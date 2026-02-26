ETV Bharat / business

1 এপ্রিল থেকে বাধ্যতামূলক হচ্ছে E20 পেট্রোল, মাইলেজ-যানবাহনের উপর কী প্রভাব?

দেশে ন্যূনতম RON 95 মিশ্রণ-সহ E20 পেট্রোল বিক্রি বাধ্যতামূলক হচ্ছে ৷ 2023-25 সাল পর্যন্ত ভারতে তৈরি বেশিরভাগ যানবাহন E20 জ্বালানিতে চালানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

E20 Petrol Mandatory
1 এপ্রিল থেকে বাধ্যতামূলক হচ্ছে E20 পেট্রোল (ছবি: এএনআই)
By PTI

Published : February 26, 2026 at 4:09 PM IST

নয়াদিল্লি, 25 ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্র দেশের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে 1 এপ্রিল, 2026 থেকে শুধুমাত্র 20 শতাংশ পর্যন্ত ইথানল মেশানো এবং ন্যূনতম 95 রিসার্চ অকটেন নম্বর (RON) সম্পন্ন পেট্রোল (E20) বিক্রি করার নির্দেশ দিয়েছে। 17 ফেব্রুয়ারি, 2026 তারিখে তেল মন্ত্রকের জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় মান ব্যুরোর (BIS) নির্ধারিত মান অনুযায়ী, সারা দেশে শুধুমাত্র 20 শতাংশ পর্যন্ত ইথানলযুক্ত এবং ন্যূনতম 95 রেট RON সম্পন্ন পেট্রোল বিক্রি করার জন্য তেল কোম্পানিগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে। তবে, এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে বিশেষ পরিস্থিতিতে সীমিত সময়ের জন্য কেন্দ্রের কিছু অঞ্চলকে এই নিয়ম থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

কেন ইথানল মেশানো হবে?

ইথানল তৈরি করা হয় আখ, ভুট্টা এবং অন্যান্য শস্য থেকে। এই জন্যই এটিকে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বলা যেতে পারে। তাছাড়া, এটি দেশীয়ভাবে তৈরি করা যেতে পারে। এটি নিয়মিত পেট্রোলের তুলনায় কম দূষণ নির্গত করে। দেশে তেল আমদানি কমাতে এবং দূষণ কমানোর লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ইথানল মেশানো বাধ্যতামূলক করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত আখ, ভুট্টা-সহ কৃষি উদ্বৃত্তের চাহিদা বৃদ্ধি করবে এবং কৃষকদের অর্থনৈতিকভাবে লাভবান করবে।

যানবাহনের উপর প্রভাব?

2023-25 সাল পর্যন্ত ভারতে তৈরি বেশিরভাগ যানবাহন E20 জ্বালানিতে চালানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। তাই, শিল্প বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে তাদের কোনও সমস্যা হবে না। তবে, পুরানো যানবাহনের ক্ষেত্রে, মাইলেজ সামান্য হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে (3-7 শতাংশ)। রাবার এবং প্লাস্টিকের যন্ত্রাংশ দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

RON 95 মেশানো কেন?

কেন্দ্রীয় সরকার একটি শর্ত আরোপ করেছে যে, E20-এর সঙ্গে পেট্রোল মেশানোর করার সময়, ইঞ্জিনের ক্ষতি এড়াতে কমপক্ষে RON 95 মেশানো উচিত। RON মানে 'রিসার্চ অকটেন নম্বর'। এটি ইঙ্গিত দেয় যে জ্বালানি 'ইঞ্জিন নকিং' কতটা-সহ্য করতে পারে। 'নকিং' মানে ইঞ্জিনের ভিতরে জ্বালানির অসম দহনের ফলে সৃষ্ট শব্দ, শক্তি হ্রাস এবং ইঞ্জিনের ক্ষতি। অকটেন নম্বর যত বেশি, জ্বালানি তত বেশি স্থিতিশীল। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, 'হাই অকটেন' হল যখন জ্বালানি উচ্চ চাপেও স্থিতিশীল থাকে। ইথানলের স্বাভাবিকভাবেই উচ্চ অকটেন মান থাকে (প্রায় RON 108)। অতএব, পেট্রোলে 20 শতাংশ ইথানল মেশানো ইঞ্জিন নকিং-সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্যমাত্রা

ভারত 2022 সালের জুনের মধ্যে 10 শতাংশ ইথানল মিশ্রণ অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মাস আগেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে ফেলেছে। এর মাধ্যমে, সরকার 20 শতাংশ মিশ্রণ লক্ষ্যমাত্রা 2030 থেকে 2026 সালে পরিবর্তন করেছে। দেশের বেশিরভাগ পেট্রোল পাম্পে এখন E20 পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে। তেল মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, 2014-15 সাল থেকে পেট্রোলের পরিবর্তে ইথানল ব্যবহার করে ভারত 1.40 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করেছে।

ভুট্টার পূর্ণ চাহিদা

জ্বালানি আমদানির উপর নির্ভরতা কমাতে পেট্রোলে 20 শতাংশ ইথানল মেশানোর কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, ইথানল শিল্পের মালিকরা প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা কিনছেন। তুলা, আখের ব্যাগাস ইত্যাদির মতো বিকল্প থাকলেও, তারা ভুট্টার উপর বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন। 2023-2024 সালে, ভুট্টা আখ এবং চালকে ছাড়িয়ে গেছে, যা মোট ইথানল উৎপাদনের 42.74 শতাংশ।

