অর্থনৈতিক সমীক্ষায় জোর নারীশক্তি বৃদ্ধিতে, নমনীয়-নিরাপদ কাজের সুযোগ তৈরির সুপারিশ

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় জোর নারীশক্তি বৃদ্ধিতে, নমনীয়-নিরাপদ কাজের সুযোগ তৈরির সুপারিশ
অর্থনৈতিক সমীক্ষা বলছে, মহিলা শ্রমিক-কর্মীরা কর্মক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। মহিলা শ্রমিক-কর্মীদের বেতনভুক্ত ও অবৈতনিক কাজে ব্যয় করা মোট সময় পুরুষদের তুলনায় বেশি।
Published : January 29, 2026 at 10:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 জানুয়ারি: বৃহস্পতিবার প্রকাশিত অর্থনৈতিক সমীক্ষা 2025-26 বলেছে যে, মহিলা শ্রমিক-কর্মীরা সীমিত যোগাযোগ সুবিধা এবং অনমনীয় কাজের ব্যবস্থার মতো পরিকাঠামোগত বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। শ্রমশক্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য নমনীয় কাজের সুযোগ, সমান বেতন এবং হয়রানি থেকে সুরক্ষার নীতি গ্রহণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে।
সমীক্ষাটি এই বিষয়টি তুলে ধরেছে যে, সাশ্রয়ী আবাসনের অভাব এবং অনমনীয় কাজের ব্যবস্থার মতো কারণগুলি নারীদের দ্বারা প্রধানত পালন করা যত্নশীলতার দায়িত্বের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করছে। এই সমস্যাগুলি মোকাবিলা করার জন্য একটি বহুমুখী নীতিগত পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছে সদ্য প্রকাশিত প্রকাশিত অর্থনৈতিক সমীক্ষা।
অর্থনৈতিক সমীক্ষা 2025-26-এ বলা হয়েছে, "নীতিমালাগুলিতে নমনীয় কর্মব্যবস্থা, হাইব্রিড মডেল এবং লিঙ্গ-সংবেদনশীল মানদণ্ডকে উৎসাহিত করা উচিত, যার মধ্যে মাতৃত্বকালীন সুবিধা, সমান বেতন এবং হয়রানি থেকে সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।" অর্থনৈতিক সমীক্ষা 2025-26-এর তথ্য থেকে আরও জানা যায় যে, মহিলা শ্রমিক-কর্মীদের বেতনভুক্ত ও অবৈতনিক কাজে ব্যয় করা মোট সময় পুরুষদের তুলনায় বেশি।
পরিবারের মহিলা সদস্যরা পুরুষদের তুলনায় অবৈতনিক কাজে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি সময় ব্যয় করেন। যদিও বেতনভুক্ত কাজে অংশগ্রহণকারী নারীরা যথেষ্ট সময় দেন, তবুও এই ক্ষেত্রে তাদের সামগ্রিক অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় কম থাকে। এই হিসাবগুলি মহিলা কর্মীদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান এবং অবৈতনিক কাজের ক্ষেত্রে কাজের সমস্যাগুলিকে তুলে ধরে, যা নমনীয় কর্মপদ্ধতির প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা বা ঝোঁকের কারণ সহজে ব্যাখ্যা করতে পারে।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতে শ্রমশক্তিতে মহিলা শ্রমিক-কর্মীদের অংশগ্রহণের হারে (FLFPR) একটি ইতিবাচক প্রবণতা দেখা গিয়েছে, যা 2017-18 সালের 23.3 শতাংশ থেকে বেড়ে 2023-24 সালে 41.7 শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। এর পাশাপাশি, বেকারত্বের হারও (Unemployment Rate) 5.6 শতাংশ থেকে কমে মাত্র 3.2 শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা বৃহত্তর অন্তর্ভুক্তি এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের দিকে একটি বড় পরিবর্তনের প্রমাণ।
কর্মসংস্থানের ধরনে গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্গ-সংবেদনশীল মানদণ্ড রয়েছে। স্ব-কর্মসংস্থানে নিযুক্ত বা পারিবারিক উদ্যোগে অবদান রাখা মহিলাদের অনুপাত, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়, তুলনামূলকভাবে বেশি। পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের (MoSPI) পরিচালিত সময় ব্যবহার সমীক্ষার (TUS) ফলাফল বিভিন্ন কার্যকলাপে ব্যক্তিরা যে সময় ব্যয় করেন, তা পরিমাপ করতে সাহায্য করে।
অর্থনৈতিক সমীক্ষা নথিতে উদ্ধৃত TUS 2024 অনুযায়ী, মহিলারাই প্রধান পরিচর্যাকারী; 15-59 বছর বয়সী 41 শতাংশ মহিলা তাদের পরিবারের সদস্যদের যত্ন নেওয়ার কাজে অংশগ্রহণ করেন৷ এই নির্দিষ্ট বয়স গোষ্ঠীতে পুরুষদের অংশগ্রহণের হার 21.4 শতাংশ।
