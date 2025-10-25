মাত্র 1 টাকা দিয়েও ডিজিটাল সোনায় বিনিয়োগ সম্ভব, রয়েছে কিছু শর্তও

মাত্র 1 টাকা দিয়েও ডিজিটাল সোনায় বিনিয়োগ সম্ভব, রয়েছে কিছু শর্তও
ডিজিটাল সোনা 24 ক্যারেটের। অর্থাৎ, 99.99 শতাংশ খাঁটি সোনা। মাত্র 1 টাকা দিয়েও ডিজিটাল সোনায় বিনিয়োগ শুরু করা যেতে পারে।
Published : October 25, 2025 at 7:05 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 অক্টোবর: ভারতীয়দের মধ্যে সোনায় বিনিয়োগ একটি দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহ্য, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সোনা কেনার প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হয়েছে। আগে মানুষ গয়না বা কয়েনের মতো ভৌত সোনা কিনত ৷ কিন্তু এখন তারা ক্রমশ ডিজিটাল সোনার দিকে ঝুঁকছে। এটি একটি আধুনিক এবং সুবিধাজনক পদ্ধতি, যা সংরক্ষণের চাপ এবং চুরির ভয় দূর করে। তবে, ডিজিটাল সোনায় বিনিয়োগের আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।
কেন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে ডিজিটাল সোনা ?
ডিজিটাল সোনা 24 ক্যারেট, অর্থাৎ 99.99 শতাংশ খাঁটি সোনা। এতে কোনও চার্জ বা অপচয় নেই এবং এটি সুরক্ষিত, বিমাকৃত ভল্টে সংরক্ষণ করা হয়। সবচেয়ে ভালো দিক হল আপনি যে কোনও পরিমাণে সোনা কিনতে বা বিক্রি করতে পারবেন, দিনে 24 ঘণ্টা, সপ্তাহের 7 দিনের যে কোনও সময় এই লেনদেন করা যেতে পারে। মাত্র 1 টাকা হোক বা 10 লক্ষ টাকা, আপনি আপনার সামর্থ্যের যে কোনও পরিমাণ অর্থ দিয়ে ডিজিটাল সোনায় বিনিয়োগ শুরু করতে পারেন। ইচ্ছা করলে, আপনি পরে কয়েন বা বার আকারে সোনার ফিজিক্যাল ডেলিভারিও নিতে পারেন।
বিনিয়োগের আগে 'হিডেন চার্জেস' সম্পর্কে জেনে নেওয়া জরুরি
বেশিরভাগ মানুষ মনে করেন যে ডিজিটাল সোনার উপর মাত্র 3 শতাংশ জিএসটি প্রযোজ্য, তবে এর বেশ কিছু 'হিডেন চার্জেস' রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্ল্যাটফর্ম বিতরণ ফি, ইউপিআই বা পেমেন্ট গেটওয়ে চার্জ, স্টোরেজ এবং হেফাজত ফি এবং ডেলিভারি চার্জ। প্রাথমিকভাবে এগুলি ছোট মনে হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এগুলি বিনিয়োগের মোট খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে। সুতরাং, ডিজিটাল সোনায় বিনিয়োগের আগে এই সমস্ত চার্জগুলি ভালোভাবে বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।
ডিজিটাল সোনায় বিনিয়োগ কতটা নিরাপদ?
ডিজিটাল সোনার নিরাপত্তা মূলত নির্ভর করে প্ল্যাটফর্ম এবং তার ভল্ট পার্টনারের উপর যেখানে আপনি বিনিয়োগ করছেন। কিছু, কোম্পানি তাদের ভল্টের তৃতীয় পক্ষের অডিট পরিচালনা করে এবং প্রতিবেদনগুলি জনসমক্ষে প্রকাশ করে ৷ আবার অনেক কোম্পানি তা করে না। অতএব, বিনিয়োগের আগে, প্ল্যাটফর্মের স্বচ্ছতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা জরুরি।
ছোট বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজ বিকল্প
ডিজিটাল সোনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিনিয়োগ শুরু করার জন্য আপনার খুব বেশি অর্থের প্রয়োজন হয় না। আপনি মাত্র 1 টাকা বা 10 টাকা দিয়ে শুরু করতে পারেন ৷ পরে ধীরে ধীরে সিস্টেম্যাটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান (SIP)-এর মাধ্যমে প্রতি মাসে অল্প পরিমাণে বিনিয়োগ করে আপনার সোনার সঞ্চয় গড়ে তুলতে পারেন। এর জন্য ডিম্যাট অ্যাকাউন্টেরও প্রয়োজন হয় না, যা নতুন বিনিয়োগকারীদের জন্য এটি একটি সহজ বিকল্প করে তোলে।
কর এবং নিয়মকানুন সম্পর্কে অবগত থাকা জরুরি
বর্তমানে, ডিজিটাল সোনার উপর SEBI বা RBI-এর সরাসরি কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রতিটি ক্রয়ের উপর 3 শতাংশ GST প্রদেয়। আপনি যদি তিন বছরের মধ্যে এটি বিক্রি করেন, তাহলে আপনার আয়কর স্ল্যাব অনুসারে লাভের উপর কর ধার্য করা হবে। তবে, আপনি যদি তিন বছর পরে এটি বিক্রি করেন, তাহলে এটি দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ হিসাবে বিবেচিত হবে, যার উপর 20 শতাংশ কর ধার্য করা হবে, এবং ইনডেক্সেশন সুবিধাও থাকবে। তবে ডিজিটাল সোনায় বিনিয়োগের আগে সবটাই জেনে নেওয়া জরুরি৷