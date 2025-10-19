ETV Bharat / business

দেশে অফলাইনে বিক্রি বাড়ছে, 5 লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা হতে পারে দীপাবলিতে: CAIT

CAIT-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশে অনলাইনে বিক্রি তীব্রভাবে হ্রাস পাচ্ছে, মানুষ আবার কেনাকাটার জন্য অফলাইন বাজারের দিকে ঝুঁকছে৷

Festive season trade
দীপাবলিতে 5 লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসার ইঙ্গিত CAIT রিপোর্টে (ছবি: এএনআই)
By ANI

Published : October 19, 2025 at 5:47 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 19 অক্টোবর: রবিবার কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স (CAIT) জানিয়েছে যে, উৎসবের মরশুমে ব্যাবসা নতুন রেকর্ড গড়তে চলেছে৷ CAIT-এর রিপোর্টে আশা করা হয়েছে, এবছর উৎসবের মরশুমে ব্যাবসা-কেনাকাটা 5 লক্ষ কোটি টাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে৷ অনলাইনে বিক্রি তীব্রভাবে হ্রাস পাচ্ছে, মানুষ আবার কেনাকাটার জন্য অফলাইন বাজারের দিকে ঝুঁকছে৷

কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স জানিয়েছে, এই বছরের দীপাবলি সত্যিকার অর্থে স্বদেশী উদযাপনে পরিণত হচ্ছে৷ ভারতীয় পণ্যের প্রচারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বান এবং সাম্প্রতিক জিএসটি কমানোর প্রভাব দেশব্যাপী উৎসবের ব্যাপ্তি ঘটিয়েছে। উৎসবের তারিখ নিয়ে কিছু বিভ্রান্তির থাকলেও, CAIT নিশ্চিত করেছে যে অযোধ্যা এবং বারাণসীর মতো গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় শহরগুলি-সহ ভারতের বেশিরভাগ অংশে 20 অক্টোবর দীপাবলি উদযাপিত হবে৷

দিল্লির চাঁদনী চক থেকে সংসদ সদস্য এবং CAIT-এর সেক্রেটারি জেনারেল প্রবীণ খান্ডেলওয়াল বলেছেন, এই বছরের দীপাবলিতে 5 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ব্যাবসা-কেনাকাটা হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা অর্থনীতিতে তারল্য প্রবাহকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, বাণিজ্যকে শক্তিশালী করবে এবং উপক্রেতা ও গ্রাহকরা বাজারে নতুন করে উৎসাহের সঞ্চার করবে৷

দেশব্যাপী ব্যবসায়ীরা ভারতীয় পণ্যের প্রচার চালিয়েছেন, পাশাপাশি ক্রেতা ও গ্রাহকরা 'মেক ইন ইন্ডিয়া' দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অসাধারণ আস্থা দেখিয়েছেন৷ প্রবীণ খান্ডেলওয়াল আরও বলেন, মোদি সরকারের প্রবর্তিত জিএসটি হার হ্রাস করায় দেশীয় বাণিজ্যকে নতুন শক্তি দিয়েছে৷ এক্ষেত্রে স্বদেশী পণ্যের প্রচার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে৷ ফলস্বরূপ, এই দীপাবলিতে ভারতীয় বাজার থেকে বিদেশী - বিশেষ করে চিনা পণ্য সম্পূর্ণরূপে উধাও হয়ে গিয়েছে৷ 2021 সালে শুরু হওয়া CAIT-এর 'চিনা পণ্য বর্জন' অভিযান এখন একটি জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে, যেখানে ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা ও গ্রাহকরা সকলেই চিনা পণ্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে৷

মিষ্টি, শুকনো ফল, অন্যান্য ফলমূল, খাদ্যশস্য, তৈরি পোশাক, টেক্সটাইল, ভোগ্যপণ্য, ইলেকট্রনিক্স, মোবাইল, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন, এয়ার কন্ডিশনার, অটোমোবাইল, দুই চাকার গাড়ি, গয়না, সোনা, রুপো, মুদ্রা, উপহার সামগ্রী, সাজসজ্জার সামগ্রী, পুজোর সামগ্রী, মাটির প্রদীপ, আলোকসজ্জার সামগ্রী এবং আসবাবপত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের বিক্রি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে৷ এছাড়াও, দীপাবলির মরশুম থেকে বেশ কিছু পরিষেবা খাতও ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে পরিবহণ, প্যাকেজিং, লজিস্টিকস, ক্যাটারিং, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, বিউটি সেলুন, ভ্রমণ, হসপিটালিটি এবং বিনোদন শিল্প৷

