যুদ্ধের জের, একলাফে অনেকটা বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম
সপ্তাহের শেষে মাথায় হাত মধ্যবিত্তর ৷ মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক সংঘাতের জেরে একলাফে অনেকটা বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম ৷
By PTI
Published : March 7, 2026 at 7:28 AM IST
নয়াদিল্লি, 7 মার্চ: দাম বাড়ল রান্নার গ্য়াসের ৷ একলাফে 60 টাকা বাড়ছে দাম ৷ পাশাপাশি 114 টাকা 50 পয়সা বাড়ছে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ৷ এখন থেকে দিল্লিতে 14. 2 কোজি রান্নার গ্যাস কিনতে খরচ হবে 913 টাকা ৷ আগে গ্যাসের দাম ছিল 853 টাকা ৷ 912 টাকা 50 পয়সা দিয়ে এলপিজি সিলিন্ডার কিনতে হবে মুম্বইকরদের ৷ কলকাতায় দাম বেড়ে হল 939 টাকা ৷ চেন্নাই শহরে রান্নার গ্যাসের নতুন দাম 928 টাকা 50 পয়সা ৷ ভ্যাট এবং এ ব্যাপারে প্রতিটি রাজ্যে থাকা নিজস্ব কর-কাঠামো আলাদা হওয়ায় বিভিন্ন জায়গায় রান্নার গ্যাসের দাম আলাদা আলাদা হয়ে থাকে ৷
উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় থাকা উপভোক্তারা অবশ্য় পুরনো দামেই রান্নার গ্যাস কিনতে পারবেন ৷ 2016 সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের অধীনে দেশে 10 কোটিরও বেশি গ্যাস কানেকশন দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে ৷ আর ওই সমস্ত গ্রাহকরা বছরে 12টি পর্যন্ত সিলিন্ডার কিনতে পারেন 300 টাকায় ৷ সেই দামে কোনও বদল হচ্ছে না ৷
ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশনের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া তথ্য় বলছে, এ নিয়ে গত এক বছরের মধ্য়ে দুবার বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম ৷ এর আগে 2025 সালের এপ্রিল মাসে রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছিল 50 টাকা ৷ বিশেষজ্ঞরা মনে করেছন পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের কারণেই একলাফে দাম এতটা বাড়ল ৷ তবে তাদের দাবি এখনও প্রতিবেশী কয়েকটি দেশের তুলনায় ভারতে রান্নার গ্যাসের দাম সস্তা ৷
হোটেল থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার হওয়া বাণিজ্যিক গ্যাসের দামও বেশ খানিকটা বাড়ছে ৷ 114 টাকা 50 পয়সা বেড়ে দিল্লিতে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের নতুন দাম হল 1883 টাকা ৷ এর আগে এ মাসের শুরুতেই 28 টাকা বেড়ছিল বাণিজ্যির গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম ৷ আর গত একবছরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলো বোঝা যাবে মোট 302 টাকা 50 পয়সা বেড়েছে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ৷
এদিকে ইরান-ইজরায়েল এবং আমেরিকার সামরিক সংঘাত যাতে ভারতীয়দের জনজীবনকে কোনওভাবেই প্রভাবিত না করতে পারে তা নিশ্চিত করত শুক্রবারই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে মোদি সরকার ৷ দেশজুড়ে এলিপিজি উৎপাদন বৃদ্ধিতে এসমা (ESMA) আইনে জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে কেন্দ্র ৷ মধ্যপ্রাচ্য়ের সংঘাতে জ্বালানি সঙ্কট দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা ৷ এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম এশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্রের আঁচ যেন গৃহস্থের হেঁশেলের প্রভাব না-ফেলে তার জন্যই এমন উদ্যোগ ৷