্দেশিকাগুলির মাধ্যমে এই ব্যবধান ধীরে ধীরে হ্রাস করা হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে এমএসএমই ঋণ প্রদানে ইতিবাচক প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

ডিজিটাল মাধ্যমে পেমেন্টে বিলম্বের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা

ক্ষুদ্র সরবরাহকারীদের জন্য পেমেন্টে বিলম্ব এখনও একটি বড় সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য, TReDS প্ল্যাটফর্মটি সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং কর্পোরেট এবং সরকারি উদ্যোগের জন্য বাধ্যতামূলক 'অনবোর্ডিং থ্রেশহোল্ড' 500 কোটি টাকা (লেনদেন) থেকে কমিয়ে 250 কোটি টাকা করা হয়েছে। এছাড়াও, ONDC এবং TEAM (ট্রেড সক্ষমতা এবং বিপণন) উদ্যোগ, যার লক্ষ্য 500,000 ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা, ই-কমার্স এবং সরবরাহ শৃঙ্খলে কম খরচে একত্রীকরণের পথ প্রশস্ত করে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, বর্তমান উৎপাদন গতিকে পুঁজি করে নেওয়ার জন্য MSME খাত ভালো অবস্থানে রয়েছে। এই গতি ধরে রাখতে, ক্ষুদ্র ও নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য সময়োপযোগী এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ঋণ নিশ্চিত করার জন্য নগদ প্রবাহ-ভিত্তিক ঋণ সম্প্রসারণ এবং ডিজিটাল ঋণ অংশীদারিত্ব ত্বরান্বিত করার প্রয়োজন।

