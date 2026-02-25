নতুন খসড়া আয়কর নিয়ম তৈরি, কার্যকর হচ্ছে 1 এপ্রিল থেকে
নতুন আইনে কর ফাঁকি রোধ-স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েকটি নিয়ম করা হয়েছে। ছয় দশকের পুরনো আইনের পরিবর্তে 1 এপ্রিল থেকে নতুন আয়কর আইন কার্যকর হবে।
By PTI
February 25, 2026
নয়াদিল্লি, 25 ফেব্রুয়ারি: সরকার নতুন আয়কর আইন, 2025-এর অধীনে খসড়া নিয়ম এবং ফর্ম প্রকাশ করেছে, যা 1 এপ্রিল, 2026 থেকে কার্যকর হবে। ছয় দশকের পুরনো আইনকে প্রতিস্থাপনকারী এই নতুন আইনে কর ফাঁকি রোধ এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কয়েকটি কঠোর নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে। এই নতুন ফর্মগুলি বেতনভোগী ব্যক্তিদের জন্য বাড়ি ভাড়া ভাতা (HRA) দাবি করার প্রক্রিয়াটিকে আরও স্বচ্ছ করে তোলে, একই সঙ্গে বিদেশী আয় এবং অডিট রিপোর্টিং সম্পর্কিত কোম্পানি এবং তাদের নিরীক্ষকদের জবাবদিহিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে।
খসড়া ফর্মগুলিতে অডিট পর্যবেক্ষণের ফলে সৃষ্ট প্যানের নকল এবং কর দায়বদ্ধতা পরীক্ষা করার জন্য নিরীক্ষকদের উপর বৃহত্তর দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাবও করা হয়েছে। ছয় দশকের পুরনো আইনের পরিবর্তে 1 এপ্রিল, 2026 থেকে নতুন আয়কর আইন, 2025 কার্যকর হবে। কেন্দ্রীয় সরকার স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শের জন্য খসড়া নিয়ম এবং ফর্মগুলি প্রচার করেছে। চূড়ান্ত নিয়ম এবং ফর্মগুলি আগামী মাসে অবহিত করা হবে।
ভুয়ো বাড়ি ভাড়ার দাবি রোধ করার জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার একটি নতুন 'ফর্ম 124' চালু করেছে। এর অধীনে, করদাতাদের এখন নিয়োগকর্তার কাছ থেকে HRA অব্যাহতি দাবি করার সময় বাড়িওয়ালার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশ করতে হবে। নাঙ্গিয়া গ্লোবাল অ্যাডভাইজার্সের অংশীদার সন্দীপ ঝুনঝুনওয়ালার মতে, এই নতুন নিয়মটি মালিকানা বা প্রকৃত অর্থ প্রদান ছাড়া করা ভুয়ো এবং প্রতারণামূলক দাবিগুলিকে সঠিকভাবে সনাক্ত করবে এবং প্রয়োজনে তা প্রত্যাখ্যান করবে। তবে, এই ব্যবস্থা প্রকৃত ভাড়াটেদের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করবে। সন্দীপ ঝুনঝুনওয়ালা বলেন যে, কোম্পানিগুলিকে এখন তাদের আয়কর রিটার্ন চূড়ান্ত করার আগে যেকোনও অডিট স্টেটমেন্টে করের প্রভাব নিবিড়ভাবে মূল্যায়ন করতে হবে এবং ভবিষ্যতে মামলা এড়াতে স্পষ্ট নথিভুক্তিকরণ বজায় রাখতে হবে।
কর্পোরেট কর সম্মতি কঠোর করার জন্য নতুন কর অডিট 'ফর্ম 26'-এও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন কোম্পানিগুলির জন্য এটি প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক যে সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকের করা কোনও প্রতিকূল মন্তব্য, যোগ্যতা বা আপত্তি কোম্পানির আয়, ক্ষতি বা বইয়ের লাভের উপর কোনও প্রভাব ফেলছে কিনা। এর পাশাপাশি, বিদেশি আয়কর ক্রেডিটের (FTC) জন্য প্রস্তাবিত ফর্ম 44-এর মাধ্যমে হিসাবরক্ষক এবং নিরীক্ষকদের দায়িত্ব বৃদ্ধি করা হয়েছে। হিসাবরক্ষকদের এখন স্বাধীনভাবে বিদেশি কর শংসাপত্র, অর্থপ্রদানের প্রমাণ, বিনিময় হার রূপান্তর এবং চুক্তির যোগ্যতার শর্তাবলী যাচাই করতে হবে। সন্দীপ ঝুনঝুনওয়ালার মতে, এই নিয়মটি নিরীক্ষকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে যেখানে বিদেশি কর ব্যবস্থায় একত্রিত কর বিবৃতি জারি করা হয়।
নতুন নিয়মে ট্যাক্স অডিট রিপোর্টে ব্যবহৃত অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার, ক্লাউড বা সার্ভারের বিবরণ, আইপি ঠিকানা, যে দেশে ডেটা সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং ভারতে ব্যাকআপ সার্ভারের ঠিকানাও উল্লেখ করতে হবে। সামগ্রিকভাবে, নতুন আয়কর ফর্মগুলি HRA থেকে শুরু করে বিদেশী আয় এবং নিরীক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির একটি প্রচেষ্টা বলে মনে হচ্ছে। যদিও এটি সম্মতি খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে, সরকারের লক্ষ্য হল ভুয়ো দাবির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা।