অভ্যন্তরীণ মতান্তর বাড়লেও চন্দ্রশেখরনকে তৃতীয়বার চেয়ারম্যান করার পক্ষে মত টাটা সন্স বোর্ডের

অভ্যন্তরীণ মতান্তর বাড়লেও চন্দ্রশেখরনকে তৃতীয়বার চেয়ারম্যান করার পক্ষে মত টাটা সন্স বোর্ডের
Rift Within Tata Group: নোয়েল টাটা এখনও টাটা সন্সকে শেয়ার বাজারে আনার তীব্র বিরোধিতা করছেন ৷ অন্য সদস্যরা আরবিআই-এর নির্দেশ মেনে চলার পক্ষে ৷
Published : September 18, 2026 at 7:05 PM IST
নয়াদিল্লি/মুম্বই, 18 সেপ্টেম্বর: তৃতীয় মেয়াদে টাটা সন্সের চেয়ারম্যান পদে থাকার বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন নটরাজন চন্দ্রশেখরন ৷ তার পরও টাটা সন্স বোর্ড তাঁকে আরও তিন বছরের মেয়াদে বহাল রাখার পক্ষে ভোট দিয়েছে ৷ নর্থ ব্লক (রাজধানী দিল্লিতে অর্থমন্ত্রকের কার্যালয়টি ‘নর্থ ব্লক’ নামে পরিচিত) থেকে আসা কিছুটা ‘অপ্রকাশ্য চাপ’ এক্ষেত্রে সম্ভবত নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে ৷
এই ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অবগত একটি সূত্রের মতে, সরকার চায় না যে ভারতের অন্যতম বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠীর (যারা লবণ থেকে শুরু করে সফটওয়্যার, সবকিছুই উৎপাদন করে এবং অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে যাদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে) কাজকর্ম নেতৃত্বের কোনও সমস্যার কারণে অস্থিতিশীল হয়ে পড়ুক । এছাড়া, নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক ‘আপার লেয়ার এনবিএফসি’ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ টাটা সন্সকে নিয়ম অনুযায়ী শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হতে হবে, আরবিআই-এর এই অবস্থানের প্রতিও সরকারের সমর্থন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
বিভিন্ন সূত্রের খবর অনুযায়ী, যেহেতু টাটা সন্স একটি বেসরকারি কোম্পানি, তাই এর বোর্ড সভার সিদ্ধান্তগুলো প্রকাশ্যে জানানো হয় না৷ তবে জানা গিয়েছে যে ছয় সদস্যের বোর্ড 4-1 ভোটে চন্দ্রশেখরনকে আরও এক মেয়াদের জন্য বহাল রাখার পক্ষে রায় দিয়েছে। টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান নোয়েল টাটা, যিনি টাটা সন্সের একজন নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, টাটা গ্রুপের হোল্ডিং কোম্পানিটিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও নোয়েল টাটা ভোট দিয়েছিলেন।
তবে নেতৃত্ব ও শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্তির (লিস্টিং) বিষয়গুলোর সুরাহা হওয়ার পরিবর্তে, সাম্প্রতিক এই ঘটনাটি নোয়েল টাটা এবং টাটা সন্সের বাকি নেতৃত্বের মধ্যে দূরত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে । টাটা সন্সের সিংহভাগ মালিকানা টাটা গ্রুপের বিভিন্ন দাতব্য ট্রাস্টের হাতে রয়েছে ৷ এর মধ্যে সবচেয়ে বড় দু’টি ট্রাস্ট হল ‘স্যার রতন টাটা ট্রাস্ট’ (এসআরটিটি), যাদের হাতে 23.56 শতাংশ শেয়ার রয়েছে এবং ‘স্যার দোরাবজি টাটা ট্রাস্ট’ (এসডিটিটি), যাদের মালিকানায় রয়েছে প্রায় 27.98 শতাংশ শেয়ার । টাটা সন্সের বোর্ডে নোয়েল টাটা এসআরটিটি-র প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছেন ৷ অন্যদিকে টিভিএস মোটর-এর চেয়ারম্যান এমেরিটাস বেণু শ্রীনিবাসন এসডিটিটি-র প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ।
তবে, বেণু শ্রীনিবাসন ও নোয়েল টাটার মধ্যে এবং এসজিটিটি-র অন্যান্য ট্রাস্টি ও শ্রীনিবাসনের মধ্যে প্রকাশ্য মতপার্থক্যের কারণে বিষয়টি আরও জটিল হয়ে পড়েছে । প্রয়াত রতন টাটা টিভিএস গোষ্ঠীর প্রধান বেণু শ্রীনিবাসনকে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করেছিলেন ৷ কিন্তু নোয়েল টাটার সঙ্গে তাঁর মতের মিল হচ্ছে না । মহারাষ্ট্রের চ্যারিটি কমিশনারের কাছে এসডিটিটি-র পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগকারীদের মধ্যেও বেণু শ্রীনিবাসন অন্যতম ছিলেন ৷ উল্লেখ্য, এই চ্যারিটি কমিশনার হলেন সেই সরকারি বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান, যা মহারাষ্ট্রের দাতব্য ট্রাস্টগুলোর তদারকি করে ।
চ্যারিটি কমিশনার এসডিটিটি-র বোর্ড মিটিং আয়োজনের ওপর সাময়িক স্থগিতাদেশ দিয়েছেন । এর ফলে টাটা সন্সের বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) এসডিটিটি-র পক্ষ থেকে যৌথ প্রতিনিধি নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি । সভাটি মূলত 18 অগস্ট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও, ট্রাস্টগুলোর পক্ষে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে না পারার কারণে তা স্থগিত করা হয়েছিল ।
তবে, চন্দ্রশেখরনের তৃতীয় মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণ এখনও নিশ্চিত নয় । এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার আগে ‘টাটা সন্স’-এর শেয়ার হোল্ডারদের বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) এ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি অনুমোদিত হতে হবে ৷ পাশাপাশি ডিরেক্টর হিসেবে তাঁর পুনর্নিয়োগের বিষয়টিও সভায় পাশ হতে হবে । মূলত, স্থগিত হয়ে যাওয়া এই বার্ষিক সাধারণ সভাটি 31 ডিসেম্বরের মধ্যেই আয়োজন করতে হবে ।
তাই ‘টাটা সন্স’-এর এই বার্ষিক সাধারণ সভাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । উল্লেখ্য, ‘টাটা সন্স’-এর পরিচালনা কাঠামোটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল, যাতে হোল্ডিং কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর ওপর ‘টাটা ট্রাস্টস’-এর নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে ৷ যেমন, কোম্পানির সংঘবিধি (Articles of Association) অনুযায়ী, ঋণ গ্রহণ, শেয়ার হোল্ডিংয়ের অনুপাত হ্রাস বা আর্থিক কাঠামোয় কোনও পরিবর্তনের মতো পদক্ষেপের ক্ষেত্রে ট্রাস্টের অনুমতি আগে থেকে নেওয়া বাধ্যতামূলক । এসব বিষয়ে ট্রাস্টের সঙ্গে তাদেরই মনোনীত প্রতিনিধির মতবিরোধের জেরে ‘টাটা গ্রুপ’-এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে লড়াইয়ের বিষয়টি এখন কেবল শুরু হতে চলেছে ।
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