তৈরি খসড়া, দ্রুত ঘোষণা হতে চলেছে রাজ্যের 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি'; জানালেন শিল্পমন্ত্রী
রাজ্যে দ্রুত কার্যকর হতে চলেছে শুভেন্দু অধিকারী পরিচালিত সরকারের 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি'। বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়।
Published : July 8, 2026 at 8:54 PM IST
কলকাতা, 8 জুলাই: বাম আমলে জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন রাজ্যে প্রথমবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি তৈরি হলেও তৃণমূল কংগ্রেস আমলে যে রাজ্যের নির্দিষ্ট গিয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি ছিল না সেই নিয়ে বারে বারে কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছিল তৃণমূল সরকারকে। তাই তৃণমূল কংগ্রেস আমলে শিল্প বমুখ বাংলাকে যাতে শিল্পপতিদের বিনিয়োগের প্রাণকেন্দ্র করে তোলা যায় সেই প্রতিশ্রুতির কোথায় আজ জানিয়েছেন তাপস রায়। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসির খসড়া তৈরি হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে৷
আজ মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি বা MCCI একটি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। তিনি মনে করছেন যে, এই রাজ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের সুদিন ফিরিয়ে আনতে সব ক্ষেত্রেই নজর দেওয়া হবে। আর তার অঙ্গ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনার জন্য একটি শিল্প ও বাণিজ্য বান্ধব পলিসি আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের নবনিযুক্ত শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ মন্ত্রী তাপস রায়কে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল "How to unleash Growth Potential of Bengal’s Economy"।
এবার আমুলের পর আরও বড় আকারে রাজ্যে সেমি কন্ডাক্টরে বিনিয়োগ করতে চলেছে জাপানের সংস্থা মিৎসুবিসি। আজ এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানিয়েছেন যে, আজই সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে নবান্নে বৈঠক সেরেছেন তিনি। আজকের বৈঠকে তাপস রায় ছাড়াও রাজ্যের অর্থমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্ত এবং অর্থ সচিব উপস্থিত ছিলেন।
তাপস রায় বলেন, "এই রাজ্যে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক এবং উৎসাহী মিৎসুবিসি। তারা ভারতে এই প্রথম সেমি কন্ডাক্টর তৈরির কেন্দ্র বানাতে চাইছে। বাংলাতেই তারা তাঁদের প্রথম সেমি কন্ডাক্টর প্ল্যান্টটি স্থাপন করতে চাইছে। এই মাসেই আবারও সরকারের সঙ্গে বৈঠক করবে মিৎসুবিসি। সরকারের পক্ষ থেকে কারখানা তৈরি করার জন্য জায়গা ঘুরিয়ে দেখানো হবে তারপর আলোচনা সাপেক্ষে জমি চিহ্নিত করা হবে।"
চলতি মাসের চতুর্থ সপ্তাহে আবারও সংস্থার সঙ্গে বৈঠকে বসবে রাজ্য। যদিও এই রাজ্যে হলদিয়ায় মিৎসুবিশির একটি কেমিক্যাল কারখানা রয়েছে ৷ তবে এবার তারা এই রাজ্যে সেমি কন্ডাক্টরে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়েছে। কোথায় হবে এই কারখানা, সেই নিয়ে প্রাথমিকভাবে কথা শুরু হলেই রাজ্যের পক্ষ থেকে দুর্গাপুর কিংবা পানগর এই দুটি জায়গা তাঁদের দেখানো হবে তারপর জায়গা চূড়ান্ত করা হবে।
রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী বলেন, "তৈরি হয়ে গিয়েছে খসরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি। আর কিছু কাজ বাকি রয়েছে আমাদের টিম এই নিয়ে কাজ করছে। চূড়ান্ত সিলমোহর পরে গেলেই রাজ্যের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি ঘোষণা করবে সরকার। মূলত, ল্যান্ড ব্যাংক, ল্যান্ড পলিসি, অন্যান্য রাজ্যের মতো এই রাজ্যেও যাতে শিল্পকে আকর্ষণ করার জন্য ইনসেনটিভ দেওয়া যায়, ল্যান্ড সিলিং-এর মতো নিয়মকে বাতিল করা থেকে শুরু করে এই রাজ্যে যারা ব্যবসা করতে আসছেন, সেই ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদের যাতে এই রাজ্যে ব্যবসা করাটা সমস্যা হয়ে না দাঁড়ায়, বরং 'ease of business'-এর উপরেই নজর দেখা হচ্ছে। এই পুরো বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশ মতোই হচ্ছে এবং তিনি এই গোটা বিষয়টির উপর নজর রেখেছেন।"
রাজ্যে স্পেশাল ইকোনমিক জোন চালু করার ক্ষেত্রে তিনি জানিয়েছেন যে, সব কিছুই রাজ্যে নজরে রয়েছে ৷ দেখা যাক কতাটা করা সম্ভব হয়। সব কাজই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় করছে রাজ্য সরকার। তিনি আরও জানান যে, এই রাজ্যের আগামী প্রজন্ম এবং যুবক-যুবতীদেরকে যদি এই রাজ্যে যদি রাখতে হয়, তাহলে একমাত্র বিকল্প হচ্ছে এই রাজ্যে আরও শিল্প আনতে হবে, আরও জীবিকার সুযোগ তৈরি করতে হবে।