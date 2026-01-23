মূল্যবৃদ্ধিতেও কমেনি সুরাপ্রীতি! ডিসেম্বরে রাজ্যের আয় 1716 কোটি

মূল্যবৃদ্ধিতেও কমেনি সুরাপ্রীতি! ডিসেম্বরে রাজ্যের আয় 1716 কোটি
2024-এর ডিসেম্বরের তুলনায় 5 শতাংশ বেশি রাজস্ব আদায় ৷ চলতি অর্থবর্ষে আবগারি দফতরে 10 শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা ৷
Published : January 23, 2026 at 1:28 PM IST
কলকাতা, 23 জানুয়ারি: ডিসেম্বর মাসের শুরুতেই বেড়েছিল মদের দাম ৷ আশঙ্কা করা হচ্ছিল, সুরাপ্রেমীদের পকেটে টান পড়লে হয়তো ভাটা পড়বে বিক্রিতে ৷ কিন্তু, সেই আশঙ্কা মিথ্যে প্রমাণিত হল ৷ আবগারি দফতরের সদ্য প্রকাশিত পরিসংখ্যানে স্পষ্ট, মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও গত বছরের তুলনায়, 2025 সালের ডিসেম্বরে রাজ্যের আবগারি রাজস্ব আদায় বেড়েছে প্রায় পাঁচ শতাংশ ৷ আবগারি দফতর সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ডিসেম্বরে রাজ্যজুড়ে মদ বিক্রি করে সরকারের কোষাগারে জমা পড়েছে 1716 কোটি টাকা ৷
তুলনামূলকভাবে, 2024 সালের ডিসেম্বর মাসে এই আয়ের পরিমাণ ছিল 1634 কোটি টাকা ৷ অর্থাৎ, এক বছরের ব্যবধানে এবং নতুন দাম কার্যকর হওয়ার পরেও আয়ের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী ৷ দফতরের আধিকারিকরা মনে করছেন, এই প্রবণতা বজায় থাকলে চলতি অর্থবর্ষের শেষে রাজ্যের আবগারি রাজস্ব গতবারের তুলনায় অন্তত 10 শতাংশ বৃদ্ধি পাবে ৷
উল্লেখ্য, 2025 সালের 1 ডিসেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে ইন্ডিয়ান মেড লিকার (IML) বা দেশি মদ এবং ইন্ডিয়ান মেড ফরেন লিকার (IMFL) বা ভারতে তৈরি বিদেশি মদের দাম বাড়ানো হয়েছিল ৷ তবে, বিয়ারের দাম অপরিবর্তিত রাখা হয় ৷ নতুন শুল্ক কাঠামো অনুযায়ী, বিদেশি মদের (IMFL) 180 মিলিলিটারের বোতলে দাম বেড়েছে প্রায় 10 টাকা ৷ অন্যদিকে, 750 মিলিলিটারের বড় বোতলের ক্ষেত্রে দাম বেড়েছে 20 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত ৷
দেশি মদের ক্ষেত্রেও 350 এবং 600 মিলিলিটার মাপের বোতলে দাম প্রায় 10 টাকা করে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ আবগারি দফতর জানিয়েছে, রাজ্যে পরিমাণের দিক থেকে বিয়ার সবথেকে বেশি বিক্রি হলেও, রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ আসে বিদেশি মদ বা আইএমএফএল বিক্রি থেকেই ৷ তাই বিয়ারের দাম না-বাড়লেও মূল রাজস্বে তার প্রভাব পড়েনি ৷
দাম বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি যাতে স্বচ্ছ থাকে, সেদিকেও কড়া নজর রেখেছিল আবগারি দফতর ৷ নির্দেশিকা অনুযায়ী, 30 নভেম্বরের মধ্যে সমস্ত উৎপাদক, ডিস্ট্রিবিউটার এবং পাইকারি বিক্রেতাদের পুরনো স্টক শেষ করার বা হিসেব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ এরপরেও যে স্টক অবিক্রিত ছিল, তা 1 ডিসেম্বর থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন কর কাঠামোর আওতায় চলে আসে ৷ বর্তমানে বিক্রি হওয়া প্রতিটি মদের বোতলে সংশোধিত নতুন দামের এমআরপি (MRP)-র লেবেল লাগানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যাতে ক্রেতারা সঠিক দাম সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন ৷
অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সাধারণত পণ্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমার একটি প্রবণতা থাকে ৷ কিন্তু, ডিসেম্বর মাস জুড়ে বিয়ে বাড়ি, পিকনিক এবং বড়দিন থেকে বর্ষবরণের উৎসবের আমেজ থাকায় মদের চাহিদায় কোনও ঘাটতি দেখা যায়নি ৷ উল্টে বাড়তি দাম দিয়েই দেদার মদ কিনেছেন সুরাপ্রেমীরা, যার সুফল দেখা যাচ্ছে রাজ্যের কোষাগারে ৷